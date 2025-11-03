https://ukraina.ru/20251103/sanktsii-zapada-usilyat-dvizhenie-stran-globalnogo-yuga-v-storonu-shos-i-briks--ivanov-1070920394.html

Санкции Запада усилят движение стран Глобального юга в сторону ШОС и БРИКС — Иванов

Санкции Запада усилят движение стран Глобального юга в сторону ШОС и БРИКС — Иванов - 03.11.2025 Украина.ру

Санкции Запада усилят движение стран Глобального юга в сторону ШОС и БРИКС — Иванов

Санкционная политика западных стран приведет к укреплению альтернативных международных объединений и сплочению стран Глобального юга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

2025-11-03T04:30

2025-11-03T04:30

2025-11-03T04:30

новости

запад

россия

украина

дональд трамп

украина.ру

шос

брикс

санкции

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045699584_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_6d279b1189e7eb45f4f2a52bbaef3c33.jpg

Комментируя ситуацию с новыми санкциями США против "Роснефти" и "Лукойла", эксперт отметил, что для госкомпаний Китая и Индии это представляет определенные вызовы. При этом профессор подчеркнул, что даже если экономические связи временно пострадают, это не отразится на отношениях между странами. "Несомненно, что осложнения будут носить временный характер и ситуация исправится", — заявил эксперт.По словам Иванова, санкционная политика Запада приводит к обратным для него результатам. "Санкционная политика Запада только усилит движение стран Глобального юга в сторону сплочения как в рамках ШОС, так и БРИКС", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.О том, почему Украину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы — в материале Анны Черкасовой "Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зиме" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251030/kak-si-tszinpin-i-tramp-nakonets-dvinuli--gigantskiy--korabl-prezident-ssha-poshel-na-popyatnuyu-1070911787.html

запад

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина, дональд трамп, украина.ру, шос, брикс, санкции, антироссийские санкции, международные отношения, международная политика