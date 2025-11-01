Варварские обстрелы: дети среди пострадавших при новых атаках ВСУ на Грайворон - 01.11.2025 Украина.ру
Варварские обстрелы: дети среди пострадавших при новых атаках ВСУ на Грайворон
Варварские обстрелы: дети среди пострадавших при новых атаках ВСУ на Грайворон - 01.11.2025 Украина.ру
Варварские обстрелы: дети среди пострадавших при новых атаках ВСУ на Грайворон
Двое 15-летних братьев, мирный мужчина с осколочным ранением и баротравмой — таковы новые жертвы беспощадного террора ВСУ на Белгородской земле. Об этом 1 ноября сообщает губернатор Вячеслав Гладков
2025-11-01T19:01
2025-11-01T19:01
Преступный киевский режим, не сумев добиться успеха на фронте, продолжает вести войну против гражданского населения, уничтожая дома, машины и социальные объекты.🟥 В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате рядом сдетонировавшего FPV-дрона пострадали двое 15-летних братьев. На месте удара посечена осколками машина, а также повреждено остекление частного дома; 🟥 В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона мужчина получил баротравму, а также осколочное ранение спины. При детонации различные повреждения зафиксированы у четырёх легковых автомобилей. От второй атаки БПЛА загорелась ещё одна машина — сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Во время тушения пожара ещё один дрон целенаправленно ударил по автомобилю пожарной части — повреждена кабина; 🟥 В селе Бессоновка Белгородского района в результате детонации FPV-дрона повреждена кровля складского помещения сельхозпредприятия; 🟥 В Валуйском округе в хуторе Кургашки от удара дрона выбиты окна в частном доме; 🟥 В селе Драгунка Ивнянского района от детонации беспилотника повреждены фасад и остекление частного домовладения; 🟥 В Борисовском районе в селе Берёзовка в результате удара FPV-дрона повреждён социальный объект (на фото). Информация о последствиях уточняется.Итоги дня читайте в материале Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября на сайте Украина.ру
Варварские обстрелы: дети среди пострадавших при новых атаках ВСУ на Грайворон

19:01 01.11.2025
 
Двое 15-летних братьев, мирный мужчина с осколочным ранением и баротравмой — таковы новые жертвы беспощадного террора ВСУ на Белгородской земле. Об этом 1 ноября сообщает губернатор Вячеслав Гладков
Преступный киевский режим, не сумев добиться успеха на фронте, продолжает вести войну против гражданского населения, уничтожая дома, машины и социальные объекты.
🟥 В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате рядом сдетонировавшего FPV-дрона пострадали двое 15-летних братьев. На месте удара посечена осколками машина, а также повреждено остекление частного дома;
🟥 В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона мужчина получил баротравму, а также осколочное ранение спины. При детонации различные повреждения зафиксированы у четырёх легковых автомобилей.
От второй атаки БПЛА загорелась ещё одна машина — сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Во время тушения пожара ещё один дрон целенаправленно ударил по автомобилю пожарной части — повреждена кабина;
🟥 В селе Бессоновка Белгородского района в результате детонации FPV-дрона повреждена кровля складского помещения сельхозпредприятия;
🟥 В Валуйском округе в хуторе Кургашки от удара дрона выбиты окна в частном доме;
🟥 В селе Драгунка Ивнянского района от детонации беспилотника повреждены фасад и остекление частного домовладения;
🟥 В Борисовском районе в селе Берёзовка в результате удара FPV-дрона повреждён социальный объект (на фото).
Информация о последствиях уточняется.
Итоги дня читайте в материале Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября на сайте Украина.ру
