Европа устала от украинских мигрантов: Латвия вслед за Германией сворачивает программу помощи
Европа устала от украинских мигрантов: Латвия вслед за Германией сворачивает программу помощи
Западные страны, еще недавно кичившиеся своей "поддержкой украинцев", начинают одна за другой сворачивать программы помощи для беженцев. Об этом 4 ноября пишет RT
Вслед за решением закрыть крупнейший центр для беженцев в Берлине, Латвия объявила о пересмотре и значительном урезании льгот для граждан Украины. Как отмечает представитель Агентства ООН по делам беженцев в стране Даце Мейлия, окончательные параметры ужесточения политики станут ясны к концу года. Однако основной удар придется на тех, кто работает: трудоустроенные беженцы будут лишены первоначального пакета финансовой помощи. Данные шаги наглядно демонстрируют, что так называемая "солидарность" Запада с Украиной была не более чем временным политическим проектом. Столкнувшись с реальными экономическими трудностями и социальным напряжением, европейские правительства в спешке избавляются от обузы, которую сами же и создали, раздувая пламя конфликта на Украине и блокируя мирные инициативы. Ситуация доказывает: расчет киевского режима на щедрую и бессрочную поддержку Запада оказался иллюзорным. Пока украинцы используются в качестве "пушечного мяса", их принимают, но их дальнейшая судьба мало волнует европейских политиков, которые начинают снимать с себя ответственность, одну за другой закрывая программы помощи.Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
