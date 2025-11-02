https://ukraina.ru/20251102/tolchkovyy-ministr-beremennaya-ii-i-obschestvennik-s-medvezhey-uslugoy-kto-udivil-nas-na-proshedshey-1070991820.html

Толчковый министр, беременная ИИ и общественник с медвежьей услугой. Кто удивил нас на прошедшей неделе

Толчковый министр, беременная ИИ и общественник с медвежьей услугой. Кто удивил нас на прошедшей неделе

Якобы главное оружие российской "мягкой силы", мультфильм "Маша и Медведь", теперь хотят запретить и в России. В Албании виртуальный министр Диэлла готовится родить аж 83 детей в один день. От кого, не уточняется. Глава эстонской дипломатии обещает жесткую и незамедлительную реакцию НАТО "с одного толчка"

Вадим Попов, борец с Машей и МедведемПоказ мультфильма "Маша и Медведь" на телевидении и стриминговых платформах следует ограничить, полагает политолог, политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов.По словам общественного деятеля, мультфильм, в котором девочка Маша остаётся одна и воспитывается медведем, противоречит российским традиционным ценностям. Ребёнок, оказавшись без родителей, впитывает в себя неправильные представления о полноценной и крепкой семье, считает Попов."Этот продукт нельзя показывать детям. В нём россыпь вредных смыслов, противоречащих традиционным российским ценностям. Начнём с того, что главная героиня живёт одна, без родителей. Странный и опасный пример отчуждения для маленького ребёнка. Во-вторых, Маша — капризная, меркантильная девочка, если не проблемная. В первой серии все животные её боятся — почему? Ещё один эпизод, который я бы не показывал детям, особенно девочкам, — момент с медвежьей любовью. Медведица разбивает сердце хорошему мишке, отдавая предпочтение тому, у которого лапа крепче и букет богаче. Нужно убирать это с ТВ-платформ и стриминга", — заявил Попов в интервью изданию "Абзац".При этом политолог считает, что мультфильм пока преждевременно вносить в реестр запрещённых картин.О пользе и вреде мультипликационного сериала "Маша и Медведь", созданного анимационной студией "Анимаккорд", не отзывался только ленивый.Героев сериала уже проанализировали со всех сторон и отечественные, и западные психологи. При этом западные более высоко оценили достоинства чрезвычайно популярного во всём мире мультика, назвав его одним из самых действенных элементов "мягкой силы" российского правительства. По данным социологических исследований, "Машу и Медведя" знают 88 % итальянских детей, 95 % детей в Индонезии, в Германии — 44 % детей от 3 до 9 лет, в США сериал входит в десятку по популярности среди детей до 12 лет.На Украине Национальная полиция выступает за ограничение трансляции мультсериала несмотря на то, что он адаптирован и переведён на украинский язык. Правда, по мнению украинского регуляционного органа, проблема не в самой Маше и её характере, а в том, что мультфильм транслирует российские "имперские нравы".В Прибалтике в сериале нашли признаки, недвусмысленно указывающие на то, что он является оружием гибридной войны, которую Россия ведёт против западного мира. По мнению местных экспертов, Кремль пытается расшатать устои западных государств посредством образа, символизирующего Россию, — добродушного медведя.С их стороны это вполне ожидаемо. Но вот поистине медвежья услуга г-на Попова российской "мягкой силе" вызывает уже некоторую оторопь. Мы не собираемся критически разбирать эту ахинею, простите, эти мудрствования относительно Маши, ставшей врагом семейных ценностей общественника Попова. Это, конечно, не самоцель статьи, мы только можем удивиться инфантилизму политтехнолога, путающему мультфильм и мультжизнь с повседневной реальностью.Даже дети это умеют. К счастью, конечно. Эди Рама, премьер-министр Албании и по совместительству крестный отец ИИЛюбой премьер-министр гордится достижениями своей страны и хочет, чтобы она хоть в чём-то, но была первая в мире.Премьер-министр Албании Эди Рама в сентябре с гордостью объявил, что в его правительстве впервые в мире появился министр, работающий на основе ИИ. Это молодая женщина по имени Диэлла, отвечающая за государственные закупки.До того как стать министром, Диэлла управляла платформой e-Albania, которая позволяет получать доступ к большинству государственных услуг в цифровом формате. Граждане знают Диэллу как миловидную девушку в национальном костюме, улыбающуюся им с официальной страницы платформы. Премьеру очень приглянулся трудолюбивый и неподкупный сотрудник. Он решил, что одного такого для Албании мало.Выступая на площадке Берлинского глобального диалога с докладом на тему "Революционные решения в неспокойные времена", Рама сообщил, что министр Диэлла беременна. Еще раз для тех, кто не уловил соль сюжета - Диэлла - не человек, а персонаж Искусственного интеллекта. И она по словам албанского чиновника - забеременела По его словам, ожидается, что вот-вот она родит 83 помощников депутатам албанского парламента. Дети Диэллы будут помогать депутатам готовить конспекты, предложения и резюме с заседаний парламента. Сами они, судя по всему, к этому не приспособлены...При этом Рама не уточнил, кто является отцом будущих детей. А это, как вы понимаете, в этой ситуации, немаловажно. Вдруг, это алкоголик, бомж или, не приведи Господи, олигофрен какой-нибудь. Дети от такого папаши многое могут наворотить в албанском парламенте, помогая депутатом, не умеющим самостоятельно вести конспекты и готовить свои речи...Эди Рама, который всё больше входит в роль главы правительства, имеющего в своём составе первого виртуального министра, мог хотя бы для приличия придумать какого-то виртуального чиновника мужского пола, потенциального мужа Диэллы. Всё-таки албанское общество является традиционным. Но так как он этого не сделал, его могут обвинить как минимум в том, что он поощряет аморальное поведение своих министров, а, не дай Бог, и в чём-то более серьёзном.В целом история выглядит не совсем презентабельно — детский труд, причём с пелёнок, должен караться законом.Маргус Цахкна, министр иностранных дел ЭстонииВ случае нарушения границ НАТО будет реагировать на угрозы с первой минуты и с одного толчка. Так готовность Таллина сбивать российские самолёты описал глава эстонской дипломатии Маргус Цахкна в разговоре с журналистами 27 октября."НАТО готово защищать свою территорию с первой секунды, с одного толчка", — сказал дипломат.Слова эстонского министра в контексте недавнего запрета Евросоюза на экспорт унитазов и биде в Россию получают особый смысл. Вот оно что, унитазы им самым ещё как нужны! Именно с ни х они собираются сбивать российские самолеты, которые, правда, еще более эфемерны, чем толчки генштаба Эстонии. Впрочем, кто их знает...Теперь натовские военачальники могут расслабиться (не подумайте ничего плохого в этом толчковом смысле) и распределить командные места равномерно, по всей Европе.Не надо с одного толчка, теперь их точно должно хватить на всех.Яркие заявления предыдущей недели в материале Татьяны Стоянович Безногий Зеленский и тайна пощёчины, которую получил Макрон. Кто удивил нас на прошедшей неделе

