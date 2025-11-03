Санкции Запада усилят движение стран Глобального юга в сторону ШОС и БРИКС — Иванов
Санкционная политика западных стран приведет к укреплению альтернативных международных объединений и сплочению стран Глобального юга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Комментируя ситуацию с новыми санкциями США против "Роснефти" и "Лукойла", эксперт отметил, что для госкомпаний Китая и Индии это представляет определенные вызовы.
"Странам необходимо время для оценки складывающейся обстановки, определения возможных убытков и поиска каких-то решений, минимизирующих негативные последствия ограничений со стороны США", — пояснил Иванов.
При этом профессор подчеркнул, что даже если экономические связи временно пострадают, это не отразится на отношениях между странами. "Несомненно, что осложнения будут носить временный характер и ситуация исправится", — заявил эксперт.
По словам Иванова, санкционная политика Запада приводит к обратным для него результатам. "Санкционная политика Запада только усилит движение стран Глобального юга в сторону сплочения как в рамках ШОС, так и БРИКС", — резюмировал собеседник издания.
