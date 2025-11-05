https://ukraina.ru/20251105/ostalis-li-russkie-na-ukraine-chto-delat-s-migrantami-v-rossii-i-mozhno-li-ubedit-vragov--ischenko-1071158795.html

Остались ли русские на Украине, что делать с мигрантами в России и можно ли убедить врагов — Ищенко

Остались ли русские на Украине, что делать с мигрантами в России и можно ли убедить врагов — Ищенко - 05.11.2025 Украина.ру

Остались ли русские на Украине, что делать с мигрантами в России и можно ли убедить врагов — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 05.11.2025

2025-11-05T20:32

2025-11-05T20:32

2025-11-05T20:32

видео

украина.ру

ростислав ищенко

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071158515_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e27e541bbe12d56fa10cfd24048e3c66.png

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:28 – Об украинской нации; 03:35 – О гениальных полководцах; 16:37 – О Вадиме Карасёве; 18:09 – О религиозных маршах и борьбе с экстремизмом; 38:22 – О пенсионерах с российским гражданством на Украине; 39:22 – Мир, патриотизм и убеждение оппонентов. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина.ру, ростислав ищенко, россия, украина, видео