Для чего США игра в "Томагавки"? Павлив о давлении на европейцев

В пятницу, 31 октября, Пентагон дал Белому дому добро на поставку Украине дальнобойных крылатых ракет "Томагавк".
2025-11-01T19:04
2025-11-01T19:04
2025-11-01T19:37
В пятницу, 31 октября, Пентагон дал Белому дому добро на поставку Украине дальнобойных крылатых ракет "Томагавк". Окончательное политическое решение остается за президентом США Дональдом Трампом. О том, почему сейчас появилось такое решение Пентагона, изданию Украина.ру рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
19:04 01.11.2025 (обновлено: 19:37 01.11.2025)
