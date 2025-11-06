Писарь с картины Репина. 170 лет Дмитрию Яворницкому - 06.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20251106/1050725979.html
Писарь с картины Репина. 170 лет Дмитрию Яворницкому
Писарь с картины Репина. 170 лет Дмитрию Яворницкому - 06.11.2025 Украина.ру
Писарь с картины Репина. 170 лет Дмитрию Яворницкому
Полотно Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" знают все и все обращали внимание на центральную фигуру писаря. Однако не все знают, что эта фигура – портрет друга художника, создателя и директора Екатеринославского исторического музея Дмитрия Яворницкого
2025-11-06T08:00
2025-11-06T08:00
история
история
история украины
история новороссии
историк
музей
екатеринослав
археология
наука
xix век
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/35/1031703590_0:16:1024:591_1920x0_80_0_0_808c9587c365dc471206de5192db1256.jpg
Дмитрий Иванович Яворницкий (Эварницкий) родился 6 ноября 1855 года в селе Солнцевка Харьковского уезда Харьковской губернии (сейчас — Борисовка, тот же район, той же области). Отец Яворницкого, Иван Якимович, был сельским дьяконом (так же как и дед), мать — крестьянкой.Вообще род Яворницких появился на Харьковщине в XVIII веке и относился к слободской казацкой шляхте. Первый известный представитель этого рода — Андрей. Год его рождения не известен, умер в 1791 году и похоронен в ограде Рождество-Богородичной церкви слободы Константиновка, в которой он служил священником. Андрей Яворницкий происходил из польского шляхетного рода и имел герб. Сам академик Яворницкий связывал свою фамилию с деревом (явор — белый клён) и с городом Яворов на Галичине.Начальную школу Яворницкий окончил в родном селе. Кстати, именно в это время его записали как "Эворницкого" (по его версии — сочтя поляком). Эту фамилию он носил до 1917 года и даже на рушнике в днепропетровском доме-музее вышиты инициалы "Д.Э.". Только в 1890 году он начал печататься под фамилией "Эварницкий (Яворницкий)". Насколько корректна исследованная им генеалогия – вопрос.С 1867 года Яворницкий учился в Харьковском уездном училище. Семья его была бедной, потому обучение тут оказалось редкой удачей — сыну собственника экономии в Солнцевке было скучно ездить в училище самому, и он уговорил отца оплатить обучение Яворницкого.В 1874 году Яворницкий, по настоянию отца, поступил в Харьковскую духовную семинарию.С 1877 по 1881 годы Дмитрий Яворницкий учился в Харьковском Императорском университете. В числе его преподавателей были Николай Сумцов и Александр Потебня. С этими учёными у него сложились близкие отношения. Потебня, в частности, привлёк Яворницкого к работе историко-этнографического кружка и помог устроиться на работу в гимназию.Уже в это время он увлёкся историей запорожского казачества. Тема его научной работы — "Возникновение и устройство Запорожского коша" (кош — центр Сечи и, одновременно, обозначение его политической организации).После окончания университета он, как исключительно одарённый, был оставлен в качестве внештатного стипендианта для получения профессорского звания. Правда, попечитель Харьковского учебного округа генерал-лейтенант Максимович заявил, что "ваши запорожцы нам не нужны. Пишите о Финляндии". Яворницкий писать о Финляндии не захотел… В 1884 году он был лишён стипендии за "украинофильство" и "сепаратизм".В 1880 годах Яворницкий проводил раскопки, собирал значительную коллекцию артефактов, песен и историй, относящихся к временам казачества. Его экспедиции охватывали территорию шести губерний. Поиски не были лёгкими — минимум дважды Яворницкий чуть не погиб. Однажды он чуть не утонул на порогах, а потом его завалило землёй в раскопе.Результаты этих исследований публиковались в прессе (в частности — в журнале "Киевская старина") и освещались на публичных лекциях. В 1883 году Яворницкий стал членом Историко-филологического общества при Харьковском университете. В 1884 году он выступил на VI Археологическом съезде в Одессе, в следующем году стал членом Московского археологического общества, а ещё годом позже — членом Императорского Российского археологического общества.В 1885 году Яворницкий познакомился с историком Николаем Костомаровым и переехал в Петербург. В это время он работает на раскопках и в архивах, исследует Троицкий собор (уникальный деревянный храм XVIII века, уцелевший по сей день) и Самарский Пустынно-Николаевский монастырь в Новомосковске. В 1888 году выходит его первая монография — "Запорожье в остатках старины и преданиях народа". Всего за 7 лет работы в Петербурге он опубликовал 7 книг (в том числе — первый том "Истории запорожских казаков", который и по сей день считается базовой книгой в этой тематике) и свыше полусотни статей.Именно в Петербурге началась дружба Яворницкого с Ильёй Репиным. Познакомились они в… Казанском соборе, где в 1886 году справляли панихиду по Тарасу Шевченко.Вклад Яворницкого в развитие запорожской тематики в творчестве великого художника необычайно велик. Он был вдохновителем завершения работы над "Запорожцами…" (Репин начал работу над картиной под влиянием Костомарова, умершего в 1885 году) и предоставил большую часть старинных предметов, изображённых на картине. По сей день в коллекции Днепропетровского исторического музея хранятся казацкие люльки и каламарь, использованные Репиным. Пропала только стоявшая на столе бутылка — её пришлось презентовать Нестору Махно в обмен на гарантии неприкосновенности музейной коллекции.Яворницкий считался неблагонадёжным, и ему дважды запрещалось работать в системе народного просвещения. Чтобы обеспечить его жизнь, друзья выхлопотали должность младшего чиновника по особым поручениям при туркестанском генерал-губернаторе — для изучения края.Результатом работы в Средней Азии стало создание музея в Самарканде в 1896 году, а также издание в 1893 году "Путеводителя по Средней Азии от Баку до Ташкента в археологическом и историческом отношениях". За книгу он удостоился благодарности Великого князя Николая Александровича (будущего императора Николая II) и был отмечен орденами Станислава ІІІ степени и Бухарской Золотой Звезды ІІІ степени, а также чином коллежского асессора, дававшим право на личное дворянство.При этом, он продолжал работу по основной специальности — написал второй том "Истории казаков" и книгу про Ивана Сирко.В 1895 году Яворницкий переехал в Москву (формально его командировка не закончилась — он продолжал работу в архивах). Благодаря протекции Ивана Рудченко (брата Панаса Мирного) историк получил должность чиновника по особым поручениям при Варшавской казённой палате и сдал магистерские экзамены в местном университете.В следующем году, при поддержке Василия Ключевского, Яворницкий стал приват-доцентом Московского университета. Правда, работа эта была бесплатной, так что он подрабатывал частными уроками и в Строгановском училище живописи. В 1901 году он защитил магистерскую диссертацию в Казанском университете. Метания между ВУЗами были обусловлены подозрительностью властей и негативным отношением к его трудам учёных. Кстати, основания для последнего были — Яворницкий явно идеализировал запорожцев.В период жизни в Москве Яворницкий познакомился с Владимиром Гиляровским и Львом Толстым, активно участвовал в работе Товарищества им. Т. Шевченко.В 1902 году Яворницкого пригласили возглавить Екатеринославский областной музей имени Александра Поля. Основу его коллекции составили собрания Общественного музеума Екатеринославской губернии, созданного ещё в 1849 году, и частного музея известного краеведа и промышленника Поля, созданного в 1887 году. Вся дальнейшая деятельность Яворницкого на протяжении трёх десятилетий связана именно с этим музеем, сейчас носящим его имя.В 1905 году для музея было выстроено специальное здание в стиле барокко — по образцу дома Гофмана в Берлине. Строительство было приурочено к проведению в городе XIII археологического съезда. Одновременно был выстроен и собственный дом Яворницкого (менее чем в километре от здания музея).Уже при открытии в музее было порядка 5 тыс. экспонатов, а благодаря Яворницкому коллекция увеличилась многократно. Благодаря послаблению режима в связи с Манифестом от 17 октября 1905 года Яворницкий получил возможность публиковать фольклорные сборники и собственные литературные произведения (Яворницкий как писатель практически неизвестен) на украинском языке. Он принимал активное участие в работе общества "Просвiта".В 1910 году учёный предпринял путешествие на Ближний Восток, где он посетил Египет и побывал в Иерусалиме. В ходе этой поездки он познакомился с Лесей Украинкой. По возвращении он принял участие в подготовке Южнорусской областной сельскохозяйственной, промышленной и кустарной выставки в Екатеринославе.В 1915 году был экскурсоводом у Николая II, посетившего музей.Революционные события не могли обойти фигуру Яворницкого, бывшего весьма авторитетным деятелем украинского движения. В мае 1917 года он был избран почётным председателем губернского съезда Центральной Рады (однако ни тогда, ни позже ни к каким политическим партиям и движениям не принадлежал). В 1918 году он стал один из первых профессоров созданного гетманом Павлом Скоропадским Екатеринославского университета. Тогда же он, якобы, предлагал переименовать город в Сичеслав. Впрочем, он оставался, прежде всего, учёным, и именно в этом качестве довольно легко вписался в Советскую Украину.В 1920 году он даже смог издать первый том своего словаря украинского языка (другие два тома не изданы по сей день). В 1921-30 году он заведовал кафедрой украиноведения Института народного образования, а в 1922-24 — руководил губернским архивным управлением. В 1927-32 годах он возглавлял комплексную экспедицию на Днепрострое, задачей которой являлось изучение исторических и природных памятников, которые должны были быть затоплены водохранилищем.В 1924 году Яворницкий был избран членом-корреспондентом, а в 1929 году — действительным членом Всеукраинской академии наук.Увы, всё это не спасло от обвинения в "буржуазном национализме" (которому Яворницкий, говоря честно, отнюдь не был чужд). В 1933 году академика освободили от должности директора музея. Он был даже лишён на время академической пенсии, но не был репрессирован.В 1937 году Яворницкий оказался в списках "Украинского националистического контрреволюционного подполья", которое якобы возглавлял председатель СНК УССР Панас Любченко. Однако, его и в этот раз пощадили. Историки до сих пор не пришли к единому мнению, было ли дело в преклонном возрасте учёного или в его высоком научном авторитете…В 1939 году праздновалось 125-летие Т. Шевченко и Яворницкий был избран в состав юбилейной комиссии.Дмитрий Яворницкий скончался 5 августа 1940 года и был похоронен в степи.Однако, история на этом не окончилась. В 1940 году его именем был назван исторический музей. В 1946 году создан дом-музей, закрытый в 1970-е, но восстановленный в 1988.В 1961 году прах Яворницкого был перезахоронен около стены Днепропетровского исторического музея. В 1995 году на народные средства над могилой был установлен памятник.
https://ukraina.ru/20250129/1022479120.html
https://ukraina.ru/20250516/1027711167.html
https://ukraina.ru/20190805/1024503614.html
https://ukraina.ru/20230807/1048510338.html
https://ukraina.ru/20250807/1024537331.html
екатеринослав
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/35/1031703590_108:0:915:605_1920x0_80_0_0_1b867c66ad3cbe60486fe6bc88b9a276.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, история новороссии, историк, музей, екатеринослав, археология, наука, xix век, xx век
История, История, история Украины, история Новороссии, историк, музей, Екатеринослав, археология, Наука, XIX век, XX век

Писарь с картины Репина. 170 лет Дмитрию Яворницкому

08:00 06.11.2025
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain«Запорожцы»
«Запорожцы» - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Полотно Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" знают все и все обращали внимание на центральную фигуру писаря. Однако не все знают, что эта фигура – портрет друга художника, создателя и директора Екатеринославского исторического музея Дмитрия Яворницкого
Дмитрий Иванович Яворницкий (Эварницкий) родился 6 ноября 1855 года в селе Солнцевка Харьковского уезда Харьковской губернии (сейчас — Борисовка, тот же район, той же области). Отец Яворницкого, Иван Якимович, был сельским дьяконом (так же как и дед), мать — крестьянкой.
Вообще род Яворницких появился на Харьковщине в XVIII веке и относился к слободской казацкой шляхте. Первый известный представитель этого рода — Андрей. Год его рождения не известен, умер в 1791 году и похоронен в ограде Рождество-Богородичной церкви слободы Константиновка, в которой он служил священником. Андрей Яворницкий происходил из польского шляхетного рода и имел герб. Сам академик Яворницкий связывал свою фамилию с деревом (явор — белый клён) и с городом Яворов на Галичине.
Начальную школу Яворницкий окончил в родном селе. Кстати, именно в это время его записали как "Эворницкого" (по его версии — сочтя поляком). Эту фамилию он носил до 1917 года и даже на рушнике в днепропетровском доме-музее вышиты инициалы "Д.Э.". Только в 1890 году он начал печататься под фамилией "Эварницкий (Яворницкий)". Насколько корректна исследованная им генеалогия – вопрос.
С 1867 года Яворницкий учился в Харьковском уездном училище. Семья его была бедной, потому обучение тут оказалось редкой удачей — сыну собственника экономии в Солнцевке было скучно ездить в училище самому, и он уговорил отца оплатить обучение Яворницкого.
В 1874 году Яворницкий, по настоянию отца, поступил в Харьковскую духовную семинарию.
С 1877 по 1881 годы Дмитрий Яворницкий учился в Харьковском Императорском университете. В числе его преподавателей были Николай Сумцов и Александр Потебня. С этими учёными у него сложились близкие отношения. Потебня, в частности, привлёк Яворницкого к работе историко-этнографического кружка и помог устроиться на работу в гимназию.
- РИА Новости, 1920, 29.01.2025
29 января, 16:00История
Как губернатор артачился, а Гёте подбирал кадры: 220 лет Харьковскому университету29 января 1805 года харьковцы праздновали открытие университета. Пожалуй, со времени визита матушки государыни в 1788 году губернский город не видел таких торжеств. Как же получилось, что первый университет на юге России открыли именно в Харькове? Ведь были и другие проекты
Уже в это время он увлёкся историей запорожского казачества. Тема его научной работы — "Возникновение и устройство Запорожского коша" (кош — центр Сечи и, одновременно, обозначение его политической организации).
После окончания университета он, как исключительно одарённый, был оставлен в качестве внештатного стипендианта для получения профессорского звания. Правда, попечитель Харьковского учебного округа генерал-лейтенант Максимович заявил, что "ваши запорожцы нам не нужны. Пишите о Финляндии". Яворницкий писать о Финляндии не захотел… В 1884 году он был лишён стипендии за "украинофильство" и "сепаратизм".
В 1880 годах Яворницкий проводил раскопки, собирал значительную коллекцию артефактов, песен и историй, относящихся к временам казачества. Его экспедиции охватывали территорию шести губерний. Поиски не были лёгкими — минимум дважды Яворницкий чуть не погиб. Однажды он чуть не утонул на порогах, а потом его завалило землёй в раскопе.
Николай Иванович Костомаров
16 мая, 16:00История
Николай Костомаров: русский историк, так и не ставший "справжнім українцем"16 мая 1817 года в слободе Юрасовка Острогожского уезда Воронежской губернии появился на свет выдающийся русский историк Николай Иванович Костомаров. Его труды по сей день переиздаются и легко читаются, а некоторые моменты его биографии понуждают апологетов украинства считать его одним из "отцов-основателей" этого движения
Результаты этих исследований публиковались в прессе (в частности — в журнале "Киевская старина") и освещались на публичных лекциях. В 1883 году Яворницкий стал членом Историко-филологического общества при Харьковском университете. В 1884 году он выступил на VI Археологическом съезде в Одессе, в следующем году стал членом Московского археологического общества, а ещё годом позже — членом Императорского Российского археологического общества.
В 1885 году Яворницкий познакомился с историком Николаем Костомаровым и переехал в Петербург. В это время он работает на раскопках и в архивах, исследует Троицкий собор (уникальный деревянный храм XVIII века, уцелевший по сей день) и Самарский Пустынно-Николаевский монастырь в Новомосковске. В 1888 году выходит его первая монография — "Запорожье в остатках старины и преданиях народа". Всего за 7 лет работы в Петербурге он опубликовал 7 книг (в том числе — первый том "Истории запорожских казаков", который и по сей день считается базовой книгой в этой тематике) и свыше полусотни статей.
Именно в Петербурге началась дружба Яворницкого с Ильёй Репиным. Познакомились они в… Казанском соборе, где в 1886 году справляли панихиду по Тарасу Шевченко.
© mykharkov.infoДмитрий Иванович Яворницкий
Дмитрий Иванович Яворницкий
© mykharkov.info
Дмитрий Иванович Яворницкий
Вклад Яворницкого в развитие запорожской тематики в творчестве великого художника необычайно велик. Он был вдохновителем завершения работы над "Запорожцами…" (Репин начал работу над картиной под влиянием Костомарова, умершего в 1885 году) и предоставил большую часть старинных предметов, изображённых на картине. По сей день в коллекции Днепропетровского исторического музея хранятся казацкие люльки и каламарь, использованные Репиным. Пропала только стоявшая на столе бутылка — её пришлось презентовать Нестору Махно в обмен на гарантии неприкосновенности музейной коллекции.
Яворницкий считался неблагонадёжным, и ему дважды запрещалось работать в системе народного просвещения. Чтобы обеспечить его жизнь, друзья выхлопотали должность младшего чиновника по особым поручениям при туркестанском генерал-губернаторе — для изучения края.
Результатом работы в Средней Азии стало создание музея в Самарканде в 1896 году, а также издание в 1893 году "Путеводителя по Средней Азии от Баку до Ташкента в археологическом и историческом отношениях". За книгу он удостоился благодарности Великого князя Николая Александровича (будущего императора Николая II) и был отмечен орденами Станислава ІІІ степени и Бухарской Золотой Звезды ІІІ степени, а также чином коллежского асессора, дававшим право на личное дворянство.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2019
5 августа 2019, 13:01
Российский художник №1 родился под ХарьковомРубеж XIX и XX веков был временем, когда творило множество великих мастеров кисти: братья Васнецовы, Нестеров, Левитан, Куинджи, Ярошенко, Ге, Айвазовский… С высоты нашего опыта в этом ряду трудно выделить кого-либо, но тогда первенство Репина признавалось многими коллегами и подтверждалось высокими государственными заказами
При этом, он продолжал работу по основной специальности — написал второй том "Истории казаков" и книгу про Ивана Сирко.
В 1895 году Яворницкий переехал в Москву (формально его командировка не закончилась — он продолжал работу в архивах). Благодаря протекции Ивана Рудченко (брата Панаса Мирного) историк получил должность чиновника по особым поручениям при Варшавской казённой палате и сдал магистерские экзамены в местном университете.
В следующем году, при поддержке Василия Ключевского, Яворницкий стал приват-доцентом Московского университета. Правда, работа эта была бесплатной, так что он подрабатывал частными уроками и в Строгановском училище живописи. В 1901 году он защитил магистерскую диссертацию в Казанском университете. Метания между ВУЗами были обусловлены подозрительностью властей и негативным отношением к его трудам учёных. Кстати, основания для последнего были — Яворницкий явно идеализировал запорожцев.
В период жизни в Москве Яворницкий познакомился с Владимиром Гиляровским и Львом Толстым, активно участвовал в работе Товарищества им. Т. Шевченко.
В 1902 году Яворницкого пригласили возглавить Екатеринославский областной музей имени Александра Поля. Основу его коллекции составили собрания Общественного музеума Екатеринославской губернии, созданного ещё в 1849 году, и частного музея известного краеведа и промышленника Поля, созданного в 1887 году. Вся дальнейшая деятельность Яворницкого на протяжении трёх десятилетий связана именно с этим музеем, сейчас носящим его имя.
Памятник Александру Полю в Днепропетровске
7 августа 2023, 18:00История
Отец Кривбасса: "Малороссийский Колумб" Александр ПольНеофициальным отцом Донбасса считается Джон Юз, давший первое имя нынешнему Донецку. Однако он не был ни первооткрывателем донецкого угля (это было сделано в XVIII веке), ни первым промышленником в Донбассе. А вот Криворожский железорудный бассейн открыл и начал развивать вполне определённый человек – Александр Николаевич Поль
В 1905 году для музея было выстроено специальное здание в стиле барокко — по образцу дома Гофмана в Берлине. Строительство было приурочено к проведению в городе XIII археологического съезда. Одновременно был выстроен и собственный дом Яворницкого (менее чем в километре от здания музея).
Уже при открытии в музее было порядка 5 тыс. экспонатов, а благодаря Яворницкому коллекция увеличилась многократно. Благодаря послаблению режима в связи с Манифестом от 17 октября 1905 года Яворницкий получил возможность публиковать фольклорные сборники и собственные литературные произведения (Яворницкий как писатель практически неизвестен) на украинском языке. Он принимал активное участие в работе общества "Просвiта".
© Василий Стоякин Днепропетровский исторический музей им. Яворницкого
 Днепропетровский исторический музей им. Яворницкого
© Василий Стоякин
Днепропетровский исторический музей им. Яворницкого
В 1910 году учёный предпринял путешествие на Ближний Восток, где он посетил Египет и побывал в Иерусалиме. В ходе этой поездки он познакомился с Лесей Украинкой. По возвращении он принял участие в подготовке Южнорусской областной сельскохозяйственной, промышленной и кустарной выставки в Екатеринославе.
В 1915 году был экскурсоводом у Николая II, посетившего музей.
Революционные события не могли обойти фигуру Яворницкого, бывшего весьма авторитетным деятелем украинского движения. В мае 1917 года он был избран почётным председателем губернского съезда Центральной Рады (однако ни тогда, ни позже ни к каким политическим партиям и движениям не принадлежал). В 1918 году он стал один из первых профессоров созданного гетманом Павлом Скоропадским Екатеринославского университета. Тогда же он, якобы, предлагал переименовать город в Сичеслав.
Впрочем, он оставался, прежде всего, учёным, и именно в этом качестве довольно легко вписался в Советскую Украину.
В 1920 году он даже смог издать первый том своего словаря украинского языка (другие два тома не изданы по сей день). В 1921-30 году он заведовал кафедрой украиноведения Института народного образования, а в 1922-24 — руководил губернским архивным управлением. В 1927-32 годах он возглавлял комплексную экспедицию на Днепрострое, задачей которой являлось изучение исторических и природных памятников, которые должны были быть затоплены водохранилищем.
© Василий Стоякин Дом-музей Д. Яворницкого в Днепропетровске
 Дом-музей Д. Яворницкого в Днепропетровске
© Василий Стоякин
Дом-музей Д. Яворницкого в Днепропетровске
В 1924 году Яворницкий был избран членом-корреспондентом, а в 1929 году — действительным членом Всеукраинской академии наук.
Увы, всё это не спасло от обвинения в "буржуазном национализме" (которому Яворницкий, говоря честно, отнюдь не был чужд). В 1933 году академика освободили от должности директора музея. Он был даже лишён на время академической пенсии, но не был репрессирован.
В 1937 году Яворницкий оказался в списках "Украинского националистического контрреволюционного подполья", которое якобы возглавлял председатель СНК УССР Панас Любченко. Однако, его и в этот раз пощадили. Историки до сих пор не пришли к единому мнению, было ли дело в преклонном возрасте учёного или в его высоком научном авторитете…
Федор Шехтель - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
7 августа, 16:00История
Фёдор Шехтель: гений русского модерна на службе сталинской индустриализацииАрхитектор Фёдор Шехтель – явление чисто российское. Он родился в Петербурге, работал в Москве, Нижнем Новгороде, Саратове, Иваново, Таганроге… Самые известные построенные им здания находятся в российской столице. В конце жизни он сделал огромный вклад в индустриальную архитектуру Украины
В 1939 году праздновалось 125-летие Т. Шевченко и Яворницкий был избран в состав юбилейной комиссии.
Дмитрий Яворницкий скончался 5 августа 1940 года и был похоронен в степи.
Однако, история на этом не окончилась. В 1940 году его именем был назван исторический музей. В 1946 году создан дом-музей, закрытый в 1970-е, но восстановленный в 1988.
В 1961 году прах Яворницкого был перезахоронен около стены Днепропетровского исторического музея. В 1995 году на народные средства над могилой был установлен памятник.
© Василий Стоякин Памятник Д. Яворницкому в Днепропетровске
 Памятник Д. Яворницкому в Днепропетровске
© Василий Стоякин
Памятник Д. Яворницкому в Днепропетровске
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория Украиныистория НовороссииисторикмузейЕкатеринославархеологияНаукаXIX векXX век
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50МВД предотвратило угрозу в отношении участников процесса по делу генерала Кириллова
09:47Детсады и школы закрыли в Волгореченске после атаки БПЛА ВСУ
09:35Армия России разрушила оборону ВСУ восточнее Красного Лимана
09:12"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу": Зеленский переговорил с Вучичем
09:00Нью-Йорк: в городе прогремел очередной мощный взрыв
09:00Трамп удваивает ядерную "ставку", а Евросоюзу открывают глаза. Хроника событий на утро 6 ноября
08:52ПВО за ночь расправилась почти с сотней украинских дронов над Россией
08:39Украинские военнослужащие сдались в Красноармейске
08:18Главное за ночь 6 ноября
08:17Контрабанда людьми: задержаны организаторы переправки в ЕС и бежавшие с Украины
08:00Писарь с картины Репина. 170 лет Дмитрию Яворницкому
07:59Пожар в промзоне, погибший мирный житель. Вражеские дроны атаковали Волгоградскую область
07:39Первый в истории. Овечкин отличился в чемпионатах НХЛ
07:17ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР
07:05Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой
06:54Националисты добрались до оперы, а война вгоняет в каменный век. Эксперты с ужасом о ситуации на Украине
06:38Как расхитительница Гробниц превратилась в посетительницу туалета. Анджелина Джоли отвлекала на Украине
06:30Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки
06:06Захватчик в шкуре миротворца. Почему Трамп всем угрожает
06:00"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске
Лента новостейМолния