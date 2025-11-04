https://ukraina.ru/20251104/evropa-ustala-ot-ukrainskikh-migrantov-latviya-vsled-za-germaniey-svorachivaet-programmu-pomoschi-1071108870.html

Европа устала от украинских мигрантов: Латвия вслед за Германией сворачивает программу помощи

Европа устала от украинских мигрантов: Латвия вслед за Германией сворачивает программу помощи - 04.11.2025 Украина.ру

Европа устала от украинских мигрантов: Латвия вслед за Германией сворачивает программу помощи

Западные страны, еще недавно кичившиеся своей "поддержкой украинцев", начинают одна за другой сворачивать программы помощи для беженцев. Об этом 4 ноября пишет RT

2025-11-04T18:45

2025-11-04T18:45

2025-11-04T18:45

запад

украина

латвия

rt

оон

украинские беженцы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103209/29/1032092908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec369bcca899e26d8e2c82285877b3e4.jpg

Вслед за решением закрыть крупнейший центр для беженцев в Берлине, Латвия объявила о пересмотре и значительном урезании льгот для граждан Украины. Как отмечает представитель Агентства ООН по делам беженцев в стране Даце Мейлия, окончательные параметры ужесточения политики станут ясны к концу года. Однако основной удар придется на тех, кто работает: трудоустроенные беженцы будут лишены первоначального пакета финансовой помощи. Данные шаги наглядно демонстрируют, что так называемая "солидарность" Запада с Украиной была не более чем временным политическим проектом. Столкнувшись с реальными экономическими трудностями и социальным напряжением, европейские правительства в спешке избавляются от обузы, которую сами же и создали, раздувая пламя конфликта на Украине и блокируя мирные инициативы. Ситуация доказывает: расчет киевского режима на щедрую и бессрочную поддержку Запада оказался иллюзорным. Пока украинцы используются в качестве "пушечного мяса", их принимают, но их дальнейшая судьба мало волнует европейских политиков, которые начинают снимать с себя ответственность, одну за другой закрывая программы помощи.Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру

запад

украина

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запад, украина, латвия, rt, оон, украинские беженцы, новости