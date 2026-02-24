Министр обороны Украины рассказал о новом плане войны с Россией - 24.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260224/ministr-oborony-ukrainy-rasskazal-o-novom-plane-voyny-s-rossiey-1076004161.html
Министр обороны Украины рассказал о новом плане войны с Россией
Министр обороны Украины рассказал о новом плане войны с Россией - 24.02.2026 Украина.ру
Министр обороны Украины рассказал о новом плане войны с Россией
В новом плане Украины по войне с Россией есть три цели, сообщил 24 февраля в телеграм-канале министр обороны Украины Михаил Федоров
2026-02-24T14:20
2026-02-24T14:55
украина
россия
москва
михаил федоров
владимир зеленский
украина.ру
александр сырский
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060391370_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b08a649fbce4e7651d4d9a16d2e52e73.jpg
"[Владимир Зеленский] поставил четкую задачу — параллельно с дипломатией укреплять оборону, так чтобы заставить врага заключить мир. Наш план войны — это три конкретные цели", — отметил министр.Глава ведомства пояснил, что новая стратегия Украины включает в себя укрепление систем противовоздушной обороны и перехвата дронов, остановку наступления российских войск на земле, в море и киберпространстве, а также нанесение России экономического урона (то есть планируется защитить небо, остановить наступление и лишить Москву нефтяных доходов).При этом на днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал интервью французской газете Le Monde, в котором признал, что российские войска имеют существенное превосходство в воздухе. Как указал украинский военачальник, преимущество ВС РФ заключается прежде всего в применении управляемых авиабомб, а также крылатых и баллистических ракет.Пока киевский режим рассуждает, российские военные продолжают регулярно наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по энергетической, топливной и транспортной инфраструктуре, задействованной в обеспечении украинской армии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060391370_98:0:1165:800_1920x0_80_0_0_749d6664a9e28ba72777bcace273b492.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, москва, михаил федоров, владимир зеленский, украина.ру, александр сырский, спецоперация
Украина, Россия, Москва, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Украина.ру, Александр Сырский, Спецоперация

Министр обороны Украины рассказал о новом плане войны с Россией

14:20 24.02.2026 (обновлено: 14:55 24.02.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
- РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
Читать в
ДзенTelegram
В новом плане Украины по войне с Россией есть три цели, сообщил 24 февраля в телеграм-канале министр обороны Украины Михаил Федоров
"[Владимир Зеленский] поставил четкую задачу — параллельно с дипломатией укреплять оборону, так чтобы заставить врага заключить мир. Наш план войны — это три конкретные цели", — отметил министр.
Глава ведомства пояснил, что новая стратегия Украины включает в себя укрепление систем противовоздушной обороны и перехвата дронов, остановку наступления российских войск на земле, в море и киберпространстве, а также нанесение России экономического урона (то есть планируется защитить небо, остановить наступление и лишить Москву нефтяных доходов).
При этом на днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал интервью французской газете Le Monde, в котором признал, что российские войска имеют существенное превосходство в воздухе. Как указал украинский военачальник, преимущество ВС РФ заключается прежде всего в применении управляемых авиабомб, а также крылатых и баллистических ракет.
Пока киевский режим рассуждает, российские военные продолжают регулярно наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по энергетической, топливной и транспортной инфраструктуре, задействованной в обеспечении украинской армии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияМоскваМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийУкраина.руАлександр СырскийСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:55"Герани" наносят удары по объектам противника в окрестностях Харькова
14:53ВС РФ штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Главные новости к этому часу
14:51‼ Очередная встреча Украины, США и РФ может состояться не на этой неделе, как анонсировалось ранее, а на следующей, заявил Зеленский, уточнив, что переговоры возможны через семь-десять дней
14:48Словацкий евродепутат иронично высказался о присоединении Украины к ЕС
14:46На заседании "коалиции желающих" (или "решительных"?) Зеленский попросил западной помощи в восстановлении украинской энергосистемы
14:24Словакия просит Еврокомиссию проверить возможные повреждения нефтепровода "Дружба"
14:20Министр обороны Украины рассказал о новом плане войны с Россией
14:14Медведев присмотрелся к планам Франции и Британии передать Украине ядерное оружие
14:12Парадокс эмиграции: сбежавшие от мобилизации украинцы в Венгрии вышли на митинг в поддержку Зеленского
14:02Из сына украинского криминального авторитета продолжают выбивать показания
13:58Легитимная цель для НАТО: зачем Зеленский и Трамп оскорбили Лукашенко
13:55Риздвянка — следующий этап: как освобождение села меняет карту Запорожской области
13:46Специальная военная операция: оглядываясь вперёд
13:44"Не Бог, не царь и не герой": 4 года СВО
13:40Президент на час: Зеленский согласен править только в условиях войны
13:35Население Украины "дебилизировано". Главные новости к этому часу
13:30Передача ядерного оружия Украине будет преступлением, которое может привести к ядерной войне - Володин
13:25Армия России с тяжёлыми боями наступает на Харьковском направлении
13:21Ускоренная милитаризация Германии: как реагируют немцы
13:10Пока ВСУ отступают, Буданов* выписывает России штрафы. Хроника событий на 13:00 24 февраля
Лента новостейМолния