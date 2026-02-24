Министр обороны Украины рассказал о новом плане войны с Россией

https://ukraina.ru/20260224/ministr-oborony-ukrainy-rasskazal-o-novom-plane-voyny-s-rossiey-1076004161.html
В новом плане Украины по войне с Россией есть три цели, сообщил 24 февраля в телеграм-канале министр обороны Украины Михаил Федоров
"[Владимир Зеленский] поставил четкую задачу — параллельно с дипломатией укреплять оборону, так чтобы заставить врага заключить мир. Наш план войны — это три конкретные цели", — отметил министр.Глава ведомства пояснил, что новая стратегия Украины включает в себя укрепление систем противовоздушной обороны и перехвата дронов, остановку наступления российских войск на земле, в море и киберпространстве, а также нанесение России экономического урона (то есть планируется защитить небо, остановить наступление и лишить Москву нефтяных доходов).При этом на днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал интервью французской газете Le Monde, в котором признал, что российские войска имеют существенное превосходство в воздухе. Как указал украинский военачальник, преимущество ВС РФ заключается прежде всего в применении управляемых авиабомб, а также крылатых и баллистических ракет.Пока киевский режим рассуждает, российские военные продолжают регулярно наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по энергетической, топливной и транспортной инфраструктуре, задействованной в обеспечении украинской армии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
14:20 24.02.2026 (обновлено: 14:55 24.02.2026)
"[Владимир Зеленский] поставил четкую задачу — параллельно с дипломатией укреплять оборону, так чтобы заставить врага заключить мир. Наш план войны — это три конкретные цели", — отметил министр.
Глава ведомства пояснил, что новая стратегия Украины включает в себя укрепление систем противовоздушной обороны и перехвата дронов, остановку наступления российских войск на земле, в море и киберпространстве, а также нанесение России экономического урона (то есть планируется защитить небо, остановить наступление и лишить Москву нефтяных доходов).
При этом на днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал интервью французской газете Le Monde, в котором признал, что российские войска имеют существенное превосходство в воздухе. Как указал украинский военачальник, преимущество ВС РФ заключается прежде всего в применении управляемых авиабомб, а также крылатых и баллистических ракет.
Пока киевский режим рассуждает, российские военные продолжают регулярно наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по энергетической, топливной и транспортной инфраструктуре, задействованной в обеспечении украинской армии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.