Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах
Разработка "Буревестника" и "Посейдона" имеет историческое значение на весь XXI век, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом в ночь на 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Президент РФ заявил об историческом значении создания уникальных российских систем, а также рассказал о перспективах их развития на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".Заявления президента:🟥 Будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми;🟥 Новые поколения вооружений уже разрабатываются на базе ядерной установки, как у "Буревестника";🟥 По дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы;🟥 В "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы;🟥 Технологии "Буревестника" и "Посейдона" помогут при создании перспективной станции на Луне;🟥 Мы приступили к серийному выпуску системы "Орешник";🟥 Россия никому не угрожает, но анонсированно развивает свой ядерный потенциал;🟥 В текущем году РФ поставит на опытно-боевое дежурство ракеты "Сармат", а в следующем — уже на боевое;🟥 Электронно-компонентную базу от "Буревестника" и "Посейдона" можно использовать для создания новых компьютеров и систем связи;🟥 Малые габариты ядерных установок, как в "Буревестнике", помогут при добыче полезных ископаемых в сложных районах.О реакции западных СМИ на появление у России уникального оружия в публикации "Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина.ру, россия, владимир путин, запад, впк, вс рф, ракеты, ракета буревестник, "буревестник", посейдон, "орешник", ядерная энергетика, сармат, ядерное оружие
Новости, Украина.ру, Россия, Владимир Путин, Запад, ВПК, ВС РФ, ракеты, ракета Буревестник, "Буревестник", посейдон, "Орешник", Ядерная энергетика, Сармат, Ядерное оружие

03:55 05.11.2025
 
Разработка "Буревестника" и "Посейдона" имеет историческое значение на весь XXI век, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом в ночь на 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Президент РФ заявил об историческом значении создания уникальных российских систем, а также рассказал о перспективах их развития на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
Заявления президента:
🟥 Будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми;
🟥 Новые поколения вооружений уже разрабатываются на базе ядерной установки, как у "Буревестника";
🟥 По дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы;
🟥 В "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы;
🟥 Технологии "Буревестника" и "Посейдона" помогут при создании перспективной станции на Луне;
🟥 Мы приступили к серийному выпуску системы "Орешник";
🟥 Россия никому не угрожает, но анонсированно развивает свой ядерный потенциал;
🟥 В текущем году РФ поставит на опытно-боевое дежурство ракеты "Сармат", а в следующем — уже на боевое;
🟥 Электронно-компонентную базу от "Буревестника" и "Посейдона" можно использовать для создания новых компьютеров и систем связи;
🟥 Малые габариты ядерных установок, как в "Буревестнике", помогут при добыче полезных ископаемых в сложных районах.
О реакции западных СМИ на появление у России уникального оружия в публикации "Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
