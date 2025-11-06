Украинских полицейских используют в зоне СВО как пехоту - 06.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251106/ukrainskikh-politseyskikh-ispolzuyut-v-zone-svo-kak-pekhotu-1071198278.html
Украинских полицейских используют в зоне СВО как пехоту
Украинских полицейских используют в зоне СВО как пехоту - 06.11.2025 Украина.ру
Украинских полицейских используют в зоне СВО как пехоту
Кадровые сотрудники Нацполиции Украины воюют с российской армией как обычные пехотинцы. Об этом 6 ноября сообщила Нацполиция Украины.
2025-11-06T16:06
2025-11-06T16:06
новости
украина
россия
украина.ру
нацполиция
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
ситуация на украине
ситуация на украине сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071194130_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b71eea5969b8de6986f8a3af43d8901d.jpg.webp
Ведомство опубликовало подборку фотографий своих сотрудников из зоны проведения специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. В публикации отмечено, что почти полтора года тернопольский полицейский Степан Напора "служит пехотинцем в рядах батальона полиции особого назначения (стрелковый)", причём делает это "на самых горячих участках фронта". Фронт, рассказывает пехотинец, это не только штурмы, дроны и стрельба. Это ребята, ставшие братьями, а все вместе - большой семьей. "Передовая на словах – это штурмы, бои, техника дроны и артобстрелы, а на самом деле именно здесь начинаешь ценить глоток воды или кусок хлеба, которым нужно поделиться с побратимом. В мирной жизни на такие мелочи не обращаешь внимания, а там ценишь по-настоящему", - цитирует издание Нацполиции впечатления Напоры."На выход мы брали максимум литра воды на одного человека на сутки. Обычно этого хватало на несколько дней. Затем с помощью дронов сбрасывали нам так называемые "посылки" до десяти килограммов: воду, при необходимости, боекомплект и еду. Так можно было продержаться еще 3-4 дня на позиции".Нацполиция в опубликованных фотоматериалах представила полицейских в армейской экипировке с оружием и расположением в гражданских объектах. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071194130_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0eb76431084013466d5cd67fe9fe17d4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, украина.ру, нацполиция, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, ситуация на украине, ситуация на украине сегодня, мвд украины, мобилизация на украине, штурмовик, дроны
Новости, Украина, Россия, Украина.ру, Нацполиция, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, ситуация на Украине, ситуация на Украине сегодня, МВД Украины, мобилизация на Украине, штурмовик, дроны

Украинских полицейских используют в зоне СВО как пехоту

16:06 06.11.2025
 
© Фото : Нацполиция Украины
- РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Нацполиция Украины
Читать в
ДзенTelegram
Кадровые сотрудники Нацполиции Украины воюют с российской армией как обычные пехотинцы. Об этом 6 ноября сообщила Нацполиция Украины.
Ведомство опубликовало подборку фотографий своих сотрудников из зоны проведения специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.
В публикации отмечено, что почти полтора года тернопольский полицейский Степан Напора "служит пехотинцем в рядах батальона полиции особого назначения (стрелковый)", причём делает это "на самых горячих участках фронта".
Фронт, рассказывает пехотинец, это не только штурмы, дроны и стрельба. Это ребята, ставшие братьями, а все вместе - большой семьей.
"Передовая на словах – это штурмы, бои, техника дроны и артобстрелы, а на самом деле именно здесь начинаешь ценить глоток воды или кусок хлеба, которым нужно поделиться с побратимом. В мирной жизни на такие мелочи не обращаешь внимания, а там ценишь по-настоящему", - цитирует издание Нацполиции впечатления Напоры.
© Фото : Нацполиция Украины
- РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Нацполиция Украины
"На выход мы брали максимум литра воды на одного человека на сутки. Обычно этого хватало на несколько дней. Затем с помощью дронов сбрасывали нам так называемые "посылки" до десяти килограммов: воду, при необходимости, боекомплект и еду. Так можно было продержаться еще 3-4 дня на позиции".
Нацполиция в опубликованных фотоматериалах представила полицейских в армейской экипировке с оружием и расположением в гражданских объектах.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияУкраина.руНацполицияСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасситуация на Украинеситуация на Украине сегодняМВД Украинымобилизация на Украинештурмовикдроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:50Конфискуют ли активы "Лукойла" и сможет ли Орбан убедить Трампа: Хавич о мелкой войнушке за нефть
16:44Армия России на Гуляйпольском направлении контролирует Сладкое
16:40Ядерная гонка на старте. Чем ответит Россия США и заинтересует Китай
16:29СК РФ рассказал о расследовании преступлений киевского режима
16:28Заслуженное возмездие: СК предъявил обвинения 75 высшим руководителям Украины за преступления в Донбассе
16:25Фактор Шуленбурга: Стоякин о мягкой силе России
16:22ВСУ репрессируют жителей Купянска, отказавшихся от эвакуации
16:13В Финляндии пытаются оградить детей от русской культуры под предлогом "травмы войны"
16:06Украинских полицейских используют в зоне СВО как пехоту
16:00"Инкубатор", "рекордсмен", "ископаемое" и "призрак": 65 лет киевскому метрополитену
15:56Российские удары парализовали ключевые железнодорожные маршруты ВСУ в Донбассе
15:46Коррупционный скандал вокруг Зеленского, ЕС ужесточает политику в отношении россиян. Главное к этому часу
15:35Павлоград и соседние населённые пункты остались без света
15:35Кристофер Хелали: Неоконсервативная идеология холодной войны все еще доминирует в США
15:23Украинские пропагандисты в ярости потрясают российским учебником истории
15:12Зеленскому понадобился визит главы Католической церкви
15:06Польский президент заявил о "неблагодарности" Украины и требует решения спорных вопросов
15:02Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев
14:52Латвия отправляет на Украину 21 БТР
14:50Европа толкает Киев на новое преступление: готовится провокация с массовыми жертвами
Лента новостейМолния