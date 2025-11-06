"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске - 06.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251106/oni-lish-otsrochili-svoyu-gibel-anpilogov-raskryl-detali-unichtozheniya-spetsnaza-gur-v-krasnoarmeyske-1071128350.html
"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске
"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске - 06.11.2025 Украина.ру
"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске
Бравурные заявления командования ВСУ о высадке спецназа в Красноармейске (Покровск) были адресованы не войскам, а населению и представляют собой попытку создать видимость контроля над ситуацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-11-06T06:00
2025-11-06T06:00
новости
украина
донецкая народная республика
алексей анпилогов
украина.ру
вооруженные силы украины
десант
спецназ
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069849811_0:80:1968:1187_1920x0_80_0_0_aa3cc472b191f6ce6e90e3392fdb13d4.jpg
На прошлой неделе на северо-западной окраине Красноармейска ДНР российские операторы БПЛА уничтожили группу ССО ГУР Минобороны Украины, которая высадилась с вертолета UH-60 Black Hawk. Известно, что потери украинского спецназа составили 11 человек.По мнению Анпилогова, внятного плана в действиях украинского спецназа не было. Все, что они успели сделать, это забежать в близлежащие дома, но учитывая уровень развития российских ударных дронов, это было "слишком самонадеянно", указал он."Они лишь отсрочили свою гибель. Они даже не пытались найти какие-то подземные сооружения, укрываясь на первых этажах полуразрушенных зданий. Дроны просто залетали через окна, ориентируясь на тепловые сигнатуры" — констатировал Анпилогов.Не знаю, кого должны были мотивировать бравурные комментарии со стороны Украины, так как остатки гарнизона Покровска (Красноармейска) и Мирнограда уже сидят без связи. "Им не до роликов в Сети. Скорее, это был антикризисный план для населения Украины, чтобы показать, что руководство предпринимает некие осмысленные операции по спасению окруженной группировки", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.О том, как российские операторы дронов подавляют вражеские рубежи с помощью БПЛА — в материале Александра Чаленко "Позывной "Чили": Ювелирно били FPV по вражеским блиндажам, когда в десяти метрах от них уже были наши".
https://ukraina.ru/20251101/1071027742.html
украина
донецкая народная республика
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069849811_141:0:1828:1265_1920x0_80_0_0_514db9d758d634312344cd73c4f1979d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, донецкая народная республика, алексей анпилогов, украина.ру, вооруженные силы украины, десант, спецназ, гур моу, главное управление разведки украины (гур), красноармейск днр, покровск/красноармейск, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация
Новости, Украина, Донецкая Народная Республика, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, десант, спецназ, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Красноармейск ДНР, Покровск/Красноармейск, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация

"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске

06:00 06.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Бравурные заявления командования ВСУ о высадке спецназа в Красноармейске (Покровск) были адресованы не войскам, а населению и представляют собой попытку создать видимость контроля над ситуацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
На прошлой неделе на северо-западной окраине Красноармейска ДНР российские операторы БПЛА уничтожили группу ССО ГУР Минобороны Украины, которая высадилась с вертолета UH-60 Black Hawk. Известно, что потери украинского спецназа составили 11 человек.
По мнению Анпилогова, внятного плана в действиях украинского спецназа не было. Все, что они успели сделать, это забежать в близлежащие дома, но учитывая уровень развития российских ударных дронов, это было "слишком самонадеянно", указал он.
"Они лишь отсрочили свою гибель. Они даже не пытались найти какие-то подземные сооружения, укрываясь на первых этажах полуразрушенных зданий. Дроны просто залетали через окна, ориентируясь на тепловые сигнатуры" — констатировал Анпилогов.
Не знаю, кого должны были мотивировать бравурные комментарии со стороны Украины, так как остатки гарнизона Покровска (Красноармейска) и Мирнограда уже сидят без связи.
"Им не до роликов в Сети. Скорее, это был антикризисный план для населения Украины, чтобы показать, что руководство предпринимает некие осмысленные операции по спасению окруженной группировки", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.
О том, как российские операторы дронов подавляют вражеские рубежи с помощью БПЛА — в материале Александра Чаленко "Позывной "Чили": Ювелирно били FPV по вражеским блиндажам, когда в десяти метрах от них уже были наши".
Представлены новые кадры, на которых, по утверждению источника, зафиксирован срыв высадки десанта подразделения ГУР Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
1 ноября, 13:53
Чёрный день для ГУР: секретная операция Буданова закончилась разгромом десанта. ВидеоПопытка украинского командования провести срочную деблокирующую операцию под Красноармейском завершилась сокрушительным провалом. Как сообщают источники, спецподразделение ГУР, пытавшееся высадиться на двух американских вертолётах UH-60 "Блэк Хок", было уничтожено, не достигнув поставленных целей. Об этом 1 ноября передаёт телеграм-канал VOBLA
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАлексей АнпилоговУкраина.руВооруженные силы УкраиныдесантспецназГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)Красноармейск ДНРПокровск/КрасноармейскСВОдзен новости СВОновости СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой
06:54Националисты добрались до оперы, а война вгоняет в каменный век. Эксперты с ужасом о ситуации на Украине
06:38Как расхитительница Гробниц превратилась в посетительницу туалета. Анджелина Джоли отвлекала на Украине
06:30Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки
06:06Захватчик в шкуре миротворца. Почему Трамп всем угрожает
06:00"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске
05:50Мир на Украине возможен через две-три недели, если Зеленский "убоится развала фронта" — Ищенко
05:48Как войну превратили в кино. Киев снимает "героический эпос" о взятии "Пятерочки" в Судже
05:45Пентагон одобрил "Томагавки": Грег Вайнер о том, согласится ли Трамп передать ракеты Украине
05:40"Не скоро выберутся из капкана": Анпилогов рассказал о возможной операции США в Венесуэле
05:30"Ослабит, но не убьет": Ищенко раскрыл, насколько разгром Украины уменьшит амбиции Запада
05:21Франция готовится к войне, Трамп выбирает победителя, двуликий Вучич. Украина в международном контексте
05:20Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине
05:10Грег Вайнер: Уступки Китая Трампу помогут диалогу США и России по Украине
05:00"Хватай мешки, вокзал отходит": политолог раскрыл, почему вся стратегия Трампа – "суета на глобусе"
04:50"Мы их прожуем": Казаков о том, почему санкционный режим вышел на предел "настоящей войны"
04:40"Оружие предназначено для того, чтобы убивать": Ищенко о том, к чему может привести ядерная эскалация
04:30"Разве Запад хочет сдаваться?" – политолог рассказал, почему затянется глобальное противостояние
04:20"Неприятные новости": эксперт объяснил, почему Китай пошел на уступки по закупкам нефти из США
04:10Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния