Германия как "бордель Европы", охотники за неопознанными летательными аппаратами появились в Польше, Анджелина Джоли с визитом в украинском ТЦК - это темы нашего недельного обзора удивительных заявлений и запоминающихся действий.

Мачей Слюсарчик, представитель полиции Польши, охотник за неопознанными летательными аппаратамиВ Польше так перепугались российских дронов, что готовы искать даже марсиан, лишь бы не оказалось, что это переодетые русские.В Свентокшиском воеводстве на юге страны польские военные 6 ноября часами искали неопознанный летательный аппарат. Поисковая операция началась после поступления информации от Польского агентства аэронавигационного обслуживания о возможном авиационном инциденте в этом районе.Все началось с сигнала, поступившего от местных жителей, которые утверждали, что видели "летящий над головой объект, вероятно, упавший на землю". Об этом сообщил представитель полиции Пиньчувского повята Мачей Слюсарчик."А вдруг!", - подумали полицейские и бросились на поиски.Два с половиной часа вертолетных работ не подтвердили наличие авиационного инцидента. Но этого было недостаточно. Операция продолжилась до позднего вечера, чтобы исключить любую вероятность падения воздушного судна.В итоге полиция сообщила, что никаких предметов, повреждений или доказательств, подтверждающих сообщение, обнаружено не было.Польша не спит спокойно с тех пор, как 10 сентября руководство страны сообщило о нарушении воздушного пространства российскими беспилотниками. Никто так и не понял, чьи это обломки и как они оказались в Польше, но зато вся Европа в один голос закричала – русские! С тех пор фантомные беспилотники как Летучие Голландцы парят над Европой. Их заметят то в Дании, то в Норвегии, то в Швеции. До Германии и Франции тоже добрались. От этого европейские жители уже совсем сон потеряли. Что не ворона, то российский беспилотник.Анджелина Джоли, актрисаРасхитительница гробниц Анджелина Джоли везде всех спасает, усыновляет и расставляет все точки над "и" в межэтнических конфликтах. Так, по крайней мере, было в Боснии и Герцеговине – в краю крови и меда. Там Джоли сняла фильм о любви сербского солдата и бошнякской девушки, в котором сербы в итоге оказались людоедами, а бошняки жертвами.Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица оценил режиссерский дебют Джолли на троечку с минусом, сказав, что фильм отдает пропагандой.На днях голливудская актриса и режиссер неожиданно направилась на Украину. Непонятно зачем. За новым пропагандистским заказом или за пиаром. Увы, оказалось, что "в краю крови и меда" ее таланты пиарщика были востребованы, а в "краю Зеленского" нет. На Украине Джоли не удалось отбить собственного охранника от ТЦК.По сценарию, очевидно придуманным на кухне Зеленского (кстати, Джоли и он коллеги по актерскому цеху), голливудская красавица отправляется в Херсон, чтобы посетить детский центр и сфотографироваться с детьми. Джоли в бронежилетах, дети – без. Сценарист как-то не учел, что нехорошо показывать многодетную мать в роли эгоцентрика, но не будем цепляться за детали.Главное, что вес мир узнал о неприятностях, которые случились с Джоли по пути в Херсон. Ее кортеж в Николаевской области остановили сотрудники ТЦК для того, чтобы мобилизовать одного из охранников.Мужчину доставили в ТЦК, после чего Джоли якобы лично поехала туда, чтобы добиться его освобождения. Этот момент попал на видео, который стал быстро распространяться в соцсетях.Позже украинские СМИ со ссылкой на командование Сухопутных войск ВСУ сообщили, что Джоли оказалась у здания ТЦК только ради того, чтобы сходить там в туалет, после чего она продолжила путь в Херсон. По пути, явно, не нашлось более подходящего места, поэтому американской актрисе пришлось зайти в режимный объект.Непонятно, что там было в сценарии, но Джоли так и не освободила мужчину из военкомата. По информации источников в Сухопутных войсках ВСУ, он уже готовится к военной службе по мобилизации.К тому же, никакой он не охранник, а водитель и к тому же не просто военнообязанный, а офицер запаса, не имеющий оснований для отсрочки.Звезда мирового кинематографа все может, но не может выдернуть совершеннолетнего гражданина Украины из лап ТЦК.Надеемся, что Елене Зеленской после отъезда актрисы на родину удалось пересчитать всех детей в детском центре. Чтобы потом не было, что она ищет их в России, а они уже в Америке, в семье Джоли.Юлия Клекнер, председатель Бундестага"Бордель Европы" - так председатель Бундестага Юлия Клекнер назвала Германию из-за плохих законов о проституции. Она призвала запретить "древнейшую профессию", при этом по скандинавской модели, которая предусматривает наказания для клиентов, а не для работниц."Я твердо убеждена в том, что мы должны наконец запретить у нас проституцию и секс за деньги", - цитирует Клекнер агентство DPA.По ее словам, нельзя утверждать, что проституция является профессией, как и все остальные, так как это унизительно для женщин и обвинила немецких законодателей в том, что они не разработали законы, которые должным образом защитили бы представительниц слабого пола.Инициатива председателя Бундестага действительно достойна похвал. Только ее слова о "борделе Европы" невольно вызывают совершенно другие ассоциации.Что делать с политической проституцией, в которую давно уже погрузилось все руководство объединенной Европы? К сожалению, нет закона, который решил бы этот куда более важный вопрос.Читайте также: Толчковый министр, беременная ИИ и общественник с медвежьей услугой. Кто удивил нас на прошедшей неделе

