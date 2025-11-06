"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске
Бравурные заявления командования ВСУ о высадке спецназа в Красноармейске (Покровск) были адресованы не войскам, а населению и представляют собой попытку создать видимость контроля над ситуацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
На прошлой неделе на северо-западной окраине Красноармейска ДНР российские операторы БПЛА уничтожили группу ССО ГУР Минобороны Украины, которая высадилась с вертолета UH-60 Black Hawk. Известно, что потери украинского спецназа составили 11 человек.
По мнению Анпилогова, внятного плана в действиях украинского спецназа не было. Все, что они успели сделать, это забежать в близлежащие дома, но учитывая уровень развития российских ударных дронов, это было "слишком самонадеянно", указал он.
"Они лишь отсрочили свою гибель. Они даже не пытались найти какие-то подземные сооружения, укрываясь на первых этажах полуразрушенных зданий. Дроны просто залетали через окна, ориентируясь на тепловые сигнатуры" — констатировал Анпилогов.
Не знаю, кого должны были мотивировать бравурные комментарии со стороны Украины, так как остатки гарнизона Покровска (Красноармейска) и Мирнограда уже сидят без связи.
"Им не до роликов в Сети. Скорее, это был антикризисный план для населения Украины, чтобы показать, что руководство предпринимает некие осмысленные операции по спасению окруженной группировки", — резюмировал собеседник Украина.ру.
