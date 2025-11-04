Обстановка на Запорожском направлении - 04.11.2025 Украина.ру
Обстановка на Запорожском направлении
Обстановка на Запорожском направлении
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об обстановке на Запорожском направлении
2025-11-04T12:58
2025-11-04T12:58
россия
запорожская область
запорожье
вооруженные силы украины
новости
🟥 Подразделения российской армии продолжают работать и продвигаться метр за метром в направлении Запорожья на участке Степногорск-Приморское. 🟥 Помимо дач южнее Приморского они продвинулись севернее и взяли под контроль территории практически до Монастыря.🟥 Серой зоны ещё много, как и позиций вперемешку с украинскими. Плюс сейчас стали садиться туманы, что с одной стороны облегчает движение, так как дроны тоже ослеплены, но с другой стороны сложнее понять где чьи точки.🟥 Продвижение наших войск идет вдоль водохранилища, территория вдоль дороги на Запорожье - ещё под вражескими войсками.🟥 В Степногорске идут бои в районе многоквартирных домов, там ВСУ оборудовали огневые и наблюдательные точки, по которым работает авиация и реактивная артиллерия ВС РФ. По сути ещё топчемся в южной части населенного пункта.🟥 Приходятся активнее работать средствами дальнего огневого поражения.🟥 В течение суток было нанесено 668 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.🟥 Войска РФ осуществили три авиационных удара по Малокатериновке, Красному, Малиновке.🟥 402 БПЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Красноднепровку, Беленькое, Приморское, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное.🟥 Четыре обстрела из РСЗО накрыли Григорьевку, Степногорск, Успеновку.🟥 259 артиллерийских ударов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного.🟥 При этом наши войска стараются аккуратно наносить удары, за прошедшие сутки мирные жители не пострадали.Подробнее о других успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
Россия, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины

Обстановка на Запорожском направлении

12:58 04.11.2025
 
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об обстановке на Запорожском направлении
🟥 Подразделения российской армии продолжают работать и продвигаться метр за метром в направлении Запорожья на участке Степногорск-Приморское.
🟥 Помимо дач южнее Приморского они продвинулись севернее и взяли под контроль территории практически до Монастыря.
🟥 Серой зоны ещё много, как и позиций вперемешку с украинскими. Плюс сейчас стали садиться туманы, что с одной стороны облегчает движение, так как дроны тоже ослеплены, но с другой стороны сложнее понять где чьи точки.
🟥 Продвижение наших войск идет вдоль водохранилища, территория вдоль дороги на Запорожье - ещё под вражескими войсками.
🟥 В Степногорске идут бои в районе многоквартирных домов, там ВСУ оборудовали огневые и наблюдательные точки, по которым работает авиация и реактивная артиллерия ВС РФ. По сути ещё топчемся в южной части населенного пункта.
🟥 Приходятся активнее работать средствами дальнего огневого поражения.
🟥 В течение суток было нанесено 668 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.
🟥 Войска РФ осуществили три авиационных удара по Малокатериновке, Красному, Малиновке.
🟥 402 БПЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Красноднепровку, Беленькое, Приморское, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное.
🟥 Четыре обстрела из РСЗО накрыли Григорьевку, Степногорск, Успеновку.
🟥 259 артиллерийских ударов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного.
🟥 При этом наши войска стараются аккуратно наносить удары, за прошедшие сутки мирные жители не пострадали.
Подробнее о других успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
