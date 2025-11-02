Между первой и второй перерывчик небольшой. 70 лет назад началась Вторая Индокитайская война
1 ноября 1955 года считается датой начала Второй Индокитайской войны, хотя формально она никогда не была объявлена. Фактически это был прокси-конфликт США и СССР, продлившийся почти 20 лет – США прекратили прямое участие в войне 15 августа 1973 года, а 30 апреля 1975 года жители Сайгона обнаружили около президентского дворца танк Т-54
Индокитайские войны – используемое в западной военно-исторической литературе название вооружённых конфликтов, происходивших в Юго-Восточной Азии с 1946 по 1991 год. Это название употребляется довольно часто, однако хронологические и географические рамки этих войн чётко не установлены, что позволяет каждому автору интерпретировать их по-своему. Считается, что всего было три фазы крупномасштабных боевых действий, включая гражданские войны и партизанскую деятельность.
Хронологические наиболее чётко определяются рамки и содержание Первой Индокитайской войны. Эта война велась Францией за сохранение своих индокитайских колоний – Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Она началась 19 декабря 1946 года после того, как лидер Демократической республики Вьетнам (ДРВ) Хо Ши Мин призвал вьетнамцев к "Войне Сопротивления" в ответ на вооружённую интервенцию Франции.
Основные события этой войны происходили на территории Вьетнама. Также боевые действия велись на территории Камбоджи и Лаоса, однако здесь они не оказали значительного влияния на ход войны. Во всех случаях Франция при поддержке местных союзников (а с 1950 года и при поддержке США) вела борьбу против местных коммунистических повстанцев, сражавшихся за независимость своих стран при активном содействии Китая и Советского Союза.
Первая Индокитайская война завершилась 21 июля 1954 года, когда Демократическая республика Вьетнам, Франция, КНР, СССР и Великобритания, подписали соглашения о на конференции в Женеве. Согласно ним, Вьетнам временно разделялся на две части по 17-й параллели. Вооружённые силы ДРВ (Северный Вьетнам) отводились на север, а войска Франции и подконтрольного ей марионеточного Государства Вьетнам (Южный Вьетнам) – на юг страны, между ними создавалась демилитаризованная зона. Предусматривалось проведение в июле 1956 года свободных выборов в обеих частях страны – с целью определения будущего политического режима и воссоединения Вьетнама.
На Женевской конференции произошел инцидент, который свидетельствовал о том, что соглашения по Вьетнаму были формальными: госсекретарь США Джон Фостер Даллес отказался пожать руку китайскому премьеру Чжоу Эньлаю. Сами же США документ не подписали, заявив, что они "приняли к сведению" соглашения о прекращении огня и "воздержатся от угрозы силой или её применения для их нарушения", а Государство Вьетнам отвергло соглашения в принципе. Эта позиция была явно согласована с США, ведь число американских военнослужащих в Южном Вьетнаме к тому времени уже превышало 200 человек, и это были высокопоставленные и опытные военные советники.
Кроме этого, в 1950-54 годах Вашингтон оказал Парижу помощь на общую сумму более миллиарда долларов, за счёт которой было покрыто около 80% военных расходов Франции на войну во Вьетнаме. Американцы также поставили французским колониальным войскам в Индокитае 300 тысяч единиц стрелкового оружия.
При этом за несколько месяцев до подписания Женевских соглашений, 7 апреля 1954 года президент США Дуайт Эйзенхауэр сформулировал так называемую "теорию домино":
"Вы имеете ряд стоящих костяшек домино и роняете первую из них. То, что случится с остальными, очевидно – они очень быстро опрокинутся. Итак, вы получите начало процесса распада, который будет иметь самые глубокие последствия. Когда мы переходим к возможной последовательности событий, потере Индокитая, Бирмы, Таиланда, Малайзии, Сингапура и Индонезии, то теперь мы начинаем говорить о миллионах, миллионах и миллионах людей".
Хо Ши Мин среди солдат во время войны Сопротивления
Естественно, что речь шла не только о Демократической республике Вьетнам, где коммунисты были у власти, но и о Южном Вьетнаме, где они были куда популярнее, чем остальные политические силы. Потому неудивительно, что 16 июля 1955 года премьер-министр Государства Вьетнам Нго Динь Зьем заявил, что всеобщих выборов во Вьетнаме не будет, а в Южном Вьетнаме должно быть антикоммунистическое государство.
Южный Вьетнам в то время считался монархией, которую возглавлял изгнанный из Ханоя император Бао Дай, но все решения в стране принимал премьер. В октябре 1955 года Нго Динь Зьем провёл референдум о том, оставаться Южному Вьетнаму монархией или стать республикой. 26 октября 1955 года он провозгласил себя первым президентом теперь уже "Республики Вьетнам", которую во всём мире продолжили называть Южным Вьетнамом. А уже через пять дней началась Вторая Индокитайская война, больше известная как война во Вьетнаме.
Формально война во Вьетнаме не была объявлена, однако правительство США признаёт, что она началась 1 ноября 1955 года, когда была создана отдельная Консультативная группа по осуществлению военной помощи Вьетнаму (Vietnam Military Assistance Advisory Group). Именно эта дата в отчётах Госдепартамента США считается началом "Вьетнамского конфликта".
При этом многие историки считают началом войны во Вьетнаме декабрь 1956 года, когда лидер ДРВ Хо Ши Мин уполномочил коммунистических партизан в Южном Вьетнаме (Вьетконг) начать партизанскую войну малой интенсивности с режимом Нго Динь Зьема, и даже 26 сентября 1959 года, когда произошло первое масштабное столкновение между Вьетконгом и южновьетнамской армией.
Однако первые двое американских военнослужащих погибли во Вьетнаме ещё в июне 1956 года. Тогда штаб-сержант Эдвард Кларк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколькими выстрелами из личного оружия смертельно ранил техника-сержанта Ричарда Фитцгиббона-младшего. Убегая от вьетнамских полицейских, Кларк упал с балкона третьего этажа и разбился насмерть.
Однако непосредственно в столкновениях между вооружёнными силами Южного Вьетнама и подконтрольными Северному Вьетнаму партизанскими группировками военнослужащие США не участвовали, не говоря уже о боевых действиях с армией ДРВ. Так продолжалось до августа 1964 года, когда после так называемого "Тонкинского инцидента" президент США Линдон Джонсон отдал приказ нанести авиаудары по территории ДРВ. 8 марта 1965 года американцы направили в Южный Вьетнам батальоны морской пехоты, а уже летом того же года они приняли участие в первых крупных сражениях.
Визит Президента США Ричарда Никсона в СССР
Американцы ставили задачу "зачистить" приграничные районы Южного Вьетнама, используя тактику "найти и уничтожить", а также защитить столицу южан Сайгон. Однако силы повстанцев подпитывались северянами сначала через демилитаризованную зону, а затем – через Лаос и Камбоджу, где также шли гражданские войны. Вскоре в боевых действиях стала принимать полноценное участие и армия ДРВ, которую поддерживал СССР – поначалу оружием и советниками, а позже военными пилотами и расчётами зенитных установок.
В ноябре 1968 года на президентских выборах в США победил Ричард Никсон, который хотел закончить войну "почётным миром". Под его руководством стартовала политика "вьетнамизации", то есть передачи ответственности за происходящее руководству Южного Вьетнама. Летом 1969-го начался постепенный вывод американских войск из Индокитая, который продлился три года. 27 января 1973 года в Париже было подписано мирное соглашение, по условиям которого к 29 марта американцы завершили вывод своего контингента.
Парижское соглашение предусматривало мирный характер воссоединения Вьетнама, однако боевые действия вскоре приобрели такой же широкомасштабный характер, как и до соглашений – Вьетнамская война продолжилась без прямого участия США. Поставки американского оружия и военной техники продолжались, как и экономическая помощь, однако Конгресс США постоянно урезал ассигнования на эти мероприятия.
В августе 1974 года президент США Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку под угрозой импичмента в связи с Уотергейтским скандалом. Пришедший ему на смену Джеральд Форд не имел возможностей для выполнения устных обещаний, данных его предшественником южновьетнамскому президенту Нгуену Ван Тхиеу, – о военном вмешательстве США в случае срыва Северным Вьетнамом условий Парижского соглашения.
1 марта 1975 года началось масштабное "Весеннее наступление" северовьетнамской армии, на которое США никак не отреагировали. Наступление закончилось 30 апреля того же года взятием Сайгона и капитуляцией Южного Вьетнама. Именно этот день считается завершением Вьетнамской войны. Наступил период Третьей Индокитайской войны, к которому относят вооружённое противостояние стран Индокитая. Сюда включают войны между Вьетнамом и Кампучией (1975-89), Китаем и Вьетнамом (1979), китайско-вьетнамские столкновения (1979-91), а также вооружённые конфликты на границе Таиланда с Кампучией и Лаосом.
Вторая Индокитайская (Вьетнамская) война унесла жизни до 3,8 млн человек, включая около миллиона военнослужащих ДРВ и партизан Вьетконга, а также порядка 2 миллионов гражданских с обеих сторон. США потеряли 58 220 солдат и офицеров. Потери советских военных от всех причин во Вьетнаме составили от 13 до 16 человек. Это была блистательная победа СССР в прокси-войне с главным геополитическим противником – США. В свою очередь, американцам удалось отыграться в аналогичной прокси-войне в Афганистане в 1979-1989 годах.
