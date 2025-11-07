https://ukraina.ru/20251107/alaudinov-zayavil-o-pobede-v-spetsoperatsii-1071244492.html

Алаудинов заявил о победе в спецоперации

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о победе в спецоперации на Украине, передает 7 ноября телеграм-канал "Россия — страна героев!"

"Мы должны понимать, что победа в СВО – ответ однозначный: мы победили. Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре – еще надо поработать", - объяснил он.Командир "Ахмата" рассказал, что на стороне России воюют "ребята разных национальностей, разных вероисповеданий дружно все вместе защищают наше Отечество"."Здесь все – братья, мы друг друга не делим вообще никак", - заверил он.Алаудинов также посетовал, что украинцы, бывшие "нашими братьями по оружию в Великую Отечественную", стали нашими противниками.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

