Алаудинов заявил о победе в спецоперации - 07.11.2025 Украина.ру
Алаудинов заявил о победе в спецоперации
Алаудинов заявил о победе в спецоперации
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о победе в спецоперации на Украине, передает 7 ноября телеграм-канал "Россия — страна героев!"
"Мы должны понимать, что победа в СВО – ответ однозначный: мы победили. Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре – еще надо поработать", - объяснил он.Командир "Ахмата" рассказал, что на стороне России воюют "ребята разных национальностей, разных вероисповеданий дружно все вместе защищают наше Отечество"."Здесь все – братья, мы друг друга не делим вообще никак", - заверил он.Алаудинов также посетовал, что украинцы, бывшие "нашими братьями по оружию в Великую Отечественную", стали нашими противниками.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Алаудинов заявил о победе в спецоперации

12:50 07.11.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о победе в спецоперации на Украине, передает 7 ноября телеграм-канал "Россия — страна героев!"
"Мы должны понимать, что победа в СВО – ответ однозначный: мы победили. Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре – еще надо поработать", - объяснил он.
Командир "Ахмата" рассказал, что на стороне России воюют "ребята разных национальностей, разных вероисповеданий дружно все вместе защищают наше Отечество".
"Здесь все – братья, мы друг друга не делим вообще никак", - заверил он.
Алаудинов также посетовал, что украинцы, бывшие "нашими братьями по оружию в Великую Отечественную", стали нашими противниками.
"И сегодня, повинуясь сатанинским идеям Запада, они воюют с Богом, убивают наших стариков, братьев, детей, женщин. Нужно сделать всё, чтобы нацизм ни в каком его виде и подобии никогда не повторялся!", - призвал он.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния