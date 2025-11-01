https://ukraina.ru/20251101/proval-diplomatii-zelenskiy-kompensiroval-mobilizatsiey-ekspert-pro-uzhestochenie-prizyva-v-vsu-1070852480.html

Провал дипломатии Зеленский компенсировал мобилизацией: эксперт про ужесточение призыва в ВСУ

Провал дипломатии Зеленский компенсировал мобилизацией: эксперт про ужесточение призыва в ВСУ - 01.11.2025 Украина.ру

Провал дипломатии Зеленский компенсировал мобилизацией: эксперт про ужесточение призыва в ВСУ

У киевского режима полностью исчерпаны все политико-дипломатические комбинации, рассчитанные на затягивание переговорного процесса, что вынуждает его компенсировать провал дипломатии внутренней мобилизацией. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"Все политико-дипломатические комбинации, рассчитанные на затягивание переговорного процесса, исчерпаны", — констатирует эксперт. Он подробно анализирует причины сложившейся ситуации."Попытки использовать переговорную риторику как инструмент давления на Запад, рассчитанные на то, что США вынудят Россию к одностороннему перемирию или хотя бы временному прекращению огня, окончательно провалились", — заявляет Павлив. Политолог также отмечает, что "переговорный трек фактически заморожен"."Последние инициативы Киева представляют собой не стратегический план, а череду технических корректировок прежних безрезультатных подходов", — подчеркивает автор. По его оценке, "на данном этапе ни одна из сторон не демонстрирует готовности к серьёзным переговорам".Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране на сайте Украина.ру.

