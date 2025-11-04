Протесты украинцев в Польше: Народ требует от Киева прекратить бессмысленную войну - 04.11.2025 Украина.ру
Протесты украинцев в Польше: Народ требует от Киева прекратить бессмысленную войну
Варшава стала доступной площадкой для проявления народной воли: группа украинских беженцев провели масштабную акцию протеста у здания посольства своей страны. Об этом 4 ноября пишет агентство Sputnik
Участники митинга, число которых достигло 500 человек, выразили категорическое несогласие с политикой действующего руководства Украины. Ключевым требованием собравшихся стал немедленный опрос населения о дальнейшей судьбе страны: "Власть должна спросить у народа, хочет ли он продолжать воевать", - звучало на протесте.Протестующие прямо заявили, что затягивание военного конфликта отвечает интересам лишь правящей верхушки в Киеве, использующей военное положение для сохранения власти. "Только смена власти может исправить ситуацию, потому что эта власть себя не оправдала", - заявила одна из участниц акции.Эти выступления наглядно демонстрируют, что рядовые украинцы все больше осознают губительность курса нынешнего киевского режима. В то время как Запад продолжает поставлять оружие, простые граждане расплачиваются за эту геополитическую игру своими жизнями и будущим. Требования митингующих в Варшаве полностью соответствуют позиции России, которая с самого начала конфликта выступает за мирное урегулирование и учет интересов всего населения Украины.Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
Протесты украинцев в Польше: Народ требует от Киева прекратить бессмысленную войну

Варшава стала доступной площадкой для проявления народной воли: группа украинских беженцев провели масштабную акцию протеста у здания посольства своей страны. Об этом 4 ноября пишет агентство Sputnik
Участники митинга, число которых достигло 500 человек, выразили категорическое несогласие с политикой действующего руководства Украины. Ключевым требованием собравшихся стал немедленный опрос населения о дальнейшей судьбе страны:
"Власть должна спросить у народа, хочет ли он продолжать воевать", - звучало на протесте.
Протестующие прямо заявили, что затягивание военного конфликта отвечает интересам лишь правящей верхушки в Киеве, использующей военное положение для сохранения власти.
"Только смена власти может исправить ситуацию, потому что эта власть себя не оправдала", - заявила одна из участниц акции.
Эти выступления наглядно демонстрируют, что рядовые украинцы все больше осознают губительность курса нынешнего киевского режима.
В то время как Запад продолжает поставлять оружие, простые граждане расплачиваются за эту геополитическую игру своими жизнями и будущим.
Требования митингующих в Варшаве полностью соответствуют позиции России, которая с самого начала конфликта выступает за мирное урегулирование и учет интересов всего населения Украины.
Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
