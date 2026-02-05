https://ukraina.ru/20260205/pereorientatsiya-na-trampa-pochemu-gubernator-nikolaevskoy-oblasti-prizyvaet-k-miru-1075258650.html

Переориентация на Трампа. Почему губернатор Николаевской области призывает к миру

Переориентация на Трампа. Почему губернатор Николаевской области призывает к миру

На этой неделе на Украине определенный резонанс в СМИ вызвало интервью губернатора Николаевской области Виталия Кима британской Independent. Издание называет Кима "ключевым союзником" Зеленского и "восходящей звездой украинской политики".

Ким с 2022 года был одним из спикеров киевского режима, который излучал оптимизм, уверяя украинцев в скорой победе. Сейчас же его настрой сменился унынием и крайне пессимистическими оценками перспектив Украины и региона. В интервью он практически наговорил себе на срок, заявив, что люди важнее территорий. "Земля важна, но люди все же важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра", - сказал Ким, призвав Зеленского подписывать мирное соглашение.Косвенно это можно трактовать как призыв к сдаче территорий, что на Украине равносильно государственной измене. Украинцы в комментариях допускают, что теперь его могут снять и отправить послом в какую-нибудь африканскую страну.По его словам, люди на Украине устали и победой для них будет считаться хотя бы факт её прекращения. Тем не менее, продолжает Ким, им якобы очень важны "гарантии безопасности" на будущее, чтобы их дети могли жить хотя бы так же, как до 2022 года.Он также говорит, что о границах 1991 года больше беспокоится население западных областей страны, которые далеки от линии фронта, а не юго-востока.Ким рассказывает, что РФ вполне может воевать еще два года, а вот у Украины таких возможностей уже нет. "У нас всего 40 миллионов человек, и все истощены. Наши солдаты не смогут воевать от четырех до десяти лет", - сетовал губернатор Николаевской области, в разы переоценивая количество оставшегося на Украине населения. Сорока миллионов на Украине не будет, даже если Ким не учитывает выехавших с 2022 года, погибших на фронте и, наоборот, учитывает жителей Крыма и Донбасса.Его заявления резко контрастируют с бравурными посылами телемарафона и спикеров Банковой, которые заявляют, что украинцы, дескать, готовы терпеть сколько угодно, хоть всю жизнь и полностью доверяют Зеленскому. Подобные оптимистические заявления раздражают украинцев и вызывают волну хейта в соцсетях против их авторов.Пиар команда Кима в свое время достаточно активно раскручивала его в соцсетях, пытаясь угадать настроения и угодить им. В своих заявлениях в конце января относительно ситуации в энергетике Ким тоже выдавал крайне пессимистические сценарии. "Прогноз по электроэнергии плохой: призываю готовиться к худшему сценарию", - заявил он в конце января, призывая жителей не перекрывать дороги.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель" считает заявление главы Николаевской области Виталия Кима, опубликованное британской The Independent, редким для украинской власти примером публичного разговора о пределе выносливости страны. "Его формула "люди важнее земли" звучит как признание того, о чём в Украине давно говорят негласно: война перестала быть вопросом абстрактных границ и всё больше превращается в вопрос физического и демографического выживания", - пишет "Картель".Сам по себе резкий "разворот" Кима можно считать как заявкой на собственную политическую карьеру, о чем намекает британское издание, так и отражением реальных настроений, то есть, усталости от войны и блэкаутов с готовностью идти на уступки."Кима как подменили", - констатирует украинский блогер Александр Шелест. "Ким в прыжке сменил кроссовки", - пишет украинский политолог Михаил Чаплыга.Издание "Зеркало недели" пишет, что громкое заявление Кима прозвучало накануне форума прифронтовых городов и громад 2026 года, где главы регионов и мэры будут пытаться согласовать свое видение мирного урегулирования, свидетельствует о готовности смещать акцент со споров о границах на вопросы гарантий безопасности.В своем интервью Ким попытался также польстить президенту США. По его мнению, Трамп совершил прорыв, потому что "он непредсказуем", и это якобы усложняет прогнозирование и анализ действий для россиян. Ким пытался призвать Трампа "действовать через силу" на РФ, повторяя его лозунги.Политическая переориентация Кима, который начал петь оды Трампу, несколько диссонирует с тем фактом, что до сих пор основным "куратором" Николаевской области была Дания. А именно у Дании Трамп пытается "отжать" Гренландию.Датское королевство открыло специальное посольство в Николаеве, выплачивало Киму регулярные гранты на починку водопровода (которые до сих пор не работает). В начале февраля в Копенгагене даже решили назвать улицу в честь города Николаева - Mykolajivgade, которая должна будет "символизировать стойкость, морское наследие и непоколебимость", как говорится в решении муниципалитета Копенгагена.И тут вдруг такой разворот губернатора Николаевской области в сторону Трампа. Призыв подписывать мирное соглашение тоже можно считать стремлением угодить Трампу, который именно этого от Зеленского и требует (по крайне мере, на словах). К тому же для "восходящей звезды украинской политики" не последним делом является проведение выборов, которые возможны после подписания такого соглашения.О том, какую тактику избрало руководство Украины - Тянуть время, пересидеть Трампа. Что говорят на Украине о тактике на переговорах в Абу-Даби

