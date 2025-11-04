https://ukraina.ru/20251104/ubiystvo-detey-proschat-nelzya-pochemu-srochniki-kurort-i-darts-dobrovolno-otpravilis-v-zonu-svo-1070979532.html

Убийство детей прощать нельзя: почему срочники "Курорт" и "Дартс" добровольно отправились в зону СВО

Парни стали операторами БПЛА в Центре специального назначения "Барс-Сармат". Интернет-изданию Украина.ру они рассказали, как впервые увидели работу вражеского HIMARS, и что надо уметь, чтобы быть хорошо управлять FPV дроном

- Курорт, почему у тебя такой позывной?- Так получилось, что как раз перед отъездом на контракт я вечером начал собирать вещи, а сумки одной не хватило. А дома у меня был чемодан. Вот я и приехал с ним в зону специальной военной операции. Мои будущие сослуживцы, увидев, меня с чемоданом, так меня и окрестили. Мол, на курорт приехал. С тех пор "Курорт".- А сам хотел какой позывной?- "Турист". Далеко от "Курорта" не ушел. Почему такой позывной? Не знаю. Просто понравился.- А у тебя, Дартс, почему такой позывной? Ты любишь играть в дартс?- В этой игре надо попадать. Так? Мое дальнейшее занятие будет состоять именно в том, что надо попадать в цель.- Парни, вы могли бы год отслужить срочную службу в "континентальной" России. Почему в таком случае вы выбрали зону СВО? После того, как вы решили это сделать, вы что, отправились в военкомат и сказали военкому об этом?Курорт: Начнем с того, что я вообще специально ушел в академотпуск. Меня сейчас не призывали на срочную службу. У меня первое законченное высшее образование. Потом поступил в магистратуру. Первая специальность - "инженер холодильной техники и системы вентиляции". Дальше пошел учиться на "техносферную безопасность". Но тут появилась возможность пойти служить в зону СВО.- Вы оба пошли операторами БПЛА, правильно? Почему именно туда? Вы геймеры, что ли?Курорт: Начиная еще с 2022 года, когда я в первый раз поехал волонтером в зону СВО, то пробыл там две недели. Понял, какая тут, в Новороссии, обстановка: люди реально нуждаются в нашей помощи. Потом со временем меня стали посещать мысли, что надо не просто помогать людям, а их защищать.В 2023 году я попытался пойти служить в один из БАРСов – не в "Барс-Сармат", а в другой. Но так как у меня "срочки" не было, а значит и военного билета, то мне отказали, и я продолжил гражданскую жизнь.Последние полгода года перед приходом сюда я работал на предприятии, которое производило FPV-дроны. Вот там мне ребята и подсказали, что есть такое подразделение "Барс-Сармат", куда можно пойти служить во время срочной службы.Берут с приписным. Ты заключаешь контракт и проходишь год службы. Сейчас здесь я нахожусь буквально две недели.- Ты в 2022 году приехал в какой город Новороссии?- В Мелитополь. В гуманитарный центр. Мы приезжали волонтерами на две недели: делали вывески. Довольно интересный был опыт. Первые мои сильные впечатления появились тогда, когда мы в Мелитополь заезжали через Мариуполь. Я увидел последний после его освобождения. Это было летом.Город выглядел так, словно из фильма об апокалипсисе: весь разрушенный и разбитый. Увидел, что там ходят спокойные люди, бабушки продают на обочинах фрукты и какие-то ягоды. Стоят разбитые машины, все сожженные. А приехав в Мелитополь, я такой обстановки уже не увидел. Здесь было все нормально, все хорошо. Дома целые.Правда, была только одна проблема. Мы приехали в гуманитарный центр, а в нем не было остекления. Ребята рассказали, что буквально накануне вечером сработала вражеское самодельное взрывное устройство, и взрыв выбил все окна.Вот тогда, кстати, я увидел первый прилет HIMARS. Он ударил в трех километрах от нас. Я в это время был на крыше дома. Видел, как по первому HIMARS отработала наша ПВО, а второй HIMARS ударил уже недалеко от нас.- Страшно было?- В первый раз, конечно, страшно будет всегда. Потом я и в Донецк ездил в гуманитарные миссии, когда пикапы туда гнали и дроны привозили. Там также неоднократно слышал прилеты. Ну, это уже не так страшно. Не сказать, что к этому привыкаешь, но...- Не было такого мандража, типа того, что да ну его к черту, пусть воюют без меня?- Да нет. Если бы такое было, меня бы здесь не было. Сейчас мы с Дартсом пока проходим обучение.- Дартс, а так как принял решение служить "срочку" в зоне СВО?Дартс: Еще полгода назад моя сестра заключила контракт с "Барсом-Сармат". Она сейчас является действующим оператором БПЛА. Она меня старше на шесть лет. Ее позывной "Белка".- О! Я твою сестру знаю: делал с ней этим летом интервью.- Она познакомила меня с работой оператора. Сначала на симуляторе, потом уже по-настоящему. Мне это дело понравилось. Понял, что у меня очень хорошо получается, и я могу принести пользу тут, на фронте, нежели там, где-то в тылу.- Белка, если мне не изменяет память рассказывала, что ее родной Белгород подвергался украинским ударам. Ты под них попадал? Если да, то это тоже стало одной из причин, почему ты здесь?- У нас, в нашем городе, был один очень плохой день. Случилось это 31 декабря 2023 года. Украинские военные ударили по нам "химарём": тогда очень много погибло детей и женщин. После этого случая я понял, что так просто всё это оставлять нельзя, надо действовать.- Что бы ты посоветовал молодежи, которая бы захотела стать оператором БПЛА?- Играйте в игры на джойстике.- Как вас тут, в подразделении, приняли? Не говорили вам, что вы салаги?- Да нет, тут служат компанейские ребята. Да и вообще молодежи немало служит. Приняли с уважением. Но в наряды мы уже успели сходить.Смотрите также видеоинтервью Александра Чаленко с оператором БПЛА в зоне СВО Как поймать дрон ВСУ и выжить: удивительная история оператора БПЛА "Белки" о 300 метрах до жизни

