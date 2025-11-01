Провал дипломатии Зеленский компенсировал мобилизацией: эксперт про ужесточение призыва в ВСУ - 01.11.2025 Украина.ру
Провал дипломатии Зеленский компенсировал мобилизацией: эксперт про ужесточение призыва в ВСУ
Провал дипломатии Зеленский компенсировал мобилизацией: эксперт про ужесточение призыва в ВСУ - 01.11.2025 Украина.ру
Провал дипломатии Зеленский компенсировал мобилизацией: эксперт про ужесточение призыва в ВСУ
У киевского режима полностью исчерпаны все политико-дипломатические комбинации, рассчитанные на затягивание переговорного процесса, что вынуждает его компенсировать провал дипломатии внутренней мобилизацией. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-11-01T04:45
2025-11-01T04:45
"Все политико-дипломатические комбинации, рассчитанные на затягивание переговорного процесса, исчерпаны", — констатирует эксперт. Он подробно анализирует причины сложившейся ситуации."Попытки использовать переговорную риторику как инструмент давления на Запад, рассчитанные на то, что США вынудят Россию к одностороннему перемирию или хотя бы временному прекращению огня, окончательно провалились", — заявляет Павлив. Политолог также отмечает, что "переговорный трек фактически заморожен"."Последние инициативы Киева представляют собой не стратегический план, а череду технических корректировок прежних безрезультатных подходов", — подчеркивает автор. По его оценке, "на данном этапе ни одна из сторон не демонстрирует готовности к серьёзным переговорам".Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране на сайте Украина.ру.
Провал дипломатии Зеленский компенсировал мобилизацией: эксперт про ужесточение призыва в ВСУ

04:45 01.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
У киевского режима полностью исчерпаны все политико-дипломатические комбинации, рассчитанные на затягивание переговорного процесса, что вынуждает его компенсировать провал дипломатии внутренней мобилизацией. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Все политико-дипломатические комбинации, рассчитанные на затягивание переговорного процесса, исчерпаны", — констатирует эксперт. Он подробно анализирует причины сложившейся ситуации.
"Попытки использовать переговорную риторику как инструмент давления на Запад, рассчитанные на то, что США вынудят Россию к одностороннему перемирию или хотя бы временному прекращению огня, окончательно провалились", — заявляет Павлив. Политолог также отмечает, что "переговорный трек фактически заморожен".
"Последние инициативы Киева представляют собой не стратегический план, а череду технических корректировок прежних безрезультатных подходов", — подчеркивает автор. По его оценке, "на данном этапе ни одна из сторон не демонстрирует готовности к серьёзным переговорам".

"Результат очевиден: мирный процесс отложен на неопределённый срок, а Киев вынужден компенсировать провал дипломатии внутренней мобилизационной кампанией", — резюмирует автор статьи.

Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в материале "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране на сайте Украина.ру.
наручники, военный - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
24 октября, 20:00
ТЦК в законе. Как криминальный авторитет стал "могилизатором"В Одессе разразился новый скандал, связанный с деятельностью территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом 24 октября пишет телеграм-канал Украина.ру
Лента новостейМолния