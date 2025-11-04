https://ukraina.ru/20251104/krasnolimanskoe-napravlenie-vs-rf-nastupayut-v-lesnykh-massivakh-1071107739.html

Краснолиманское направление: ВС РФ наступают в лесных массивах

Краснолиманское направление: ВС РФ наступают в лесных массивах - 04.11.2025

Краснолиманское направление: ВС РФ наступают в лесных массивах

Развитие наступления ВС РФ в лесных массивах и продвижение к Новоселовке на Краснолиманское направлении рассмотрел 4 ноября телеграм-канал "Донбасский партизан".

На Краснолиманском направлении российские подразделения развивают наступление по всему фронту: 🟥 Восточнее Лимана: Зачищены лесные массивы, расширяется контроль над территорией; 🟥 В Масляковке: Продолжаются тяжелые уличные бои, идет продвижение квартал за кварталом; 🟥 Северо-западнее Ставков: Ликвидирован локальный карман противника, что стабилизировало фланг; 🟥 У Дробышево и Яровой: Расширена зона контроля, противник вытеснен из ряда позиций; Системное наступление продолжается в сторону Новоселовки и Коровьего Яра, с поэтапным прорывом обороны и закреплением на новых рубежах.Накануне "КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

