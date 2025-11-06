https://ukraina.ru/20251106/gensek-nato-priznalsya-chto-davno-ne-sledit-za-sobytiyami-1071178742.html

Генсек НАТО признался, что давно не следит за событиями

Новости о возобновлении ядерных испытаний не интересуют генсека НАТО. Об этом он заявил Во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду 5 ноября принял участие в совместной с румынским президентом пресс-конференции. Глава военно-политического блока заверил, что в случае нападения на Румынию 31 страна придёт ей на помощь, поскольку "так работает НАТО, и это делает нас непобедимыми".При этом генсек НАТО заявил, что совсем не следит за событиями. В частности, признался он, его совсем не интересуют решения руководства России по вопросам военного и политического характера. Россия созвала 5 ноября Совет Безопасности в ответ на ядерные испытания, начатые США утром. Румынский портал Digi 24 сообщил, что в ходе пресс-конференции на вопрос о реакции НАТО Рютте ответил замечательной фразой."Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Он получает зарплату как президент России, поэтому он их и организует", - заявил генсек НАТО.Он также заявил, что румыны могут гордиться своей армией и заверил в помощи альянса Румынии, которую назвал "очень ценной страной"."Если на эту страну нападут, есть 31 другое государство, которое может прийти на помощь, чтобы спасти Румынию. Мы проводим мероприятия каждый день, мы их совершенствуем. Поэтому я думаю, что никто не будет пытаться", - сказал Рютте.В свою очередь румынский президент уточнил, откуда может исходить угроза. "На мой взгляд, такой проблемы не существует. Существует общий подход к восточному флангу. Для НАТО и Европы угроза исходит с восточного фланга", - сказал Дан.Ранее, 5 ноября президент России провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники совещания обсудили возобновление испытаний ядерного оружия после заявления президента США о "немедленном" возобновлении его страной таких испытаний. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп удваивает ядерную "ставку", а Евросоюзу открывают глаза. Хроника событий на утро 6 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

