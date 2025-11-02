https://ukraina.ru/20251102/mezhdu-pervoy-i-vtoroy-pereryvchik-nebolshoy-70-let-nazad-nachalas-vtoraya-indokitayskaya-voyna-1071064592.html

Между первой и второй перерывчик небольшой. 70 лет назад началась Вторая Индокитайская война

1 ноября 1955 года считается датой начала Второй Индокитайской войны, хотя формально она никогда не была объявлена. Фактически это был прокси-конфликт США и СССР, продлившийся почти 20 лет – США прекратили прямое участие в войне 15 августа 1973 года, а 30 апреля 1975 года жители Сайгона обнаружили около президентского дворца танк Т-54

Индокитайские войны – используемое в западной военно-исторической литературе название вооружённых конфликтов, происходивших в Юго-Восточной Азии с 1946 по 1991 год. Это название употребляется довольно часто, однако хронологические и географические рамки этих войн чётко не установлены, что позволяет каждому автору интерпретировать их по-своему. Считается, что всего было три фазы крупномасштабных боевых действий, включая гражданские войны и партизанскую деятельность.Хронологические наиболее чётко определяются рамки и содержание Первой Индокитайской войны. Эта война велась Францией за сохранение своих индокитайских колоний – Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Она началась 19 декабря 1946 года после того, как лидер Демократической республики Вьетнам (ДРВ) Хо Ши Мин призвал вьетнамцев к "Войне Сопротивления" в ответ на вооружённую интервенцию Франции.Основные события этой войны происходили на территории Вьетнама. Также боевые действия велись на территории Камбоджи и Лаоса, однако здесь они не оказали значительного влияния на ход войны. Во всех случаях Франция при поддержке местных союзников (а с 1950 года и при поддержке США) вела борьбу против местных коммунистических повстанцев, сражавшихся за независимость своих стран при активном содействии Китая и Советского Союза.Первая Индокитайская война завершилась 21 июля 1954 года, когда Демократическая республика Вьетнам, Франция, КНР, СССР и Великобритания, подписали соглашения о на конференции в Женеве. Согласно ним, Вьетнам временно разделялся на две части по 17-й параллели. Вооружённые силы ДРВ (Северный Вьетнам) отводились на север, а войска Франции и подконтрольного ей марионеточного Государства Вьетнам (Южный Вьетнам) – на юг страны, между ними создавалась демилитаризованная зона. Предусматривалось проведение в июле 1956 года свободных выборов в обеих частях страны – с целью определения будущего политического режима и воссоединения Вьетнама.На Женевской конференции произошел инцидент, который свидетельствовал о том, что соглашения по Вьетнаму были формальными: госсекретарь США Джон Фостер Даллес отказался пожать руку китайскому премьеру Чжоу Эньлаю. Сами же США документ не подписали, заявив, что они "приняли к сведению" соглашения о прекращении огня и "воздержатся от угрозы силой или её применения для их нарушения", а Государство Вьетнам отвергло соглашения в принципе. Эта позиция была явно согласована с США, ведь число американских военнослужащих в Южном Вьетнаме к тому времени уже превышало 200 человек, и это были высокопоставленные и опытные военные советники.Кроме этого, в 1950-54 годах Вашингтон оказал Парижу помощь на общую сумму более миллиарда долларов, за счёт которой было покрыто около 80% военных расходов Франции на войну во Вьетнаме. Американцы также поставили французским колониальным войскам в Индокитае 300 тысяч единиц стрелкового оружия.При этом за несколько месяцев до подписания Женевских соглашений, 7 апреля 1954 года президент США Дуайт Эйзенхауэр сформулировал так называемую "теорию домино":"Вы имеете ряд стоящих костяшек домино и роняете первую из них. То, что случится с остальными, очевидно – они очень быстро опрокинутся. Итак, вы получите начало процесса распада, который будет иметь самые глубокие последствия. Когда мы переходим к возможной последовательности событий, потере Индокитая, Бирмы, Таиланда, Малайзии, Сингапура и Индонезии, то теперь мы начинаем говорить о миллионах, миллионах и миллионах людей".Естественно, что речь шла не только о Демократической республике Вьетнам, где коммунисты были у власти, но и о Южном Вьетнаме, где они были куда популярнее, чем остальные политические силы. Потому неудивительно, что 16 июля 1955 года премьер-министр Государства Вьетнам Нго Динь Зьем заявил, что всеобщих выборов во Вьетнаме не будет, а в Южном Вьетнаме должно быть антикоммунистическое государство.Южный Вьетнам в то время считался монархией, которую возглавлял изгнанный из Ханоя император Бао Дай, но все решения в стране принимал премьер. В октябре 1955 года Нго Динь Зьем провёл референдум о том, оставаться Южному Вьетнаму монархией или стать республикой. 26 октября 1955 года он провозгласил себя первым президентом теперь уже "Республики Вьетнам", которую во всём мире продолжили называть Южным Вьетнамом. А уже через пять дней началась Вторая Индокитайская война, больше известная как война во Вьетнаме.Формально война во Вьетнаме не была объявлена, однако правительство США признаёт, что она началась 1 ноября 1955 года, когда была создана отдельная Консультативная группа по осуществлению военной помощи Вьетнаму (Vietnam Military Assistance Advisory Group). Именно эта дата в отчётах Госдепартамента США считается началом "Вьетнамского конфликта".При этом многие историки считают началом войны во Вьетнаме декабрь 1956 года, когда лидер ДРВ Хо Ши Мин уполномочил коммунистических партизан в Южном Вьетнаме (Вьетконг) начать партизанскую войну малой интенсивности с режимом Нго Динь Зьема, и даже 26 сентября 1959 года, когда произошло первое масштабное столкновение между Вьетконгом и южновьетнамской армией.Однако первые двое американских военнослужащих погибли во Вьетнаме ещё в июне 1956 года. Тогда штаб-сержант Эдвард Кларк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколькими выстрелами из личного оружия смертельно ранил техника-сержанта Ричарда Фитцгиббона-младшего. Убегая от вьетнамских полицейских, Кларк упал с балкона третьего этажа и разбился насмерть.Однако непосредственно в столкновениях между вооружёнными силами Южного Вьетнама и подконтрольными Северному Вьетнаму партизанскими группировками военнослужащие США не участвовали, не говоря уже о боевых действиях с армией ДРВ. Так продолжалось до августа 1964 года, когда после так называемого "Тонкинского инцидента" президент США Линдон Джонсон отдал приказ нанести авиаудары по территории ДРВ. 8 марта 1965 года американцы направили в Южный Вьетнам батальоны морской пехоты, а уже летом того же года они приняли участие в первых крупных сражениях.Американцы ставили задачу "зачистить" приграничные районы Южного Вьетнама, используя тактику "найти и уничтожить", а также защитить столицу южан Сайгон. Однако силы повстанцев подпитывались северянами сначала через демилитаризованную зону, а затем – через Лаос и Камбоджу, где также шли гражданские войны. Вскоре в боевых действиях стала принимать полноценное участие и армия ДРВ, которую поддерживал СССР – поначалу оружием и советниками, а позже военными пилотами и расчётами зенитных установок.В ноябре 1968 года на президентских выборах в США победил Ричард Никсон, который хотел закончить войну "почётным миром". Под его руководством стартовала политика "вьетнамизации", то есть передачи ответственности за происходящее руководству Южного Вьетнама. Летом 1969-го начался постепенный вывод американских войск из Индокитая, который продлился три года. 27 января 1973 года в Париже было подписано мирное соглашение, по условиям которого к 29 марта американцы завершили вывод своего контингента.Парижское соглашение предусматривало мирный характер воссоединения Вьетнама, однако боевые действия вскоре приобрели такой же широкомасштабный характер, как и до соглашений – Вьетнамская война продолжилась без прямого участия США. Поставки американского оружия и военной техники продолжались, как и экономическая помощь, однако Конгресс США постоянно урезал ассигнования на эти мероприятия.В августе 1974 года президент США Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку под угрозой импичмента в связи с Уотергейтским скандалом. Пришедший ему на смену Джеральд Форд не имел возможностей для выполнения устных обещаний, данных его предшественником южновьетнамскому президенту Нгуену Ван Тхиеу, – о военном вмешательстве США в случае срыва Северным Вьетнамом условий Парижского соглашения.1 марта 1975 года началось масштабное "Весеннее наступление" северовьетнамской армии, на которое США никак не отреагировали. Наступление закончилось 30 апреля того же года взятием Сайгона и капитуляцией Южного Вьетнама. Именно этот день считается завершением Вьетнамской войны. Наступил период Третьей Индокитайской войны, к которому относят вооружённое противостояние стран Индокитая. Сюда включают войны между Вьетнамом и Кампучией (1975-89), Китаем и Вьетнамом (1979), китайско-вьетнамские столкновения (1979-91), а также вооружённые конфликты на границе Таиланда с Кампучией и Лаосом.Вторая Индокитайская (Вьетнамская) война унесла жизни до 3,8 млн человек, включая около миллиона военнослужащих ДРВ и партизан Вьетконга, а также порядка 2 миллионов гражданских с обеих сторон. США потеряли 58 220 солдат и офицеров. Потери советских военных от всех причин во Вьетнаме составили от 13 до 16 человек. Это была блистательная победа СССР в прокси-войне с главным геополитическим противником – США. В свою очередь, американцам удалось отыграться в аналогичной прокси-войне в Афганистане в 1979-1989 годах.

