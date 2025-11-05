https://ukraina.ru/20251105/putin-rasskazal-ob-istoricheskom-znachenii-burevestnika-i-poseydona-detalyakh-i-perspektivakh-1071114599.html
Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах
Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах
Разработка "Буревестника" и "Посейдона" имеет историческое значение на весь XXI век, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом в ночь на 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Президент РФ заявил об историческом значении создания уникальных российских систем, а также рассказал о перспективах их развития на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".Заявления президента:🟥 Будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми;🟥 Новые поколения вооружений уже разрабатываются на базе ядерной установки, как у "Буревестника";🟥 По дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы;🟥 В "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы;🟥 Технологии "Буревестника" и "Посейдона" помогут при создании перспективной станции на Луне;🟥 Мы приступили к серийному выпуску системы "Орешник";🟥 Россия никому не угрожает, но анонсированно развивает свой ядерный потенциал;🟥 В текущем году РФ поставит на опытно-боевое дежурство ракеты "Сармат", а в следующем — уже на боевое;🟥 Электронно-компонентную базу от "Буревестника" и "Посейдона" можно использовать для создания новых компьютеров и систем связи;🟥 Малые габариты ядерных установок, как в "Буревестнике", помогут при добыче полезных ископаемых в сложных районах.О реакции западных СМИ на появление у России уникального оружия в публикации "Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
