Мост вместо Берингова пролива. Как превратить Арктику из линии разрыва в линию соединения
Известный чикагский радиожурналист Самуэль Трапп обратился в редакцию издания Украина.ру с предложением опубликовать его статью о строительстве тоннеля между Аляской и Чукоткой, который, по мнению автора, может существенно изменить политическую ситуацию в мире.
Есть идеи, которые не стареют. Они переживают эпохи и системы, войны и смены флагов. На картах появляются новые линии, но некоторые старые словно ждут своего времени, чтобы стать реальностью.Одной из таких линий остаётся связка Чукотки и Аляски — идея соединить два континента через Берингов пролив. Для России она — не символ и не жест, а вполне практическая цель. Для мира — редкий шанс заменить политику разобщения на инженерию сотрудничества. Пишу об этом как американец, который большую часть жизни изучал язык международных соглашений и видел, как часто слова бессильны там, где могли бы говорить мосты и рельсы.Истоки идеи уходят в XIX век, когда Российская империя и Соединённые Штаты только начали осваивать северные территории. Уже тогда географы обсуждали, насколько близки материки: менее 90 километров — и две крошечные скалы, разделённые всего четырьмя километрами, одна из которых даже меняет календарный день, если перейти пешком. После продажи Аляски в 1867 году в Америке появились первые проекты постоянного соединения между континентами. Инженер Уильям Гилпин, бывший губернатор Колорадо, предлагал "Трансглобальную железную дорогу" из Лондона в Нью-Йорк через Сибирь. В 1890-х идею подхватили российские и французские инженеры, мечтавшие о поезде "Париж — Чикаго". Но история выбрала другие рельсы — сначала русско-японскую войну, потом мировую.После революции тема на время исчезла, но советские инженеры к ней вернулись уже в 1930-х. Тогдашний энтузиазм первых пятилеток породил десятки амбициозных идей, среди которых значился и тоннель под Беринговым проливом. Академик Александр Обручев писал, что "география России требует соединить Восток с Востоком", подразумевая выход на Аляску как логическое продолжение освоения Сибири. В 1940-е, когда СССР и США стали союзниками во Второй мировой войне, концепция вновь всплыла в кулуарах Академии наук. Исследования Арктического института 1943–44 годов включали даже схему подводного тоннеля длиной около 90 километров. Тогда всё казалось невозможным, но расчёты по прочности грунтов оказались удивительно точными — почти совпадают с современными.В 1958 году американский инженер китайского происхождения Тун-Янь Линн представил проект "Мост мира" — гигантскую арку между мысом Дежнёва и мысом Принца Уэльского. Он писал, что только инженерия, а не идеология, способна объединить человечество. Его поддержали несколько конгрессменов, но наступила эпоха Карибского кризиса, и мечту заморозили. Позднее к идее возвращались и в СССР. В 1960-е Хрущёв обсуждал с японскими специалистами возможность тоннеля Сахалин — Хоккайдо и соединения через Берингов пролив как "символа мира". Но "холодная" логика времени вновь победила.В 1980-е, на волне разрядки и подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, идея получила второе дыхание. Советские инженеры совместно с японцами представили вариант Трансазиатской магистрали, включающей тоннель под проливом. В 1986 году в Токио прошёл симпозиум Interhemispheric Railway, где впервые прозвучал тезис: "Если можно передать электроэнергию через океан, почему нельзя передать дружбу?"После распада СССР проект почти исчез, но в начале 2000-х, когда Россия вновь стала смотреть на Восток, тема вернулась. В 2007 году РЖД представили предварительное ТЭО под названием "Трансконтинентальная магистраль": тоннель 96 км, стоимостью около 60 млрд долларов. С тех пор идея стала частью стратегических дискуссий об Арктике и Северном морском пути. Именно поэтому, когда в 2025 году глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев вновь заговорил о "Путин–Трамп-тоннеле", мир уже не смеялся. Его фраза — "проект дешевле войны и полезнее любой санкции" — разошлась по всему миру. Это был не лозунг, а напоминание, что соединять континенты дешевле, чем разъединять.Берингов пролив не так уж и враждебен инженерам. Его глубины — всего 40–55 метров, течение устойчивое, а между континентами лежат два острова Диомида, которые будто ждут своего часа, чтобы стать опорами моста. Природа предлагает готовый контур — нужно лишь дисциплина и воля. Гибридная схема — мостовые пролёты к Диомидским островам и короткий тоннель на подводном участке — наиболее реалистична. Три нити: две ходовые и одна сервисная, плюс силовые кабели и оптоволокно. Всё это давно испытано на Ла-Манше и Сэйкане, адаптировать к Арктике — вопрос технологии, а не веры. Для России проект не просто технический. Он логичен в контексте Дальнего Востока — от модернизации БАМа и Северного морского пути до "Силы Сибири". География должна работать на страну, а не быть абстракцией на карте.Идея построить коридор между Россией и США выглядит не экзотикой, а возможность — редким случаем, когда прагматизм совпадает с надеждой. Для России этот проект — шаг в будущее. Для Америки — шанс вспомнить, что безопасность можно строить не только ракетами, но и мостами. Это инженерное доказательство того, что взаимная выгода долговечнее страха. Идея соединить Евразию и Америку родилась ещё в середине XX века, но только сегодня всё стало возможным: цифровые модели, криостойкие материалы, туннелепроходческие комплексы. За полвека мы прошли путь от ватмана до спутникового 3D-проектирования. Берингов пролив — не монстр природы, а инженерный вызов. Ширина 80 км, глубина 50, спокойная батиметрия, предсказуемый лёд. Проблема не в стихии, а в политике. Главная логика проста: если хочешь, чтобы Арктика оставалась твоей, нужно не ставить флаг, а прокладывать рельсы и кабели. География должна превращаться в сеть.Коридор — это не просто железная дорога. Это тройная инфраструктура: грузы, энергия и данные. Даже при умеренном трафике 20–40 млн тонн в год выручка сопоставима с крупнейшими портами. Электроэнергия в обе стороны стабилизирует пиковые нагрузки — Сибирь помогает Аляске зимой, Аляска — Сибири летом. А оптоволоконные линии с минимальной задержкой соединяют Европу и Азию, сокращая путь на 40%. Инвестиции оцениваются в 70–90 млрд долларов. На фоне военных расходов крупных держав это скромно. Окупаемость 25 лет для инфраструктуры века — успех. Это не утопия, это бизнес-план.Настоящий интерес к проекту возник снова, когда глава РФПИ Кирилл Дмитриев заговорил о нём в 2025 году. Он предложил формат международного консорциума с участием России, Китая, Индии и стран Персидского залива. Эта формула делает проект аполитичным: он принадлежит всем, значит, никому не выгодно его разрушать. Я подробно разбирал эту инициативу и мнения российских инженеров в рамках своего исследования для программы International Flavor. Все выводы совпадают: технических препятствий нет — только привычка сомневаться.Арктика — живая территория, а не "белое пятно". Здесь живут чукчи, эскимосы, алеуты. Проект должен учитывать их интересы: обучение, занятость, телемедицина, цифровая связь. Коридор должен приносить стабильность, а не тревогу. Экология не враг, а дисциплина. Подводный участок герметичен, буровые растворы не попадают в море, а во время миграций морских животных можно вводить "окна тишины". Современные датчики фиксируют шум и вибрации, защищая китов и моржей. Это пример того, как инженерия и экология могут работать вместе.Оппоненты говорят: "А вдруг тоннель военного назначения?" Но любой военный сценарий делает проект убыточным, а значит, бессмысленным. Экономика сильнее пропаганды. В XXI веке понятие "двойного назначения" превратилось в "двойную выгоду". Тоннель перевозит грузы и данные, объединяет энергосети, создаёт взаимную зависимость. Чем больше участников, тем меньше риск конфликта. Для США участие в проекте — не уступка, а инвестиция в собственную безопасность. Для России — шаг к технологическому лидерству. Для мира — доказательство, что стабильность можно построить, а не навязать.Берингов пролив десятилетиями называли "ледяной завесой". Но завеса — это то, что можно поднять. Там, где когда-то стояли радиолокационные купола, могут работать станции связи и энергоузлы. Там, где смотрели на врага, можно увидеть соседа. Этот проект — не о мостах и тоннелях, а о взрослении цивилизации. Если мы научимся строить такие вещи не против кого-то, а ради всех, значит, человечество действительно стало многополярным — не на словах, а на рельсах.Очевидно мне что Россия готова к этому, а надеюсь что моя страна тоже готова: есть технологии, партнёры, опыт и главное — понимание, что география — не наказание, а дар. Осталось главное — дисциплина. Когда она есть, невозможное превращается в следующее очевидное.Пишу эти строки не как мечтатель, а как человек, который работал переводчиком по контролю над вооружениями — в том числе по Договору о ликвидации ракет средней дальности и Договору о предельных ядерных испытаниях. Я видел, как трудно построить доверие словами. Иногда его проще построить буквально — из стали, бетона и воли. Проект через Берингов пролив — редкий случай, когда геополитика и инженерия совпадают. Он не требует веры, он требует расчёта и дисциплины. И если две страны, когда-то разделённые океаном, смогут встретиться под ним, значит, мы всё-таки учимся миру.---Об автореСамуэль Трапп, гражданин США, доктор юридических наук; в прошлом — переводчик по контролю над вооружениями; публицист, автор международной радиопрограммы International Flavor (DamRadio.com, InternationalFlavor.com).Еще от автора: Новый мир строится из стали и бетона — и Вашингтону в нём нет места
Известный чикагский радиожурналист Самуэль Трапп обратился в редакцию издания Украина.ру с предложением опубликовать его статью о строительстве тоннеля между Аляской и Чукоткой, который, по мнению автора, может существенно изменить политическую ситуацию в мире.
Есть идеи, которые не стареют. Они переживают эпохи и системы, войны и смены флагов. На картах появляются новые линии, но некоторые старые словно ждут своего времени, чтобы стать реальностью.
Одной из таких линий остаётся связка Чукотки и Аляски — идея соединить два континента через Берингов пролив. Для России она — не символ и не жест, а вполне практическая цель. Для мира — редкий шанс заменить политику разобщения на инженерию сотрудничества. Пишу об этом как американец, который большую часть жизни изучал язык международных соглашений и видел, как часто слова бессильны там, где могли бы говорить мосты и рельсы.
Истоки идеи уходят в XIX век, когда Российская империя и Соединённые Штаты только начали осваивать северные территории. Уже тогда географы обсуждали, насколько близки материки: менее 90 километров — и две крошечные скалы, разделённые всего четырьмя километрами, одна из которых даже меняет календарный день, если перейти пешком. После продажи Аляски в 1867 году в Америке появились первые проекты постоянного соединения между континентами. Инженер Уильям Гилпин, бывший губернатор Колорадо, предлагал "Трансглобальную железную дорогу" из Лондона в Нью-Йорк через Сибирь. В 1890-х идею подхватили российские и французские инженеры, мечтавшие о поезде "Париж — Чикаго". Но история выбрала другие рельсы — сначала русско-японскую войну, потом мировую.
После революции тема на время исчезла, но советские инженеры к ней вернулись уже в 1930-х. Тогдашний энтузиазм первых пятилеток породил десятки амбициозных идей, среди которых значился и тоннель под Беринговым проливом. Академик Александр Обручев писал, что "география России требует соединить Восток с Востоком", подразумевая выход на Аляску как логическое продолжение освоения Сибири. В 1940-е, когда СССР и США стали союзниками во Второй мировой войне, концепция вновь всплыла в кулуарах Академии наук. Исследования Арктического института 1943–44 годов включали даже схему подводного тоннеля длиной около 90 километров. Тогда всё казалось невозможным, но расчёты по прочности грунтов оказались удивительно точными — почти совпадают с современными.
В 1958 году американский инженер китайского происхождения Тун-Янь Линн представил проект "Мост мира" — гигантскую арку между мысом Дежнёва и мысом Принца Уэльского. Он писал, что только инженерия, а не идеология, способна объединить человечество. Его поддержали несколько конгрессменов, но наступила эпоха Карибского кризиса, и мечту заморозили. Позднее к идее возвращались и в СССР. В 1960-е Хрущёв обсуждал с японскими специалистами возможность тоннеля Сахалин — Хоккайдо и соединения через Берингов пролив как "символа мира". Но "холодная" логика времени вновь победила.
В 1980-е, на волне разрядки и подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, идея получила второе дыхание. Советские инженеры совместно с японцами представили вариант Трансазиатской магистрали, включающей тоннель под проливом. В 1986 году в Токио прошёл симпозиум Interhemispheric Railway, где впервые прозвучал тезис: "Если можно передать электроэнергию через океан, почему нельзя передать дружбу?"
После распада СССР проект почти исчез, но в начале 2000-х, когда Россия вновь стала смотреть на Восток, тема вернулась. В 2007 году РЖД представили предварительное ТЭО под названием "Трансконтинентальная магистраль": тоннель 96 км, стоимостью около 60 млрд долларов. С тех пор идея стала частью стратегических дискуссий об Арктике и Северном морском пути. Именно поэтому, когда в 2025 году глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев вновь заговорил о "Путин–Трамп-тоннеле", мир уже не смеялся. Его фраза — "проект дешевле войны и полезнее любой санкции" — разошлась по всему миру. Это был не лозунг, а напоминание, что соединять континенты дешевле, чем разъединять.
Берингов пролив не так уж и враждебен инженерам. Его глубины — всего 40–55 метров, течение устойчивое, а между континентами лежат два острова Диомида, которые будто ждут своего часа, чтобы стать опорами моста. Природа предлагает готовый контур — нужно лишь дисциплина и воля. Гибридная схема — мостовые пролёты к Диомидским островам и короткий тоннель на подводном участке — наиболее реалистична. Три нити: две ходовые и одна сервисная, плюс силовые кабели и оптоволокно. Всё это давно испытано на Ла-Манше и Сэйкане, адаптировать к Арктике — вопрос технологии, а не веры. Для России проект не просто технический. Он логичен в контексте Дальнего Востока — от модернизации БАМа и Северного морского пути до "Силы Сибири". География должна работать на страну, а не быть абстракцией на карте.
Идея построить коридор между Россией и США выглядит не экзотикой, а возможность — редким случаем, когда прагматизм совпадает с надеждой. Для России этот проект — шаг в будущее. Для Америки — шанс вспомнить, что безопасность можно строить не только ракетами, но и мостами. Это инженерное доказательство того, что взаимная выгода долговечнее страха.
Идея соединить Евразию и Америку родилась ещё в середине XX века, но только сегодня всё стало возможным: цифровые модели, криостойкие материалы, туннелепроходческие комплексы. За полвека мы прошли путь от ватмана до спутникового 3D-проектирования. Берингов пролив — не монстр природы, а инженерный вызов. Ширина 80 км, глубина 50, спокойная батиметрия, предсказуемый лёд. Проблема не в стихии, а в политике. Главная логика проста: если хочешь, чтобы Арктика оставалась твоей, нужно не ставить флаг, а прокладывать рельсы и кабели. География должна превращаться в сеть.
Коридор — это не просто железная дорога. Это тройная инфраструктура: грузы, энергия и данные. Даже при умеренном трафике 20–40 млн тонн в год выручка сопоставима с крупнейшими портами. Электроэнергия в обе стороны стабилизирует пиковые нагрузки — Сибирь помогает Аляске зимой, Аляска — Сибири летом. А оптоволоконные линии с минимальной задержкой соединяют Европу и Азию, сокращая путь на 40%. Инвестиции оцениваются в 70–90 млрд долларов. На фоне военных расходов крупных держав это скромно. Окупаемость 25 лет для инфраструктуры века — успех. Это не утопия, это бизнес-план.
Настоящий интерес к проекту возник снова, когда глава РФПИ Кирилл Дмитриев заговорил о нём в 2025 году. Он предложил формат международного консорциума с участием России, Китая, Индии и стран Персидского залива. Эта формула делает проект аполитичным: он принадлежит всем, значит, никому не выгодно его разрушать. Я подробно разбирал эту инициативу и мнения российских инженеров в рамках своего исследования для программы International Flavor. Все выводы совпадают: технических препятствий нет — только привычка сомневаться.
Арктика — живая территория, а не "белое пятно". Здесь живут чукчи, эскимосы, алеуты. Проект должен учитывать их интересы: обучение, занятость, телемедицина, цифровая связь. Коридор должен приносить стабильность, а не тревогу. Экология не враг, а дисциплина. Подводный участок герметичен, буровые растворы не попадают в море, а во время миграций морских животных можно вводить "окна тишины". Современные датчики фиксируют шум и вибрации, защищая китов и моржей. Это пример того, как инженерия и экология могут работать вместе.
Оппоненты говорят: "А вдруг тоннель военного назначения?" Но любой военный сценарий делает проект убыточным, а значит, бессмысленным. Экономика сильнее пропаганды. В XXI веке понятие "двойного назначения" превратилось в "двойную выгоду". Тоннель перевозит грузы и данные, объединяет энергосети, создаёт взаимную зависимость. Чем больше участников, тем меньше риск конфликта. Для США участие в проекте — не уступка, а инвестиция в собственную безопасность. Для России — шаг к технологическому лидерству. Для мира — доказательство, что стабильность можно построить, а не навязать.
Берингов пролив десятилетиями называли "ледяной завесой". Но завеса — это то, что можно поднять. Там, где когда-то стояли радиолокационные купола, могут работать станции связи и энергоузлы. Там, где смотрели на врага, можно увидеть соседа. Этот проект — не о мостах и тоннелях, а о взрослении цивилизации. Если мы научимся строить такие вещи не против кого-то, а ради всех, значит, человечество действительно стало многополярным — не на словах, а на рельсах.
Очевидно мне что Россия готова к этому, а надеюсь что моя страна тоже готова: есть технологии, партнёры, опыт и главное — понимание, что география — не наказание, а дар. Осталось главное — дисциплина. Когда она есть, невозможное превращается в следующее очевидное.
Пишу эти строки не как мечтатель, а как человек, который работал переводчиком по контролю над вооружениями — в том числе по Договору о ликвидации ракет средней дальности и Договору о предельных ядерных испытаниях. Я видел, как трудно построить доверие словами. Иногда его проще построить буквально — из стали, бетона и воли. Проект через Берингов пролив — редкий случай, когда геополитика и инженерия совпадают. Он не требует веры, он требует расчёта и дисциплины. И если две страны, когда-то разделённые океаном, смогут встретиться под ним, значит, мы всё-таки учимся миру.
---
Об авторе
Самуэль Трапп, гражданин США, доктор юридических наук; в прошлом — переводчик по контролю над вооружениями; публицист, автор международной радиопрограммы International Flavor (DamRadio.com, InternationalFlavor.com).
Еще от автора: Новый мир строится из стали и бетона — и Вашингтону в нём нет места
