Провальная высадка украинского спецназа с вертолета UH-60 Black Hawk в Красноармейске не имела никакого военного смысла и была авантюрой, а в худшем случае — приказом на заведомое уничтожение личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

На прошлой неделе на северо-западной окраине Красноармейска (Покровск) ДНР российские операторы БПЛА уничтожили группу ССО ГУР Минобороны Украины, которая десантировалась с вертолета UH-60 Black Hawk. Потери спецназа противника составили 11 человек.По словам эксперта, единственным "успешным" моментом всей операции стал полет вертолетов ГУР МОУ на сверхнизкой высоте, что позволило им преодолеть радарное поле. Однако после высадки группа спецназа была обречена. Эксперт подробно описал финальные минуты украинских спецназовцев. "Все, что они успели сделать, это забежать в близлежащие дома, но учитывая уровень развития ударных дронов, это было слишком самонадеянно. Они лишь отсрочили свою гибель", — заявил он. Военный аналитик также обратил внимание на тактическую ошибку противника: "Они даже не пытались найти какие-то подземные сооружения, укрываясь на первых этажах полуразрушенных зданий. Дроны просто залетали через окна, ориентируясь на тепловые сигнатуры".Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано" на сайте Украина.ру.

