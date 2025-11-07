https://ukraina.ru/20251107/amerikanskaya-paradigma-god-spustya-posle-pobedy-na-prezidentskikh-vyborakh-voinstvuyuschego-mirotvortsa-1071206300.html

Американская парадигма: год спустя после победы на президентских выборах воинствующего миротворца Трампа

Американская парадигма: год спустя после победы на президентских выборах воинствующего миротворца Трампа

Год назад, 5 ноября 2024-го, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, с того момента и начались изменения в Соединённых Штатах, ещё до официального вступления в должность нового старого главы государства

В Белый дом политик возвращался с огромным желанием поквитаться с теми, кто, как он убеждён, украл у него победу в 2020 году, и разрушить наследие своего предшественника демократа Джо Байдена, или просто "сонного Джо"."Год назад мы были мёртвой страной. Теперь мы страна, которую считают самой горячей в мире", - заявил Дональд Трамп на Американском бизнес-форуме 5 ноября, подводя итоги своего первого года правления на втором сроке.Хочет мира во всём мире, но без войны обойтись не удаётсяНа церемонии инаугурации 47-й президент США заявил, что хочет войти в историю как миротворец, и пообещал не просто не развязывать новых войн, а остановить все имеющиеся конфликты на планете.Трамп действительно с энтузиазмом включился в процесс урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, в результате именно план американского президента лёг в основу соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, подписанного представителями Израиля и движения ХАМАС и вступившего в силу 10 октября. Несмотря на взаимные обвинения сторон в нарушении договорённостей, Трамп категорически отказывается признавать хрупкость достигнутого перемирия и с огромной гордостью подчёркивает свой вклад в наступление мира на Ближнем Востоке. В любом случае худой мир лучше доброй ссоры.Положить конец украинскому кризису за 24 часа, как самонадеянно обещал Трамп, естественно, не удалось, впоследствии президент США сам признал, что этот вопрос оказался гораздо сложнее. Он рассчитывал, что благодаря хорошим отношениям с российским коллегой Владимиром Путиным без проблем убедит его сесть за стол переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским, и они быстро всё порешают, а Трамп с нескрываемым наслаждением объявит "это я, я смог остановить эту кровопролитную войну, длившуюся годами!".Вот и на Американском бизнес-форуме 5 ноября он заявил, что Путин в разговоре пару недель назад сказал, что Россия "пытается урегулировать войну на Украине уже 10 лет, но не смогла", а вот Трамп, как сам утверждает, уже положил конец нескольким конфликтам, причём некоторые якобы за час и без помощи ООН".Однако с украинским ведь президент США сделать ничего не может. Хотя стоит отметить, что с мёртвой точки процесс сдвинулся – в Стамбуле 16 мая после 3-летнего перерыва возобновились прямые переговоры правительственных делегаций РФ и Украины. Тем не менее, к миру они не приблизились. Трамп любит повторять, что если бы он оставался у власти второй срок подряд, то никакой СВО не было, всё это "война Байдена". Так решительно остановив всю военную помощь и передачу разведданных Киеву, спустя всего несколько месяцев хозяин Белого дома разрешил продавать оружие американского производства партнёрам по НАТО для дальнейшей передачи ВСУ. Более того, как стало известно, специалисты из США помогали украинским военным организовывать атаки по территории РФ, включая объекты энергосистемы. Так что это уже "война Трампа".Собственно, Трамп ещё при вступлении в должность провозгласил формулу, по которой будет работать его администрация, - "мир через силу".Её в действии мы наблюдаем сейчас и в других регионах. С сентября вооружённые силы США приступили к уничтожению у побережья Венесуэлы катеров, якобы перевозивших наркотики. Позже источники газеты The New York Times сообщили, что Белый дом рассматривает варианты военных мер в отношении Венесуэлы, среди которых авиаудары, отправка сил специальных операций "для захвата или убийства президента Николаса Мадуро"."То, что началось как антинаркотическая кампания с авиаударов по предполагаемым судам, перевозящим наркотики, переросло в самое масштабное за последние десятилетия наращивание военной мощи США в Карибском бассейне, которое теперь прямо направлено на оказание давления на Мадуро и потенциальное его свержение", - подчёркивает The Wall Street Journal.На этом фоне, как написало издание The Washington Post со ссылкой на внутренние документы властей США, Каракас в октябре обратился за военной помощью к России, Китаю и Ирану. А уже в начале ноября американские чиновники на условиях анонимности рассказали The Wall Street Journal, что Трамп засомневался насчёт нападения на Венесуэлу, поскольку не факт, что удары по стране вынудят Мадуро уйти.Нигерию американский лидер назвал "страной, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство якобы не может ничего противопоставить. Власти государства все обвинения отрицают. Бывший министр внутренних дел Нигерии Абдулрахман Дамбазау считает, что действия США обусловлены желанием основать военную базу в стране."Мы не хотим ввязываться в войны. Я восстановил вооружённые силы. У нас, безусловно, самая сильная армия в мире", - утверждал Трамп на Американском бизнес-форуме.Не всё прекрасно в американском государствеПод руководством Трампа Соединённые Штаты переживают прямо сейчас период самого длительного в истории шатдауна, побив предыдущий рекорд, который был установлен тоже при Трампе, в его первый президентский срок.Чем дальше, тем серьёзнее становятся последствия остановки работы правительства. Многие предприятия не могут функционировать, из-за чего сотрудники вынуждены сидеть без зарплат, а кому-то повезло ещё меньше – в октябре зафиксировано самое массовое с 2003 года количество сокращений: более 150 тысяч рабочих мест, что на 175% больше, чем в октябре 2024 года.Отсутствие финансирования уже привело к отказу авиадиспетчеров выходить на работу (кто-то собирает онлайн-пожертвования, кто-то устроился курьером – счета и налоги сами себя не оплатят), поэтому количество рейсов в 40 крупнейших аэропортах страны пришлось сократить на 10%. Если Конгресс в ближайшее время не примет бюджет, то не останется иного варианта, кроме как закрыть воздушное пространство, из-за проблем с обеспечением безопасности полётов.Шатдаун имеет и острые социальные последствия. Помимо анонсированных властями ограничений по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP), насчитывающей около 42 млн участников, перебои могут начаться и с выделением субсидий на отопление для малоимущих, которыми пользуются порядка 6 млн человек, а температура на улице идёт вниз тем временем.Из $38 трлн госдолга США последний триллион, как подсчитали РИА Новости на основе сведений американского Министерства финансов, страна накопила самыми быстрыми за последние 4 года темпами - всего за 71 день.Рейтинг ТрампаСпустя 11 месяцев после инаугурации рейтинг 47-го президента демонстрирует антирекорд: деятельность Трампа одобряют, как продемонстрировал совместный опрос телеканала CNN и исследовательской службы SSRS, всего 37% респондентов, ниже показателя за весь второй срок правления не было (впрочем, в этот период на первом сроке были аналогичные цифры – 36%), а количество тех, кто его действия не одобряет - 63% - стало рекордным за оба президентских срока Трампа (на момент ухода из Белого дома в январе 2021 года – 62%).Американцы в целом недовольны сложившейся ситуацией: дела в стране идут плохо - 68% опрошенных, экономика в плачевном состоянии - 72%.По мнению 56% респондентов, решения президента во внешней политике нанесли ущерб репутации США в мире; по 61% считают, что экономическую ситуацию в США ухудшила политика Трампа и что он зашёл слишком далеко в использовании президентских полномочий (в частности депортируя нелегально проживающих в стране иммигрантов).Впрочем, американская администрация сама зачастую даёт поводы для недовольства населения. Например, в разгар шатдауна, когда тысячи людей вынуждены сидеть без зарплат, Трамп устраивает в честь Хэллоуина вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" и сносит восточное крыло Белого дома ради строительства бального зала.Как говорится, "если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"Особенно актуально звучит на фоне проблем с продуктовыми талонами для наименее обеспеченной части населения США.В годовщину избрания Трампа в Вашингтоне состоялся митинг против политики президента. Акции протеста под лозунгом No Kings с регулярной периодичностью проходят в разных штатах ещё с весны, организаторы намерены проводить их до тех пор, пока Трамп остаётся в Белом доме.Очень вероятно, что американские избиратели год назад проголосовали бы за другого кандидата, кто такой Трамп, они прекрасно знают, и не все хотели вновь жить в стране под его руководством, но, как говорится, из двух зол выбирают меньше – Байдена и заменившую его в разгар избирательной кампании вице-президента Камалу Харрис граждане тоже знали хорошо.Трамп в отличие от своего предшественника проявляет завидную активность в делах государственных (порой даже чересчур сильную), но это обусловлено его личным стремлением войти в историю как великий президент великой страны и добиться ошеломительного успеха. Причём положительный результат нужен Трампу здесь и сейчас, его терпение касательно украинского конфликта истекает, поскольку он требует много времени на поиск решения, которое устроит всех и приведёт к долгосрочному миру, а не временному перемирию, как было с "Минском", президент США не оперирует понятиями "договор", "соглашения" - у него всё сводится к сделкам, по аналогии с бизнесом.К слову про бизнес, накануне его прихода к власти в 2021 году многие успокаивали себя мыслью, что миллиардер не опытен в политическом плане, но хоть с финансами государства порядок наведёт. Сейчас экономика США пусть и не разорвана в клочья, как выражался 44-й американский президент демократ Барак Обама про Россию после введения санкций, но отрицать наличие проблем было бы глупо.При этом Трамп ловко использует экономические инструменты в виде пошлин против конкурентов Вашингтона, к которым не может применить военную силу, - Китая прежде всего. Но в стремлении сделать Америку снова великой и первой во всём мире 47-й президент начинает играть с огнём и тем самым создавая угрозу третьей мировой войны, его поручение Пентагону начать испытания ядерного оружия не на шутку напугало многих.Читайте также: Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв

