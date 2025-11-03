Лиман повторит историю Покровска и откроет путь на Славянск - 03.11.2025 Украина.ру
Лиман вскоре может повторить судьбу Красноармейска (Покровска). Об этом 3 ноября пишет телеграм-канал "Военная хроника".
"Лиман вскоре может повторить судьбу Покровска. Бои ведутся на окраине города", - констатировали авторы телеграм-канала. По их сведениям, подразделения российской армии также продвигаются в Ямполе."При этом, по сообщениям украинских военнослужащих, гарнизон города уже практически отрезан от основных логистических артерий — российские FРV поражают технику на всех маршрутах, однако, на данный момент, движение еще возможно, но на минимально возможном уровне, - сказано в публикации. - Взятие Лимана откроет прямой путь РФ на Славянск".Тем временем ВСУ признали присутствие ВС РФ во всех районах Покровска
12:42 03.11.2025
 
© телеграм-канал Украина.ру
Лиман вскоре может повторить судьбу Красноармейска (Покровска). Об этом 3 ноября пишет телеграм-канал "Военная хроника".
"Лиман вскоре может повторить судьбу Покровска. Бои ведутся на окраине города", - констатировали авторы телеграм-канала.
По их сведениям, подразделения российской армии также продвигаются в Ямполе.
"При этом, по сообщениям украинских военнослужащих, гарнизон города уже практически отрезан от основных логистических артерий — российские FРV поражают технику на всех маршрутах, однако, на данный момент, движение еще возможно, но на минимально возможном уровне, - сказано в публикации. - Взятие Лимана откроет прямой путь РФ на Славянск".
Тем временем ВСУ признали присутствие ВС РФ во всех районах Покровска
Также на эту тему: Минобороны России проинформировало о ходе СВО
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
