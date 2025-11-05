Полиция Франции задержала исламиста, тяжело ранившего 10 человек - 05.11.2025 Украина.ру
Полиция Франции задержала исламиста, тяжело ранившего 10 человек
Полиция Франции задержала исламиста, тяжело ранившего 10 человек
Не менее 10 человек пострадали 5 ноября на французском острове Олерон в результате намеренного наезда автомобилем, которым управлял "джихадист". Об этом сообщает газета le Figaro
2025-11-05T15:39
2025-11-05T15:40
Водитель автомобиля намеренно протаранил пешеходов и велосипедиста в нескольких местах на острове Олерон. В результате чего пострадали по меньшей мере десять человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Виновник происшествия задержан и взят под стражу за "покушение на убийство". Он известный уголовник. По информации журналистов, во время преступления злодей кричал "Аллах Акбар!""Во время ареста он выкрикнул "Аллах Акбар". Однако мотив не подтвержден, и его предстоит выяснить следствию", — заявил журналистам представители магистрата.Национальная антитеррористическая прокуратура на данном этапе не рассматривает это дело. Действия фигуранта предварительно квалифицированы как покушение на умышленное убийство.Среди пострадавших оказалась сотрудница аппарата заместителя французской правой партии "Национальное объединение" (RN, ранее - "Национальный фронт")."Все мои мысли с пострадавшими сегодня утром на острове Олерон. Мы надеемся на благоприятное и скорейшее выздоровление. Виновный в этом слепом и преднамеренном насилии должен быть примерно наказан ", — написал председатель Национального объединения (RN) Джордан Барделла.Согласно последнему отчёту прокуратуры Ла-Рошели, в общей сложности пострадали десять человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии."Все муниципальные службы максимально мобилизованы. На месте происшествия находятся два вертолёта, которые доставляют тяжелораненых в Пуатье ", — сообщил мэр города Долю-сюр-Олерон Тибо Брешкофф.Политики и общественные деятели шокированы преступлением и возмущены распространением радикального "джихадизма" даже на островных территориях Франции. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Полиция Франции задержала исламиста, тяжело ранившего 10 человек

15:39 05.11.2025 (обновлено: 15:40 05.11.2025)
 
Не менее 10 человек пострадали 5 ноября на французском острове Олерон в результате намеренного наезда автомобилем, которым управлял "джихадист". Об этом сообщает газета le Figaro
Водитель автомобиля намеренно протаранил пешеходов и велосипедиста в нескольких местах на острове Олерон. В результате чего пострадали по меньшей мере десять человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.
Виновник происшествия задержан и взят под стражу за "покушение на убийство". Он известный уголовник. По информации журналистов, во время преступления злодей кричал "Аллах Акбар!"
"Во время ареста он выкрикнул "Аллах Акбар". Однако мотив не подтвержден, и его предстоит выяснить следствию", — заявил журналистам представители магистрата.
Национальная антитеррористическая прокуратура на данном этапе не рассматривает это дело. Действия фигуранта предварительно квалифицированы как покушение на умышленное убийство.
Среди пострадавших оказалась сотрудница аппарата заместителя французской правой партии "Национальное объединение" (RN, ранее - "Национальный фронт").
"Все мои мысли с пострадавшими сегодня утром на острове Олерон. Мы надеемся на благоприятное и скорейшее выздоровление. Виновный в этом слепом и преднамеренном насилии должен быть примерно наказан ", — написал председатель Национального объединения (RN) Джордан Барделла.
Согласно последнему отчёту прокуратуры Ла-Рошели, в общей сложности пострадали десять человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.
"Все муниципальные службы максимально мобилизованы. На месте происшествия находятся два вертолёта, которые доставляют тяжелораненых в Пуатье ", — сообщил мэр города Долю-сюр-Олерон Тибо Брешкофф.
Политики и общественные деятели шокированы преступлением и возмущены распространением радикального "джихадизма" даже на островных территориях Франции.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
