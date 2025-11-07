https://ukraina.ru/20251107/progress-v-uregulirovanii-provaly-vsu-vyprashivanie-tomagavkov-khronika-sobytiy-na-utro-7-noyabrya-1071231073.html

Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, выпрашивание "Томагавков". Хроника событий на утро 7 ноября

07.11.2025

Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, выпрашивание "Томагавков". Хроника событий на утро 7 ноября

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта. ВС РФ уничтожают противника и технику. Киев продолжает выпрашивать "Томагавки", несмотря на отказ американского лидера

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме отметил, что США стремятся к урегулированию между Россией и Украиной. По его словам, эта работа не завершена, но удалось добиться большого прогресса.Республиканец снова подчеркнул, что Соединенные Штаты "завершили восемь войн за восемь месяцев" и хотят добавить к завершенным конфликтам еще один — Москвы и Киева."Мы хотим увидеть завершение этой войны", — добавил Трамп, выразив уверенность, что стороны в итоге "поступят очень умно" и договорятся о прекращении боев.О некотором прогрессе в урегулировании накануне заявил также специальный посланник президента США Стив Уиткофф.По его мнению, США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта, который сам Уиткофф назвал одним из самых важных для решения."Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", - сказал он на Американском бизнес-форуме.В то же время Уиткофф признал, что "это сложный конфликт и обе стороны не доверяют друг другу".Уиткофф добавил, что США наблюдали схожие проблемы в доверии при переговорах по Ближнему Востоку между Израилем и палестинским движением ХАМАС.Ранее Трамп неоднократно выражал уверенность, что конфликт удастся разрешить. В середине октября, после телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, он сообщил о подготовке встречи с ним в Будапеште, но несколько дней спустя объявил о ее отмене, сославшись на невозможность достичь прогресса в урегулировании. При этом Трамп допустил, что вновь назначит встречу в случае уверенности в перспективах заключения сделки по Украине.Российская сторона отмечала, что желание Трампа добиться урегулирования "вызывает только позитивные чувства", но конфликт России и Украины "настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно".Провалы ВСУВ ночь на пятницу в украинской столице объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал также звучал в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.Украинские СМИ писали о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, Днепропетровске, Сумах, серия взрывов прогремела в Чугуевском районе Харьковской области.Утром координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что российские военные ударили по месту дислокации иностранных наемников в Харьковской области."Харьков и Чугуевский район - ночные удары БПЛА и КАБ, цели - ремонтные мощности и инфраструктура ПВО. Есть прилет по наемникам", - сказал Лебедев.Удары были также нанесены по Павлоградскому механическому заводу, где собирают ракеты "Нептун" и "Гром-2" для ВСУ.Кроме того, россияне ударили по пограничной заставе в Одесской области, где были замечены военные, в том числе иностранные."В (поселке - ред.) Черноморское, по сообщениям Актива Сопротивления, есть прилет в место, откуда отправляли БЭК (безэкипажные катера - ред.), была детонация и сильный пожар", - добавил Лебедев.Телеграм-канал "Дневник Десантника" указал, что целями российских БПЛА этой ночью стали объекты энергетики и логистики в Днепропетровской и Харьковской областях."В Днепропетровской области атакованы объекты энергетики.<...> Массированный удар 50-ю БПЛА "Гарпия-А1" был нанесен по железнодорожной станции "Запорожье-Каменское" в районе населенного пункта Каменское, в 25 километрах от Днепропетровска. На складе во время атаки находился некий груз, спровоцировавший вторичную детонацию. <...> В Чугуеве Харьковской области "Герани" поразили пункт дислокации наемников", - перечислил канал.Российские операторы беспилотников Южного военного округа уничтожили боевиков ВСУ на Константиновском направлении, рассказал оператор FPV-дрона с позывным "Сид".Кроме того, операторы ударных дронов уничтожили боевые бронемашины ВСУ на этом же направлении, добавил оператор позывным "Ростов"."За последнее время уничтожали различные ББМ (боевые бронемашины): это несколько "Козаков-2" (бронемашина), MaxxPro (американский бронетранспортер) и множество небронированной техники, легковых пикапов", - перечислил "Ростов".В Минобороны рассказали, что операторы подразделения беспилотных систем мотострелковой дивизии 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожили три транспортных средства Вооруженных сил Украины с личным составом, а также наземный робототехнический комплекс противника в Запорожской области.На участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области разведка обнаружила роботизированную платформу ВСУ, которая выполняла доставку на передовую боеприпасов и материальных средств.Также расчеты FPV-дронов Ульяновского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и пункты управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения ВСУ за прошедшие сутки предприняли ряд безуспешных попыток контратаковать на Харьковском направлении."За истекшие сутки украинские боевики провели ряд безуспешных попыток прорвать нашу оборонительную линию в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области", - рассказал Марочко.Он уточнил, что ВСУ пытались действовать малыми группами при поддержке артиллерии и дронов."Все атаки отражены, прорыва оборонительной линии не допущено", - заверил военный эксперт.Он пояснил, что вероятным замыслом украинского командования являлся возврат ранее утраченных позиций.Выпрашивание "Томагавков" и другая "помощь"Украинский посол в США Ольга Стефанишина заверила, что Киев ведет переговоры о получении дальнобойных крылатых ракет "Томагавк", несмотря на отказ президента США Дональда Трампа предоставить их Украине."Обсуждение все еще продолжается, но у нас много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества военных возможностей у США. Речь идет не только о "Томагавках", но и о разных других типах ракет, как дальнего, так и ближнего радиуса действия, и я могу лишь сказать, что процесс идет довольно позитивно", - сказала Стефанишина в интервью телеканалу Bloomberg TV.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе сообщал, что Пентагон одобрил передачу Украине "Томагавков", так как в военном ведомстве сочли, что это не нанесет ущерба американским запасам вооружений. Окончательное политическое решение по вопросу передачи ракет теперь остается за президентом США.Сам Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять "Томагавки" и делиться этим знанием ни с кем не станут.Президент РФ Владимир Путин в октябре предупреждал, что ответ России в случае нанесения ударов "Томагавками" по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим.В то же время Европа не прекращает попытки затянуть конфликт на Украине. Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World призвал Европейский союз к готовности обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года.При этом он считает, что Евросоюз должен более активно вести себя на переговорах о будущем восстановлении Украины, так как поставляет ей большое количество вооружения."Надеюсь, США продолжат снабжать Украину разведданными. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны. За это в основном платит Европа, и именно поэтому я считаю, что Европа должна играть более активную роль в переговорах о будущем урегулировании", - призвал Сикорский.Как указал вице-президент Центра исследований внешней политики Турции Мустафа Метин Кашлылар, Европа осознает военную мощь России и потому стремится усилить поддержку Украины, увеличивая поставки вооружений и расширяя санкции.Аналитик отметил, что Вашингтон, напротив, рассматривает войну иначе."США, особенно в контексте политики, сложившейся во времена президента Дональда Трампа, заинтересованы в скорейшем завершении конфликта, чтобы возобновить диалог и торговлю с Москвой", - отметил он.Кашлылар считает, что отсутствие общих подходов между США и Европой затрудняет достижение мира и способствует продолжению конфликта.Подробнее о затягивании урегулирования — в материале Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октября на сайте Украина.ру.

