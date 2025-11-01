Для чего США игра в "Томагавки"? Павлив о давлении на европейцев - 01.11.2025 Украина.ру
Для чего США игра в "Томагавки"? Павлив о давлении на европейцев
Для чего США игра в "Томагавки"? Павлив о давлении на европейцев
В пятницу, 31 октября, Пентагон дал Белому дому добро на поставку Украине дальнобойных крылатых ракет "Томагавк". Украина.ру, 01.11.2025
2025-11-01T19:04
2025-11-01T19:37
В пятницу, 31 октября, Пентагон дал Белому дому добро на поставку Украине дальнобойных крылатых ракет "Томагавк". Окончательное политическое решение остается за президентом США Дональдом Трампом. О том, почему сейчас появилось такое решение Пентагона, изданию Украина.ру рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
Для чего США игра в "Томагавки"? Павлив о давлении на европейцев

19:04 01.11.2025 (обновлено: 19:37 01.11.2025)
 
В пятницу, 31 октября, Пентагон дал Белому дому добро на поставку Украине дальнобойных крылатых ракет "Томагавк".
Окончательное политическое решение остается за президентом США Дональдом Трампом.
О том, почему сейчас появилось такое решение Пентагона, изданию Украина.ру рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
