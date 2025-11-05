Остались ли русские на Украине, что делать с мигрантами в России и можно ли убедить врагов — Ищенко - 05.11.2025 Украина.ру
Остались ли русские на Украине, что делать с мигрантами в России и можно ли убедить врагов — Ищенко
Остались ли русские на Украине, что делать с мигрантами в России и можно ли убедить врагов — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 05.11.2025
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:28 – Об украинской нации; 03:35 – О гениальных полководцах; 16:37 – О Вадиме Карасёве; 18:09 – О религиозных маршах и борьбе с экстремизмом; 38:22 – О пенсионерах с российским гражданством на Украине; 39:22 – Мир, патриотизм и убеждение оппонентов. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Остались ли русские на Украине, что делать с мигрантами в России и можно ли убедить врагов — Ищенко

20:32 05.11.2025
 
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:28 – Об украинской нации;
03:35 – О гениальных полководцах;
16:37 – О Вадиме Карасёве;
18:09 – О религиозных маршах и борьбе с экстремизмом;
38:22 – О пенсионерах с российским гражданством на Украине;
39:22 – Мир, патриотизм и убеждение оппонентов.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Лента новостейМолния