https://ukraina.ru/20251105/putin-rasskazal-ob-istoricheskom-znachenii-burevestnika-i-poseydona-detalyakh-i-perspektivakh-1071114599.html

Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах

Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах - 05.11.2025 Украина.ру

Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах

Разработка "Буревестника" и "Посейдона" имеет историческое значение на весь XXI век, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом в ночь на 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-05T03:55

2025-11-05T03:55

2025-11-05T03:55

новости

украина.ру

россия

владимир путин

запад

впк

вс рф

ракеты

ракета буревестник

"буревестник"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071108094_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_87771dbb0f5d9c421a6e22f6eb167421.jpg

Президент РФ заявил об историческом значении создания уникальных российских систем, а также рассказал о перспективах их развития на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".Заявления президента:🟥 Будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми;🟥 Новые поколения вооружений уже разрабатываются на базе ядерной установки, как у "Буревестника";🟥 По дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы;🟥 В "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы;🟥 Технологии "Буревестника" и "Посейдона" помогут при создании перспективной станции на Луне;🟥 Мы приступили к серийному выпуску системы "Орешник";🟥 Россия никому не угрожает, но анонсированно развивает свой ядерный потенциал;🟥 В текущем году РФ поставит на опытно-боевое дежурство ракеты "Сармат", а в следующем — уже на боевое;🟥 Электронно-компонентную базу от "Буревестника" и "Посейдона" можно использовать для создания новых компьютеров и систем связи;🟥 Малые габариты ядерных установок, как в "Буревестнике", помогут при добыче полезных ископаемых в сложных районах.О реакции западных СМИ на появление у России уникального оружия в публикации "Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251102/singulyarnyy-krizis-i-postsingulyarnyy-gumanizm-strategii-vyzhivaniya-globalnykh-igrokov-1071060897.html

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, владимир путин, запад, впк, вс рф, ракеты, ракета буревестник, "буревестник", посейдон, "орешник", ядерная энергетика, сармат, ядерное оружие