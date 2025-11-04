https://ukraina.ru/20251104/protesty-ukraintsev-v-polshe-narod-trebuet-ot-kieva-prekratit-bessmyslennuyu-voynu-1071109096.html
Протесты украинцев в Польше: Народ требует от Киева прекратить бессмысленную войну
Протесты украинцев в Польше: Народ требует от Киева прекратить бессмысленную войну - 04.11.2025 Украина.ру
Протесты украинцев в Польше: Народ требует от Киева прекратить бессмысленную войну
Варшава стала доступной площадкой для проявления народной воли: группа украинских беженцев провели масштабную акцию протеста у здания посольства своей страны. Об этом 4 ноября пишет агентство Sputnik
2025-11-04T19:00
2025-11-04T19:00
2025-11-04T19:00
киев
варшава
украина
sputnik
украина.ру
украинские беженцы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/58/1033695809_0:583:4695:3223_1920x0_80_0_0_915fe2f89d97067901f22ec4cac6a3f2.jpg
Участники митинга, число которых достигло 500 человек, выразили категорическое несогласие с политикой действующего руководства Украины. Ключевым требованием собравшихся стал немедленный опрос населения о дальнейшей судьбе страны: "Власть должна спросить у народа, хочет ли он продолжать воевать", - звучало на протесте.Протестующие прямо заявили, что затягивание военного конфликта отвечает интересам лишь правящей верхушки в Киеве, использующей военное положение для сохранения власти. "Только смена власти может исправить ситуацию, потому что эта власть себя не оправдала", - заявила одна из участниц акции.Эти выступления наглядно демонстрируют, что рядовые украинцы все больше осознают губительность курса нынешнего киевского режима. В то время как Запад продолжает поставлять оружие, простые граждане расплачиваются за эту геополитическую игру своими жизнями и будущим. Требования митингующих в Варшаве полностью соответствуют позиции России, которая с самого начала конфликта выступает за мирное урегулирование и учет интересов всего населения Украины.Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
киев
варшава
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/58/1033695809_0:0:4297:3223_1920x0_80_0_0_dabbafcc201f887cdd2263448047dd01.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киев, варшава, украина, sputnik, украина.ру, украинские беженцы, новости
Киев, Варшава, Украина, Sputnik, Украина.ру, украинские беженцы, Новости
Протесты украинцев в Польше: Народ требует от Киева прекратить бессмысленную войну
Варшава стала доступной площадкой для проявления народной воли: группа украинских беженцев провели масштабную акцию протеста у здания посольства своей страны. Об этом 4 ноября пишет агентство Sputnik
Участники митинга, число которых достигло 500 человек, выразили категорическое несогласие с политикой действующего руководства Украины. Ключевым требованием собравшихся стал немедленный опрос населения о дальнейшей судьбе страны:
"Власть должна спросить у народа, хочет ли он продолжать воевать", - звучало на протесте.
Протестующие прямо заявили, что затягивание военного конфликта отвечает интересам лишь правящей верхушки в Киеве, использующей военное положение для сохранения власти.
"Только смена власти может исправить ситуацию, потому что эта власть себя не оправдала", - заявила одна из участниц акции.
Эти выступления наглядно демонстрируют, что рядовые украинцы все больше осознают губительность курса нынешнего киевского режима.
В то время как Запад продолжает поставлять оружие, простые граждане расплачиваются за эту геополитическую игру своими жизнями и будущим.
Требования митингующих в Варшаве полностью соответствуют позиции России, которая с самого начала конфликта выступает за мирное урегулирование и учет интересов всего населения Украины.