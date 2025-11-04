Минобороны Украины готовит для ВСУ новые контакты - 04.11.2025 Украина.ру
Минобороны Украины готовит для ВСУ новые контакты
Минобороны Украины готовит для ВСУ новые контакты - 04.11.2025 Украина.ру
Минобороны Украины готовит для ВСУ новые контакты
Министерство обороны Украины по поручению Владимира Зеленского начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство. Об этом заявил глава министерства Денис Шмыгаль.
2025-11-04T13:10
2025-11-04T13:10
О грядущих изменениях министр обороны Украины проинформировал общественность поздно вечером 3 ноября постпредством своего телеграм-канала. "Главная новация – это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта", - сообщил Шмыгаль. Он отметил, что после законодательного закрепления эти новаций контракты смогут подписать все военнослужащие - кадровые и новобранцы.Министр поделился планами увеличения денежного довольствия и расширения социального пакета. "Новые контракты – это справедливость и предсказуемость", - заявил министр обороны Украины.Помимо осторожной критики нынешней системы, он выразил надежду на помощь заграницы в удовлетворении запросов Минобороны Украины. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Минобороны Украины готовит для ВСУ новые контакты

13:10 04.11.2025
 
Министерство обороны Украины по поручению Владимира Зеленского начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство. Об этом заявил глава министерства Денис Шмыгаль.
О грядущих изменениях министр обороны Украины проинформировал общественность поздно вечером 3 ноября постпредством своего телеграм-канала.
"Главная новация – это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что после законодательного закрепления эти новаций контракты смогут подписать все военнослужащие - кадровые и новобранцы.
Министр поделился планами увеличения денежного довольствия и расширения социального пакета.
"Новые контракты – это справедливость и предсказуемость", - заявил министр обороны Украины.
Помимо осторожной критики нынешней системы, он выразил надежду на помощь заграницы в удовлетворении запросов Минобороны Украины.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
