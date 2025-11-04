Главное за ночь 4 ноября - 04.11.2025 Украина.ру
Главное за ночь 4 ноября
Главное за ночь 4 ноября
Главное за ночь 4 ноября
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал о важных событиях минувшей ночи
2025-11-04T08:14
2025-11-04T08:14
новости
россия
харьковская область
запорожское направление
михаил мишустин
си цзиньпин
вооруженные силы украины
ск рф
кабмин
🟥 Резервы ВСУ, которые планировалось перебросить к Хатнему, уничтожены в районе Зеленого Гая Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.🟥 15 военных ВСУ сдались плен на Запорожском направлении после призыва об этом с БПЛА, рассказали в российских силовых структурах.🟥 ВСУ соревновались в меткости, стреляя по крестам монастыря в селе Никольское в ДНР, посетовала монахиня Варвара.🟦 Более 70 человек добровольно остались жить в Судже Курской области, сообщили в военно-следственных органах СК.🟦 Си Цзиньпин поздравил Мишустина и членов Кабмина с Днем народного единства.🟦 РФ и КНР подписали 15 документов по итогам встречи Мишустина и Ли Цяна, следует из коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств.🟦 112 погибших тюленей нашли на берегу Каспийского моря в Казахстане. Для выяснения причины мора собраны пробы морской воды, сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.Об успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
запорожское направление
Украина.ру
Новости
новости, россия, харьковская область, запорожское направление, михаил мишустин, си цзиньпин, вооруженные силы украины, ск рф, кабмин
Новости, Россия, Харьковская область, Запорожское направление, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Кабмин

Главное за ночь 4 ноября

08:14 04.11.2025
 
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал о важных событиях минувшей ночи
🟥 Резервы ВСУ, которые планировалось перебросить к Хатнему, уничтожены в районе Зеленого Гая Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
🟥 15 военных ВСУ сдались плен на Запорожском направлении после призыва об этом с БПЛА, рассказали в российских силовых структурах.
🟥 ВСУ соревновались в меткости, стреляя по крестам монастыря в селе Никольское в ДНР, посетовала монахиня Варвара.
🟦 Более 70 человек добровольно остались жить в Судже Курской области, сообщили в военно-следственных органах СК.
🟦 Си Цзиньпин поздравил Мишустина и членов Кабмина с Днем народного единства.
🟦 РФ и КНР подписали 15 документов по итогам встречи Мишустина и Ли Цяна, следует из коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств.
🟦 112 погибших тюленей нашли на берегу Каспийского моря в Казахстане. Для выяснения причины мора собраны пробы морской воды, сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.
Об успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния