https://ukraina.ru/20251103/liman-povtorit-istoriyu-pokrovska-i-otkroet-put-na-slavyansk-1071081861.html

Лиман повторит историю Покровска и откроет путь на Славянск

Лиман повторит историю Покровска и откроет путь на Славянск - 03.11.2025 Украина.ру

Лиман повторит историю Покровска и откроет путь на Славянск

Лиман вскоре может повторить судьбу Красноармейска (Покровска). Об этом 3 ноября пишет телеграм-канал "Военная хроника".

2025-11-03T12:42

2025-11-03T12:42

2025-11-03T12:42

новости

россия

славянск

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво россия

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/03/1071082111_0:0:787:443_1920x0_80_0_0_f4a149e942d7d706eab212a6b154b0f1.jpg

"Лиман вскоре может повторить судьбу Покровска. Бои ведутся на окраине города", - констатировали авторы телеграм-канала. По их сведениям, подразделения российской армии также продвигаются в Ямполе."При этом, по сообщениям украинских военнослужащих, гарнизон города уже практически отрезан от основных логистических артерий — российские FРV поражают технику на всех маршрутах, однако, на данный момент, движение еще возможно, но на минимально возможном уровне, - сказано в публикации. - Взятие Лимана откроет прямой путь РФ на Славянск".Тем временем ВСУ признали присутствие ВС РФ во всех районах Покровска Также на эту тему: Минобороны России проинформировало о ходе СВО Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

славянск

украина

красный лиман

краснолиманское направление

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, славянск, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, прогнозы сво, красный лиман, краснолиманское направление, наступление вс рф, наступление россии, разгром всу, дроны, fpv-дрон, днр