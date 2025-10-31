https://ukraina.ru/20251031/lichnye-vragi-ukrainskogo-fyurera-1070978712.html

Личные враги украинского фюрера

Личные враги украинского фюрера - 31.10.2025 Украина.ру

Личные враги украинского фюрера

Долго ждать не пришлось. "Открытая", "демократическая" Украина, почуяв неладное, запретила иностранным журналистам посещать места блокирования ВСУ, куда их пригласил Владимир Путин.

Запретила именно потому, что даже если они напишут лишь половину того, что увидят, Зеленскому будет в несколько раз труднее угробить ещё десяток-полтора тысяч своих солдат, ради выигрыша одной-двух недель времени, которые всё равно ничего не изменят для режима, лишь продлят и сделают более кровавой его агонию.В оправдание своих действий Зеленский заявил, что не доверяет России. Он, конечно, имеет право не доверять кому угодно, но кто мешает ему пригласить журналистов также и на украинскую сторону котлов. Ведь МО России заявило о шестичасовом прекращении огня для обеспечения безопасности данной миссии. Ну и выступил бы с инициативой не просто привезти журналистов на линию фронта. но позволить им побывать с обеих сторон. Глядишь и выторговал бы не шесть, а восемь или десять часов прекращения огня. ВС РФ в любом случае не стали бы стрелять по позициям ВСУ в момент нахождения там иностранных журналистов.Но Зеленский слишком боится того, что там могут увидеть и показать всему миру иностранные СМИ (в том числе из стран-союзниц Украины). Боится настолько, что даже не пытается как-то использовать инициативу Путина в своих интересах. Он просто угрожает тем, кто попытается воспользоваться приглашением российского президента уголовным преследованием со стороны Украины, "за нарушение украинских законов". Они, мол, посетят без разрешения Киева "оккупированную территорию".Зеленский, конечно, имеет право не признавать территорию новых российских регионов российской территорией. Признание или непризнание чьего-либо суверенитета над какими-либо территориями, или даже в целом (как государства) является неотъемлемым правом любой другой суверенной власти. Но Россия, ведь, предлагает согласовать посещение линии фронта иностранными журналистами, причём руководствуется при этом гуманитарными целями, пытаясь сохранить жизни тысяч украинских солдат.Да, России выгодно, чтобы они сдались, а не продолжали самоубийственное сопротивление. Но Зеленскому выгодно, чтобы они погибли. Так что позиция Москвы в любом случае отвечает основным гуманитарным принципам, в то время как позиция Киева является людоедской даже в отношении собственных военнослужащих.При этом не так давно, Киев организовывал специально отобранным иностранным журналистам (а не тем, кого пришлёт редакция как в российском случае) визит на оккупированные в то время ВСУ территории Курской области. Ангажированные Украиной журналисты находились прямо в боевых порядках украинской, пехоты, без какого-либо предварительного уведомления России. То есть они были неотличимы от комбатантов, умышленно подставлялись украинской стороной под огонь и несомненно нарушали российское законодательство, незаконно проникая на государственную территорию РФ, на которую Украина никаких претензий не выдвигала. Россия же приглашает журналистов не "на территорию", а в зону боевых действий, куда их неоднократно возила также и Украина, в том числе в пуле Зеленского, который не так давно фотографировался у стелы на въезде в Покровск, над которой уже развивается триколор. Причём приглашает с конкретной, публично заявленной целью – оказать помощь в спасении жизней украинских военнослужащих, попавших в безвыходную ситуацию по вине Киева.Но украинский режим, пытаясь замести следы своих преступлений против собственной же армии, пытается избавиться от свидетелей. Окруженцы ВСУ должны стать трупами, чтобы ничего не могли рассказать. Именно поэтому иностранные журналисты, которые примут приглашение Владимира Путина, заранее объявляются врагами украинского народа. На самом деле они враги Зеленского и его придворной камарильи, так как могут рассказать правду. Только один маленький кусочек правды о Покровске и Купянске, но режиму уже страшно.Впрочем, в этом вопросе Зеленский не оригинален. Его германский предшественник, который свёл счёты с жизнью в последний день апреля 1945 года, тоже любил объявлять журналистов, деятелей культуры и искусства, людей, которых сегодня назвали бы лидерами общественного мнения, личными врагами фюрера. Он был честнее и не прикрывался немецким народом и законами рейха. Личный враг фюрера, за то, что пишешь или говоришь правду о военных преступлениях и преступлениях против человечности, организаторами которых выступили Гитлер и его приспешники.Гитлер даже Левитана – диктора советского радио объявил своим личным врагом, только за то, что тот, хорошо поставленным голосом всего лишь читал сводки с фронта и тексты заявлений советского правительства, содержание и одних, и других не нравилось Гитлеру, и Левитан стал его личным врагом. И Чарли Чаплин стал его личным врагом за фильм "Диктатор", в главном антигерое которого Гитлер узнал себя.Но Зеленский "не нацист", а "демократ", "щит Европы", "герой Запада". У него не может быть личных врагов. Его враги – враги украинского народа. И это он ещё поскромничал, мог бы объявить их и врагами человечества, которое он "защищает от России".Украинские ученики Сороса хорошо усвоили, что демократия – это власть "демократов", сами себя назначивших таковыми, а свобода слова – это свобода говорить то, что разрешили "демократы". Любое другое слово антидемократично и не может свободно распространяться, поскольку это противоречит интересам "демократии" и "свободы слова". Впрочем, чего ещё можно ожидать от человека, который считает, что "свобода совести" - это его свобода решать какую религию и в какой форме должно исповедать население его страны.Подчеркну, у Зеленского была возможность, приняв подачу Путина, попытаться если не выиграть, то и не проиграть этот раунд информационной борьбы, затянуть прекращение огня на более долгий срок, чем изначально определило МО РФ, добиться посещения журналистами украинских позиций и попытаться подготовить там для них постановочный материал. В любом случае, согласие на поездку журналистов и деятельное участие в её организации и обеспечении их безопасности, показало бы, что Зеленский не только говорит о своём стремлении к миру, но и пытается сделать всё для его приближения.Но Зеленский слишком боится выступать без заученного заранее текста, он теряется в не подготовленных заранее декорациях и обстоятельствах, он не умеет работать в режиме импровизации, ему необходима стерильность заранее отрепетированных реплик и положений. Как любой слишком амбициозный, но не слишком умный человек, он является рабом позиции. Ему не хватает гибкости, для того чтобы бороться на информационном фронте в режиме реального времени.Он не знает заранее, что напишут приглашённые Путиным журналисты и смертельно боится, что раз он не контролирует процесс полностью, они напишут или покажут, что-то для него крайне неприятное. Поэтому они заранее его враги.Если Гитлер был чудовищем, то Зеленский чудовищное закомплексованное ничтожество, а это гораздо хуже, ибо власть ничтожества чудовищна сама по себе, власть же чудовищного ничтожества чудовищна вдвойне.О том, что говорят эксперты о ситуации под Покровском - в статье ""Столько погибших ради картинки я ещё не видел". Киеву придётся признать провал под Покровском"

россия

украина

киев

покровск/красноармейск

купянск

рейх

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

