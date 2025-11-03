https://ukraina.ru/20251103/krasnolimanskiy-front-dolozhil-ob-uspekhakh-vs-rf--1071085952.html

"КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ

"КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ

Сводку успехов подразделений российской армии на Краснолиманском направлении опубликовал 3 ноября телеграм-канал "КрасноЛиманский Фронт".

"КрасноЛиманский Фронт" сообщил о продвижении российских подразделений. В частности: 1. Гвардейцы расширили контроль к дороге. Пробиваются к фермам Ставков;2. Часть лесного массива Дробышево перешел под контроль;3. Активные боевые действия ведутся в районе 11 го переезда. Бойцы прорываются к жд станции Новоселовка, а противник задействуя телеги к Новоселовке. Половина н.п. Новоселовка переходит в серую зону;4. Гвардейцы с боями овладели двумя жд станциями Елочный, Яровая и взяли под контроль часть жд дороги тем самым вплотную подошли к Яровой;5. Гвардейцы зачистили карман в районе Форельки;6. Бойцы вплотную подошли к главным опорникам Коровьего Яра, где идут активные бои. Противник пытался сделать накат по асфальтированной дороге от Коровьего Яра, получив отпор;7. В Карповке продолжаются активные бои; 8. В н.п. Редкодуб без изменений половина н.п. за Гвардейцами, половина в серой зоне. Зону боев, а также стрелка атак противника в Редкодуб убрана в публикации от 31.10.2025;9. Продолжается зачистка лесного массива Новомихайловки.Накануне стало известно, что на Красно-Лиманском направление российские бойцы смогли вернуть контроль над северной частью Ставков. Ситуация на этом направлении остается напряженной, однако российские подразделения продолжают постепенное продвижение.Подробности в публикации ВС РФ вернули контроль на Красно-Лиманском направлении Также в новостях: Лиман повторит историю Покровска и откроет путь на Славянск Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

