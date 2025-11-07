https://ukraina.ru/20251107/alaudinov-zayavil-o-pobede-v-spetsoperatsii-1071244492.html
Алаудинов заявил о победе в спецоперации
Алаудинов заявил о победе в спецоперации - 07.11.2025 Украина.ру
Алаудинов заявил о победе в спецоперации
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о победе в спецоперации на Украине, передает 7 ноября телеграм-канал "Россия — страна героев!"
2025-11-07T12:50
2025-11-07T12:50
2025-11-07T12:50
новости
россия
апти алаудинов
украина
запад
"ахмат"
украина.ру
сво
новости украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/02/1055998112_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_c295585ae9624e4bc6a51151114a8511.jpg
"Мы должны понимать, что победа в СВО – ответ однозначный: мы победили. Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре – еще надо поработать", - объяснил он.Командир "Ахмата" рассказал, что на стороне России воюют "ребята разных национальностей, разных вероисповеданий дружно все вместе защищают наше Отечество"."Здесь все – братья, мы друг друга не делим вообще никак", - заверил он.Алаудинов также посетовал, что украинцы, бывшие "нашими братьями по оружию в Великую Отечественную", стали нашими противниками.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/02/1055998112_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_85bd2f82622bc837536fbc081b831499.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, апти алаудинов, украина, запад, "ахмат", украина.ру, сво, новости украины
Новости, Россия, Апти Алаудинов, Украина, Запад, "Ахмат", Украина.ру, СВО, Новости Украины
Алаудинов заявил о победе в спецоперации
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о победе в спецоперации на Украине, передает 7 ноября телеграм-канал "Россия — страна героев!"
"Мы должны понимать, что победа в СВО – ответ однозначный: мы победили. Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре – еще надо поработать", - объяснил он.
Командир "Ахмата" рассказал, что на стороне России воюют "ребята разных национальностей, разных вероисповеданий дружно все вместе защищают наше Отечество".
"Здесь все – братья, мы друг друга не делим вообще никак", - заверил он.
Алаудинов также посетовал, что украинцы, бывшие "нашими братьями по оружию в Великую Отечественную", стали нашими противниками.
"И сегодня, повинуясь сатанинским идеям Запада, они воюют с Богом, убивают наших стариков, братьев, детей, женщин. Нужно сделать всё, чтобы нацизм ни в каком его виде и подобии никогда не повторялся!", - призвал он.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.