Действия США "запутывают" переговорный процесс по Украине и создают неопределенность — эксперт
Действия США "запутывают" переговорный процесс по Украине и создают неопределенность — эксперт
Действия администрации США создают неопределенность в переговорном процессе из-за меняющейся позиции Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"Было бы наивно полагать, что политика США при действующей администрации будет иметь линейный, а не синусоидный характер", — заявил эксперт. По его мнению, сначала президент США Дональд Трамп соглашается на что-то, а потом меняет свою позицию.Иванов привел конкретный пример: "Концепция США по урегулирования кризиса на Украине была принята российской стороной, но впоследствии президент Трамп по сути дела ее дезавуировал". По мнению аналитика, это "запутывает переговорный процесс и создает неопределенную ситуацию"."Нам же следует набраться терпения и отвечать ассиметрично. Вероятно, далеко не все наши ответные действия будут носить публичный характер, что очевидно и понятно, но прерывать переговорный процесс было бы нецелесообразно", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в интервью "Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине" на сайте Украина.ру.
