Кирпичные узоры, снос памятника Гайдару, кино о диверсантах. События культуры

На Украине сносят памятники героям-освободителям, а в России восстанавливают кирпичные орнаменты и открывают музеи комсомола. Разницу чувствуете? Есть и общее: снимается документалка о вербовке диверсантов. Только в России предупреждают об опасности быть втянутыми в террористические сети, а на Украине их рекламируют как социальные лифты

Ленинские лозунги на стенах домов и "гагаринская коляска" – как советская эстетика "проникает" в современную жизньВ России ностальгируют по советским памятникам, дизайну домов и комсомольским паркам. А почему бы и нет? Советское – значит отличное, и голубь мира из силикатного кирпича на фасаде панельной девятиэтажки уж точно выглядит симпатичней, чем пугающая "Алёнушка" из Нововоронежа.Знакомые многим фигуры, лозунги, орнаменты, выполненные на жилых домах из белого и красного силикатного кирпича, стали предметом изучения для исследователей архитектуры Ивана Сапогова и Вадима Данилова. И они дали определение этому советскому явлению – силикатное узорочье, по аналогии с "русским узорочьем" XVII века.Силикатное узорочье связано с техникой кирпичной кладки, объёмом и цветом, который контрастировал с плоскостью стены. Обучение технике декоративной кладки (помните подъёмные краны, оленей или олимпийского мишку на стенах зданий, спортивных комплексов и школ?) входило в образовательную программу строительной специальности. Особенно полюбилась эта техника бойцам студенческих стройотрядов, которые по своей инициативе "расписывали" стены кирпичными панно.Но силикатное узорочье выполняло не только эстетическую, но и идеологическую функцию. Жители СССР помнят каменные плакаты и лозунги на зданиях, напоминания из кирпича о юбилейных датах в жизни страны – съездов КПСС, годовщины завершения Великой Отечественной войны, образования СССР. Ну, а профиль Ленина, орден Победы, серп и молот были не просто украшением, а визуальной грамматикой эпохи. Каждый дом, каждая школа или завод "говорили" языком символов: "Народ и партия едины", "Учиться, учиться и учиться", "Никто не забыт".Сегодня, когда эти кирпичные узоры заменяют муралы, а лозунги сменяются рекламой, многие воспринимают советские панно не как идеологические реликты, а как часть культурного кода – народный монументализм, у которого была своя душа и мера. Советское узорочье, пережившее эпоху и идеологию, становится чем-то вроде культурного ДНК – знака, что в стране, уставшей от западных культурных идеалов, снова ищут опору в прошлом.Это, кстати, подтверждает и открытие на территории природного парка "Юрибей" в Тюменском округе музея Комсомола. Событие приурочено ко дню 107-летия ВЛКСМ.Выделяется музей не только масштабами, но и наполнением. Это не советский "нафталин", а суперсовременная композиция, где тематическая атрибутика перемежается с информационными и обучающими тач-панелями, мультимедийными конструкциями, оживающими с помощью искусственного интеллекта фотографиями, радиорепортажами про открытие Самотлора и строительство Нового Уренгоя – они звучат из трубок дисковых телефонов. Есть даже полыхающий костёр, не настоящий, конечно, а придуманный умельцами-проектировщиками. Артефакты растрогают ветеранов комсомола, а цифровые технологии увлекут нынешних подростков: на такую связь поколений и ориентировалась команда разработчиков.Автором идеи выступил экс-губернатор Ямала Юрий Неелов. Он сам прошел все ступени молодёжной организации и возглавил Тюменский обком в начале 80-х. "Тюменская область была первой ударной комсомольской стройкой – мы возводили города и предприятия, которые стали оплотом страны. Лично для меня школа комсомола – лучшая, она дала мощную закалку, управленческий опыт и умение работать с людьми".Советское прошлое превращают в пространство живой памяти и в подмосковной Дубне. Перед ДК "Октябрь" появилась бронзовая детская коляска. Это своеобразный раритет – такие с 1953 по 1963 годы выпускали на Дубненском машиностроительном заводе, всего разработали три модели. Эти коляски ещё называли "гагаринскими", потому что первый космонавт Юрий Гагарин выбрал подобную для своих дочерей.Автор бронзового памятника – скульптор Владислав Чувашев, коренной житель Дубны. Он признался, что стремился сделать объект контактным, чтобы люди могли с ним фотографироваться. И надо сказать, что у скульптора получилось: памятник первыми оценили местные ребятишки, они забираются на бронзовую коляску, чтобы посидеть рядом с игрушечным мишкой.Тут, пожалуй, уместно заговорить о творческом и идеологическом переломе, когда Россия прошлого века предстает не "прошедшей эпохой" или "совком", а культурной традицией из которой произрастают многие современные проекты.На Украине свалили Гайдара и готовятся уничтожить памятные знаки борцам с фашизмомТо ли дело – Украина. Там до сих пор делают все, чтобы стереть общую историческую память и уничтожить артефакты советской эпохи.Десоветизаторы в Каневе (Черкасская область) отыскали уцелевший памятник Аркадию Гайдару и демонтировали его. А ведь Аркадий Петрович воевал на территории Украины в Гражданскую войну, писал об Украине (например, в повести "Дальние страны", рассказе "Р.В.С.") и погиб на Украине в октябре 1941 года. Он остался в тылу врага c черкасскими партизанами. Гайдар был смертельно ранен, когда предупредил своих товарищей об опасности, после чего они успели уйти от засады. И теперь, 84 года спустя, прах автора "Тимура и его команды" выкопали и перенесли на местное кладбище (хотя не факт, что останками не станут торговать, как это сделал мэр Львова Садовой с прахом советского разведчика Николая Кузнецова), а памятник ему сбросили с постамента.Писатель Захар Прилепин в своем тг-канале попросил у Аркадия Гайдара прощения за декоммунизацию. "Возможность восстановить памятник в Каневе выглядит из дня нынешнего весьма туманной. Но я уже могу себе вообразить, что завтра подобные памятники придут ломать борцы с "мумиями" в самой России. Простите, Аркадий Петрович, но всё вот так у нас".А Минкульт Украины дал зелёный свет инициативе грантоедской структуры "Деколонизация Украины", которая потребовала сбить надписи на монументе "Родина-мать" в Киеве. У подножия памятника написано: "Их подвиги будут жить вечно…", что выбесило борцов с погибшими защитниками Украины. Поэтому они добились поддержки правительства и депутатов в вопросе уничтожения любых упоминаний об участии и победе 8 миллионов украинцев в Великой Отечественной войне.Вандалов горячо поддержала львовская депутат Наталья Пипа, воюющая с песнями Цоя и школьниками, которые говорят на русском языке.Фильмы о диверсиях: Украина гордится, Россия предупреждаетОдин из самых точных фильмов о новом типе "цифровой войны" – короткометражка ульяновского режиссёра Александра Куликова "Челлендж: вербовка", получила приз зрительских симпатий на IX Международном фестивале документального кино стран СНГ "Евразия.DOC".Фильм исследует, как западные кураторы используют культуру челленджей и привычную эстетику соцсетей для втягивания подростков в деструктивную деятельность. Режиссёр показал, что современная вербовка больше не нуждается в идеологической риторике, а опирается на лайки, соревновательность и желание подростка доказать собственную значимость. "Ты сможешь – значит, ты герой", – под такими лозунгами формируются новые "солдаты влияния", не осознающие, что участвуют в тщательно продуманной западной операции.Сказать, что фильм актуальный – не сказать ничего. Ведь сегодня все СМИ переполнены сообщениями о диверсиях, поджогах, передаче секретных данных подростками, которых используют как оружие внешние спецслужбы. Такой фильм надо бы в школах показывать, на уроках о важном: чтобы понять механизмы закордонного террористического рекрутинга. И продемонстрировать, чем заканчиваются такие игры в геройство именно целевой аудитории, школьникам 13-16 лет.В 15-минутную короткометражку вложена история молодого человека Олега Скиданова, cтавшего жертвой вербовщиков через переписку в интернете. Итог истории печален: Олег отправляется в колонию на шесть лет, его друзья на три года. К счастью, реального ущерба стране никто из них причинить не успел – благодаря бдительности спецслужб. Однако, радоваться рано. Cколько таких скрытых человеческих "боеприпасов" заложено по всей России?Сам Куликов признается, что глубоко проникся этой темой, сотрудничая с антитеррористической комиссией Ульяновской области. "И вот захотелось как-то предупредить, остановить. Ведь кто-то именно сейчас стоит перед таким выбором - попробовать заработать легкие деньги, похвалиться перед друзьями или девушкой. Если хотя бы один человек, посмотрев фильм, примет правильное решение – для меня это будет уже победа". Фильм нашел отклик и у жюри Международного фестиваля, и у зрителей.Примечательно, что фильмы о вербовке и диверсионной работе в это же самое время снимают и на Украине. Вот только с противоположным знаком. Украинскими режиссёрами военный конфликт превращен в часть культурного кода. Такой вывод можно сделать, просто просмотрев трейлер нового украинского экшена "Killhouse", заявленного как "основанного на реальных событиях". Авторы фильма обещают зрелище "на грани документалистики", но, по сути, зрителю предлагают художественную апологию насилия и милитаризма под видом патриотического героизма.Сюжет картины строится вокруг спецоперации ГУР и 3-й отдельной штурмовой бригады ("Азов"*). Украинские бойцы якобы проводят "уникальную миссию" по эвакуации семейной пары с "оккупированной территории", но в процессе оказывается, что их дочь захвачена русскими солдатами, которые требуют обменять её на американского журналиста. На подмогу немедленно спешат спецслужбы США, что показывает, кто на самом деле управляет украинской разведкой и спецназом. Наверное, это единственная правдивая деталь в фильме.А так, за внешней интригой скрыт явный идеологический посыл – героизация ГУР и нацистских батальонов, которые в реальной жизни ведут диверсионные операции за пределами Украины. При этом, в фильме нет места сомнению, боли или рефлексии, а только безусловное восхваление силы, подчинения и морального превосходства вооружённого насилия.Украинский кинематограф окончательно встраивается в систему пропаганды терроризма, а украинская культурная элита сознательно воспевает диверсантов и убийц как народных героев. Тут никто не предостерегает от участия в экстремистских организациях, наоборот, мобилизуют идеологически колеблющихся вставать в ряды террористов и наемных убийц. Но самое страшное, что участие в диверсионных операциях преподносится как социальный лифт.* запрещённая в России террористическая организация

