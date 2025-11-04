https://ukraina.ru/20251104/glavnoe-za-noch-4-noyabrya-1071092580.html
Главное за ночь 4 ноября
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал о важных событиях минувшей ночи
🟥 Резервы ВСУ, которые планировалось перебросить к Хатнему, уничтожены в районе Зеленого Гая Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.🟥 15 военных ВСУ сдались плен на Запорожском направлении после призыва об этом с БПЛА, рассказали в российских силовых структурах.🟥 ВСУ соревновались в меткости, стреляя по крестам монастыря в селе Никольское в ДНР, посетовала монахиня Варвара.🟦 Более 70 человек добровольно остались жить в Судже Курской области, сообщили в военно-следственных органах СК.🟦 Си Цзиньпин поздравил Мишустина и членов Кабмина с Днем народного единства.🟦 РФ и КНР подписали 15 документов по итогам встречи Мишустина и Ли Цяна, следует из коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств.🟦 112 погибших тюленей нашли на берегу Каспийского моря в Казахстане. Для выяснения причины мора собраны пробы морской воды, сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.Об успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
