Санкционная политика западных стран приведет к укреплению альтернативных международных объединений и сплочению стран Глобального юга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-11-03T04:30
2025-11-03T04:30
Комментируя ситуацию с новыми санкциями США против "Роснефти" и "Лукойла", эксперт отметил, что для госкомпаний Китая и Индии это представляет определенные вызовы. При этом профессор подчеркнул, что даже если экономические связи временно пострадают, это не отразится на отношениях между странами. "Несомненно, что осложнения будут носить временный характер и ситуация исправится", — заявил эксперт.По словам Иванова, санкционная политика Запада приводит к обратным для него результатам. "Санкционная политика Запада только усилит движение стран Глобального юга в сторону сплочения как в рамках ШОС, так и БРИКС", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.О том, почему Украину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы — в материале Анны Черкасовой "Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть "Лукойл", Киев готовится к непростой зиме" на сайте Украина.ру.
Санкции Запада усилят движение стран Глобального юга в сторону ШОС и БРИКС — Иванов

04:30 03.11.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
Комментируя ситуацию с новыми санкциями США против "Роснефти" и "Лукойла", эксперт отметил, что для госкомпаний Китая и Индии это представляет определенные вызовы.
"Странам необходимо время для оценки складывающейся обстановки, определения возможных убытков и поиска каких-то решений, минимизирующих негативные последствия ограничений со стороны США", — пояснил Иванов.
При этом профессор подчеркнул, что даже если экономические связи временно пострадают, это не отразится на отношениях между странами. "Несомненно, что осложнения будут носить временный характер и ситуация исправится", — заявил эксперт.
По словам Иванова, санкционная политика Запада приводит к обратным для него результатам. "Санкционная политика Запада только усилит движение стран Глобального юга в сторону сплочения как в рамках ШОС, так и БРИКС", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.
О том, почему Украину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы — в материале Анны Черкасовой "Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зиме" на сайте Украина.ру.
30 октября, 14:28
Как Си Цзинпин и Трамп наконец двинули "гигантский корабль". Президент США пошел на попятнуюВ четверг, 30 ноября, в кулуарах 32-го заседания АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу состоялась знаковая встреча - впервые за шесть лет - между председателем КНР Си Цзинпином и президентом США Дональдом Трампом.
