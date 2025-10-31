https://ukraina.ru/20251031/ukraintsev-vs-menshe-zhenschin-prizyvayut-rabotat-vmesto-migrantov-chto-proiskhodit-v-podkarpate-1070917560.html

Украинцев всё меньше, женщин призывают работать вместо мигрантов. Что происходит в Подкарпатье

В Ивано-Франковской области, на западной Украине, 30 октября прошло достаточно знаковое мероприятие — День Крыма, который отмечается без Крыма (в составе Украины)

В Прикарпатье приехали представители Владимира Зеленского из так называемой администрации Крыма и спецпредставитель по Крыму Ольга Куришко.Обсуждать в Ивано-Франковске намерены планы по будущей "реинтеграции" полуострова. Заранее также будут делить бюджеты на такие программы, как "укрепление украинской идентичности" в Крыму после его возврата Украине. На это дело подписывают именно деятелей с Западной Украины, которые, согласно плану, должны будут сделать из крымчан аналог жителей Карпат, как по языку, так и по культуре. Естественно, крымчан об этом никто даже в планах спрашивать не собирается, а спикеры мероприятия рассказывают западным наблюдателям, что нынешняя война и "угроза Европе" возникли якобы из-за того, что крымчан с 1990-х годов не украинизировали должным образом.Однако в Прикарпатье, одном из наиболее украинизированных регионов, основная проблема сейчас — массовое бегство жителей из страны. Катастрофически не хватает даже представителей местной власти, чего ранее не наблюдалось. Директор Ивано-Франковского регионального отделения Ассоциации городов Украины Юрий Стефанчук рассказывает, что в 34 общинах области осталось менее половины депутатов местных советов. Выборы в местные советы должны были пройти в конце октября, но их отменили, как и выборы президента и парламента.Большинство депутатов, подчёркивает Стефанчук, либо сбежали за границу, либо сложили мандаты добровольно, чтобы не подавать декларации о доходах, поскольку им есть что скрывать. На их место никто не заходит в условиях военного положения, но принцип кворума должен соблюдаться. В итоге местные советы не могут принять никакого решения и просят разрешить им принимать решения оставшимся меньшинством.Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в новом интервью жалуется на бегство молодых жителей региона, что создаёт дефицит рабочих рук. С тех пор как молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет открыли границы, они массово побежали из "незалежной", хотя власти упорно отрицали этот факт. Марцинкив рассказывает об ощутимых потерях в сегменте ручного труда, особенно среди парней до 23 лет. В качестве альтернативы он предлагает активнее задействовать женщин в этом секторе, чтобы не прибегать к импорту рабочей силы, о чём давно говорят киевские чиновники. Марцинкив больше всего беспокоится не о состоянии экономики, а о том, что приезд тысяч рабочих мигрантов размоет в регионе "украинскую идентичность"."Сказать, что мигранты — выход? Нет. Нужно перепрофилироваться, чтобы женщины занимались мужскими профессиями. У нас в городе огромная проблема с водителями автобусов. Мы сейчас разработали программу бесплатного обучения для водителей-женщин. Два месяца курсов — и ты можешь быть водителем", — завлекает женщин мэр Ивано-Франковска.С другой стороны, до сих пор не видно очередей из жителей Бангладеш, которые мечтали поработать на западноукраинских фермах, а расхваленные программы переобучения женщин до сих пор могли похвастаться лишь единичными результатами.Украинские комментаторы считают, что Марцинкив живёт в какой-то параллельной реальности, где женщины и мигранты с готовностью делают шаг вперёд, как в фильме Гайдая "Операция "Ы"": "Цементный завод... Я! Погрузка угля... Я! Уборка конюшен... Я!".Руслан Марцинкив — радикальный националист из партии "Свобода"*, активисты которой считают Западную Украину и Галичину в частности "образцом" той украинской идентичности, которую желают навязать и крымчанам. Однако с тотальной мобилизацией и массовым бегством молодёжи человеческого ресурса для этого становится всё меньше.Мэр Ивано-Франковска при этом не улавливает тут никакой связи. В интервью он рассказывает, что лично не видел ни одного случая "бусификации", но признаёт, что способствует мобилизации предоставлением транспорта для ТЦК и информации о гражданах. "Слепота" Марцинкива относительно "бусификации" может быть обусловлена и тем, что занимаются этим также и активисты его партии "Свобода".Вместе с жалобами на нехватку кадров Марцинкив хвастается в интервью ростом количества так называемых "мовных патрулей" — групп националистов, которые цепляются к жителям, использующим в быту русский язык или посмевшим посмотреть какое-то видео на русском языке. Украинские СМИ на этой неделе сообщили, что в Прикарпатье постоянно проживают около 4 тысяч граждан Российской Федерации и к ним "особое отношение" в этом плане. По городу, по словам мэра, ходят около двух десятков "мовных патрулей". Эти националисты, как правило, имеют бронь от мобилизации, работать на предприятиях в условиях дефицита кадров не собираются. Тем не менее 30 октября и они собираются на так называемый День Крыма, чтобы помечтать о том, как бы они поступили с крымчанами.* организация, признанная в РФ экстремистской и террористическойЧитайте также: "Нашествие русскоязычных" и новый виток религиозной розни. Что происходит во Львове

