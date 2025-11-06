https://ukraina.ru/20251106/ukrainskikh-politseyskikh-ispolzuyut-v-zone-svo-kak-pekhotu-1071198278.html

Украинских полицейских используют в зоне СВО как пехоту

Кадровые сотрудники Нацполиции Украины воюют с российской армией как обычные пехотинцы. Об этом 6 ноября сообщила Нацполиция Украины.

нацполиция

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

ситуация на украине

ситуация на украине сегодня

Ведомство опубликовало подборку фотографий своих сотрудников из зоны проведения специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. В публикации отмечено, что почти полтора года тернопольский полицейский Степан Напора "служит пехотинцем в рядах батальона полиции особого назначения (стрелковый)", причём делает это "на самых горячих участках фронта". Фронт, рассказывает пехотинец, это не только штурмы, дроны и стрельба. Это ребята, ставшие братьями, а все вместе - большой семьей. "Передовая на словах – это штурмы, бои, техника дроны и артобстрелы, а на самом деле именно здесь начинаешь ценить глоток воды или кусок хлеба, которым нужно поделиться с побратимом. В мирной жизни на такие мелочи не обращаешь внимания, а там ценишь по-настоящему", - цитирует издание Нацполиции впечатления Напоры."На выход мы брали максимум литра воды на одного человека на сутки. Обычно этого хватало на несколько дней. Затем с помощью дронов сбрасывали нам так называемые "посылки" до десяти килограммов: воду, при необходимости, боекомплект и еду. Так можно было продержаться еще 3-4 дня на позиции".Нацполиция в опубликованных фотоматериалах представила полицейских в армейской экипировке с оружием и расположением в гражданских объектах. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

