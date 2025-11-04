Краснолиманское направление: ВС РФ наступают в лесных массивах - 04.11.2025 Украина.ру
Краснолиманское направление: ВС РФ наступают в лесных массивах
Краснолиманское направление: ВС РФ наступают в лесных массивах
Развитие наступления ВС РФ в лесных массивах и продвижение к Новоселовке на Краснолиманское направлении рассмотрел 4 ноября телеграм-канал "Донбасский партизан".
2025-11-04T17:58
2025-11-04T17:58
На Краснолиманском направлении российские подразделения развивают наступление по всему фронту: 🟥 Восточнее Лимана: Зачищены лесные массивы, расширяется контроль над территорией; 🟥 В Масляковке: Продолжаются тяжелые уличные бои, идет продвижение квартал за кварталом; 🟥 Северо-западнее Ставков: Ликвидирован локальный карман противника, что стабилизировало фланг; 🟥 У Дробышево и Яровой: Расширена зона контроля, противник вытеснен из ряда позиций; Системное наступление продолжается в сторону Новоселовки и Коровьего Яра, с поэтапным прорывом обороны и закреплением на новых рубежах.Накануне "КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Краснолиманское направление: ВС РФ наступают в лесных массивах

17:58 04.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа расчета FPV-дронов группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета FPV-дронов группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Развитие наступления ВС РФ в лесных массивах и продвижение к Новоселовке на Краснолиманское направлении рассмотрел 4 ноября телеграм-канал "Донбасский партизан".
На Краснолиманском направлении российские подразделения развивают наступление по всему фронту:
🟥 Восточнее Лимана: Зачищены лесные массивы, расширяется контроль над территорией;
🟥 В Масляковке: Продолжаются тяжелые уличные бои, идет продвижение квартал за кварталом;
🟥 Северо-западнее Ставков: Ликвидирован локальный карман противника, что стабилизировало фланг;
🟥 У Дробышево и Яровой: Расширена зона контроля, противник вытеснен из ряда позиций; Системное наступление продолжается в сторону Новоселовки и Коровьего Яра, с поэтапным прорывом обороны и закреплением на новых рубежах.
Накануне "КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ
