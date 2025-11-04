https://ukraina.ru/20251104/glavnoe-za-noch-4-noyabrya-1071092580.html

Главное за ночь 4 ноября

Главное за ночь 4 ноября - 04.11.2025 Украина.ру

Главное за ночь 4 ноября

Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал о важных событиях минувшей ночи

2025-11-04T08:14

2025-11-04T08:14

2025-11-04T08:14

новости

россия

харьковская область

запорожское направление

михаил мишустин

си цзиньпин

вооруженные силы украины

ск рф

кабмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

🟥 Резервы ВСУ, которые планировалось перебросить к Хатнему, уничтожены в районе Зеленого Гая Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.🟥 15 военных ВСУ сдались плен на Запорожском направлении после призыва об этом с БПЛА, рассказали в российских силовых структурах.🟥 ВСУ соревновались в меткости, стреляя по крестам монастыря в селе Никольское в ДНР, посетовала монахиня Варвара.🟦 Более 70 человек добровольно остались жить в Судже Курской области, сообщили в военно-следственных органах СК.🟦 Си Цзиньпин поздравил Мишустина и членов Кабмина с Днем народного единства.🟦 РФ и КНР подписали 15 документов по итогам встречи Мишустина и Ли Цяна, следует из коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств.🟦 112 погибших тюленей нашли на берегу Каспийского моря в Казахстане. Для выяснения причины мора собраны пробы морской воды, сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.Об успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.

россия

харьковская область

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьковская область, запорожское направление, михаил мишустин, си цзиньпин, вооруженные силы украины, ск рф, кабмин