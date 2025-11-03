"КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ - 03.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251103/krasnolimanskiy-front-dolozhil-ob-uspekhakh-vs-rf--1071085952.html
"КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ
"КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ - 03.11.2025 Украина.ру
"КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ
Сводку успехов подразделений российской армии на Краснолиманском направлении опубликовал 3 ноября телеграм-канал "КрасноЛиманский Фронт".
2025-11-03T16:36
2025-11-03T16:36
новости
россия
краснолиманское направление
украина
яровая
адриана лима
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039235929_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_86c7e68205c83d90a83129f166673c94.jpg
"КрасноЛиманский Фронт" сообщил о продвижении российских подразделений. В частности: 1. Гвардейцы расширили контроль к дороге. Пробиваются к фермам Ставков;2. Часть лесного массива Дробышево перешел под контроль;3. Активные боевые действия ведутся в районе 11 го переезда. Бойцы прорываются к жд станции Новоселовка, а противник задействуя телеги к Новоселовке. Половина н.п. Новоселовка переходит в серую зону;4. Гвардейцы с боями овладели двумя жд станциями Елочный, Яровая и взяли под контроль часть жд дороги тем самым вплотную подошли к Яровой;5. Гвардейцы зачистили карман в районе Форельки;6. Бойцы вплотную подошли к главным опорникам Коровьего Яра, где идут активные бои. Противник пытался сделать накат по асфальтированной дороге от Коровьего Яра, получив отпор;7. В Карповке продолжаются активные бои; 8. В н.п. Редкодуб без изменений половина н.п. за Гвардейцами, половина в серой зоне. Зону боев, а также стрелка атак противника в Редкодуб убрана в публикации от 31.10.2025;9. Продолжается зачистка лесного массива Новомихайловки.Накануне стало известно, что на Красно-Лиманском направление российские бойцы смогли вернуть контроль над северной частью Ставков. Ситуация на этом направлении остается напряженной, однако российские подразделения продолжают постепенное продвижение.Подробности в публикации ВС РФ вернули контроль на Красно-Лиманском направлении Также в новостях: Лиман повторит историю Покровска и откроет путь на Славянск Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
краснолиманское направление
украина
донбасс
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039235929_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17e23e0024037d4492e9677babe0cbaa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, краснолиманское направление, украина, яровая, адриана лима, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, наступление вс рф, всу, разгром всу, донбасс, днр, новые регионы
Новости, Россия, Краснолиманское направление, Украина, Яровая, Адриана Лима, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, наступление ВС РФ, ВСУ, разгром ВСУ, Донбасс, ДНР, Новые регионы

"КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ

16:36 03.11.2025
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сводку успехов подразделений российской армии на Краснолиманском направлении опубликовал 3 ноября телеграм-канал "КрасноЛиманский Фронт".
"КрасноЛиманский Фронт" сообщил о продвижении российских подразделений. В частности:
1. Гвардейцы расширили контроль к дороге. Пробиваются к фермам Ставков;
2. Часть лесного массива Дробышево перешел под контроль;
3. Активные боевые действия ведутся в районе 11 го переезда. Бойцы прорываются к жд станции Новоселовка, а противник задействуя телеги к Новоселовке. Половина н.п. Новоселовка переходит в серую зону;
4. Гвардейцы с боями овладели двумя жд станциями Елочный, Яровая и взяли под контроль часть жд дороги тем самым вплотную подошли к Яровой;
5. Гвардейцы зачистили карман в районе Форельки;
6. Бойцы вплотную подошли к главным опорникам Коровьего Яра, где идут активные бои. Противник пытался сделать накат по асфальтированной дороге от Коровьего Яра, получив отпор;
7. В Карповке продолжаются активные бои;
8. В н.п. Редкодуб без изменений половина н.п. за Гвардейцами, половина в серой зоне. Зону боев, а также стрелка атак противника в Редкодуб убрана в публикации от 31.10.2025;
9. Продолжается зачистка лесного массива Новомихайловки.
© Фото : Украина.руКрасноЛиманский Фронт 03.11.2025
КрасноЛиманский Фронт 03.11.2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Украина.ру
КрасноЛиманский Фронт 03.11.2025
Накануне стало известно, что на Красно-Лиманском направление российские бойцы смогли вернуть контроль над северной частью Ставков. Ситуация на этом направлении остается напряженной, однако российские подразделения продолжают постепенное продвижение.
Подробности в публикации ВС РФ вернули контроль на Красно-Лиманском направлении
Также в новостях: Лиман повторит историю Покровска и откроет путь на Славянск
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКраснолиманское направлениеУкраинаЯроваяАдриана ЛимаУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиянаступление ВС РФВСУразгром ВСУДонбассДНРНовые регионы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45ЮНЕСКО представила предвзятый доклад о ситуации на Украине
16:36Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой
16:36"КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ
16:23Орбан рассказал о финансировании Украины
16:17ВСУ отводятся из Покровска в Мирноград
16:00Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности
15:32Катар предупредил ЕС о прекращении поставок СПГ, ракета прилетела на награждение ВСУ. Главное к 15.30
15:18Британия передала Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow
15:02В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому
14:15Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области
13:55Группировка "Центр" добивает ВСУ в Красноармейске: сводка
13:31ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
13:25МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
13:20Россия модернизировала "Герани" и огорчила эксперта ВСУ
13:00Китай готов защищаться с Россией, Сербия предложила боеприпасы Евросоюзу. Новости к 13.00
12:42Лиман повторит историю Покровска и откроет путь на Славянск
12:32Минобороны России проинформировало о ходе СВО
12:27"В ответ на террористические атаки Украины": Минобороны РФ рассказало об ударе возмездия
12:17Полтриллиона евро передал Запад бандеровской клике с 2022 года, но это им не поможет - Медведев
12:02В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00
Лента новостейМолния