Позывной "Кедр": Попали под удар FPV-дрона, после чего наш "тяжелый" раненый выскочил из авто и побежал

Боец Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Кедр" рассказал изданию Украина.ру, как не смог спасти жизнь раненному бойцу, и какое отношение имеет Гагарин к его позывному

- Кедр, чем ты занимаешься в "Барсе-Сармат"?- Мы сейчас занимаемся радиотехнической разведкой, то есть работаем со штурмовыми подразделениями. Смотрим, чтобы малое небо над ними было чистым. Если на нас заходит цель, мы ее обнаруживаем и предпринимаем меры к ее перехвату и уничтожению. Ею могут быть, как БПЛА-разведчик противника, так и ударные дроны.Чтобы сократить людские потери и потери техники, наш отряд, непосредственно наше подразделение, эти цели уничтожает.- Вы действуете во время ротации, или когда нужно эвакуировать раненых, привезти БК, ГСМ, продукты питания? То есть ты прикрываешь небо, когда происходит какой-то наш движ на земле?—Это в зависимости от задачи, которая стоит перед подразделением радиотехнической разведки. Кто-то постоянно находится в определенных районах, смотрит, наблюдает за своим сектором. Кто-то выезжает на определенный срок работы ближе к линии боевого соприкосновения.- Какие-то необычные случаи у тебя были во время пребывания в зоне СВО?- Мы работали в Курской области – Кореневский и Глушковский районы – во время вторжения туда ВСУ. Это было еще до моего контракта с "Барсом-Сармат". Я служил в другом подразделении, где мы занимались непосредственно эвакуацией. У нас было отделение эвакуации и сбора раненых. Работали со штурмовым отрядом. Пытались по мере возможности сохранить жизнь нашим бойцам.Как-то мы забирали раненого. Подъехали на "буханке" к определенной точке, а группа штурмовиков донесла его и закинула в машину. У него было очень серьезное осколочное ранение задней части тела: спина, ягодицы, ноги, затылок. Выглядел он тяжелым. Поступил к нам уже с инфузией. Инфузия - это, условно говоря, когда ты человеку вливаешь физраствор, если он теряет кровь. Останавливаешь кровь и вливаешь ему медицинские препараты.Мы его положили в "буханку" и начали уезжать. Выехав уже за вторую-третью линию, попали под FPV-дрон. Он в нас, слава Богу, не попал. Упал рядом и сдетонировал, но в этот момент боец, который, как мы предполагали, был в очень плохом состоянии, резко подрывается, срывает с себя инфузию, выпрыгивает из буханки, бежит и бросается рядом с машиной в канаву. После этого мы везли его уже сидя.- Получается, вражеский дрон взбодрил его?- Да, привел в чувство. Очень хорошо отработали медики штурмовой группы, в которой он был, и которые его к нам и доставили. Он был в смятении, скорее так можно описать его состояние. В общем, он выпрыгнул из машины, полежал в канаве. В итоге оклемался. Потом уже ехал спокойно. Доставили его в госпиталь, слава Богу, живого.- Когда вы с коллегами видите, что украинский дрон приближается к вашей машине эвакуации, что вы в этот момент делаете: орете благим матом, предупреждая об опасности или, наоборот, говорите своим: спокойно, пацаны, в нас летит FPV? Что в этот момент с вами происходит?- Смешной случай, о котором я вам только что рассказал, был ночью, декабрь или ноябрь, если я не ошибаюсь. Мы ехали в темноте по плохой дороге. В нас летит дрон. Сбивать его, смысла, грубо говоря, мало, тем более когда ты едешь в машине на скорости.Запищал "Булат", детектор дронов. Это значит, что дрон к нам приближается. Кто-то на это реагирует спокойно, кто-то кричит. Все в зависимости от психоэмоционального типа человека.В тот раз, скажем так, Бог отвел: дрон не прилетел в нашу машину, а прилетел рядом. Мы тогда ехали, к сожалению, без РЭБа. Поэтому украинский дрон либо подавил РЭБ смежников, либо оператор противника что-то там сделать грамотно не смог. В общем, нам повезло.- У тебя в тот момент, наверное, все сжалось внутри, похолодело или, наоборот, адреналин ударил в голову?- Да нет, просто думаешь про себя: ага, заряд сдетонировал… не в тебя… это здорово… всё, едем дальше. Когда в тебя летит, ты надеешься уехать. Естественно, водитель увеличивает скорость, ты стараешься вжаться поглубже…Понимаете, попадание FPV в машину не означает полного уничтожения экипажа. Все зависит от того, куда дрон прилетит. Если в лобовое стекло, то плохо. Если сзади, то чуть-чуть получше. А если в бочину, то это что-то среднее между прилетом в лобовое и прилетом сзади.- О смешном случае ты рассказал, а трагические случаи происходили?- Да, это был второй раненный, которого мы должны были забирать. Доехали на машине с водителем до линии окопов, где сидели штурмовые группы, спустились в блиндаж. Там боец был не очень тяжелый. У него, если я не ошибаюсь, были осколочные ранения. Начали его упаковывать, обернули в спасательное одеяло, положили на носилки, начали нести. Наша машина стояла где-то метрах в двухстах от позиции. И в момент, когда мы выходили, к сожалению, украинский тяжелый дрон "Баба-Яга" прилетел в квадрат, где мы находились, и сжег ее.Раненого пришлось выносить, к сожалению, на руках. Печальная ситуация была в том, что человек, когда уже думал, что находится в безопасности, был потрясен тем, как детонирует машина. Из-за этого потрясения, к сожалению, он погиб: сердце остановилось. Инфаркт, видимо. Раненый, к сожалению, слишком сильно переживал в этот момент. Увы, спасти его мы уже не смогли, хотя шансы были.- Слушай, а почему у тебя, кстати, "Кедр" позывной?- Хороший вопрос. Я его выбрал, потому что он четко звучит. В нем не двадцать букв, не как у тех, кто выбирает себе длинные позывные. Я этого не люблю. К тому же это первый рабочий позывной Гагарина.- А у тебя на кевларовом шлеме, смотрю, нашивка "Гроб с крестом в виде снаряда". Это что такое?- В этом есть определенная ирония над обстановкой, в которой мы находимся. Человек, который занимается медициной, носит на каске летящий гроб в виде снаряда с крестом.- Это такой оберег у тебя, да?- Нет, ну почему оберег? Просто интересный прикольный символ, который мне нравится.- А рядом красно-желто-белый флаг. Что за флаг?- Это флаг Рязанской области, где я живу. На нем еще изображен великий князь Олег Рязанский, который канонизирован как святой.- На груди разгрузка с автоматными рожками. А что это за наклейки с девушками на них?- Это аниме-девочки в военной форме. Это тоже попытка с иронией отнестись к солдатским будням.- А где красивее девушки у тебя, в Рязани, или здесь, в Новороссии?- Красота русской женщины везде красота, в каком бы ты регионе она не жила. Есть региональные, местные особенности, но здесь, в Новороссии, живут такие же русские люди, как и мы с вами. Так что и русские красавицы такие же, как и у меня, на малой родине.О том, как российские дронщики подавляют вражеские рубежи с помощью дронов - в интервью бойца с позывным "Чили" Позывной "Чили": "Ювелирно били FPV по вражеским блиндажам, когда в десяти метрах от них уже были наши"

2025

