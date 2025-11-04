https://ukraina.ru/20251104/minoborony-ukrainy-gotovit-dlya-vsu-novye-kontakty-1071100910.html

Минобороны Украины готовит для ВСУ новые контакты

Министерство обороны Украины по поручению Владимира Зеленского начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство. Об этом заявил глава министерства Денис Шмыгаль.

2025-11-04T13:10

О грядущих изменениях министр обороны Украины проинформировал общественность поздно вечером 3 ноября постпредством своего телеграм-канала. "Главная новация – это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта", - сообщил Шмыгаль. Он отметил, что после законодательного закрепления эти новаций контракты смогут подписать все военнослужащие - кадровые и новобранцы.Министр поделился планами увеличения денежного довольствия и расширения социального пакета. "Новые контракты – это справедливость и предсказуемость", - заявил министр обороны Украины.Помимо осторожной критики нынешней системы, он выразил надежду на помощь заграницы в удовлетворении запросов Минобороны Украины. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

