https://ukraina.ru/20251030/1070938136.html

Руслан Сафаров: Россия и Китай показали Трампу, что если США не примут новую реальность, то потеряют всё

Руслан Сафаров: Россия и Китай показали Трампу, что если США не примут новую реальность, то потеряют всё - 30.10.2025 Украина.ру

Руслан Сафаров: Россия и Китай показали Трампу, что если США не примут новую реальность, то потеряют всё

Для США сейчас не лучшее время. Наступает эпоха, когда они осознают себя в новых геополитических условиях, где есть новые центры силы – Китай, Россия, Индия. При этом есть ощущение, что Трамп не хочет это признавать. Я его понимаю. Они привыкли думать, что они царь горы. А результаты? Результат налицо

2025-10-30T19:11

2025-10-30T19:11

2025-10-30T19:11

интервью

сша

китай

россия

дональд трамп

си цзиньпин

впк

посейдон

"буревестник"

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1d/1067838146_110:22:780:399_1920x0_80_0_0_447ae6e1b0349d6570d2974d1feb2e9f.jpg

Об этом рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров в интервью изданию Украина.ру- Руслан, как вы оцениваете встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина во время его визита в Азию? Правильно ли я понимаю, что они договорились договариваться, учитывая, что пошлины США на импорт из Китая сохранятся на уровне 50%, а китайские экспортные ограничения на редкоземельные металлы пока не сняты?- США и Китай находятся в состоянии затяжного экономического конфликта. Тут кто кого съест. Нет других опций.Что касается текущей встречи, то состоялся разговор, об итоге которого все было написано на лицах участников. Трамп пытается каким-то образом сохранить статус США, надавить на Китай и переиграть его, а Китай чувствует свою силу и готов уступать только в мелочах.Сегодня часов в 11-12 мск Трамп разразился коммюнике по итогам встречи. На что он там упирает? "Мне удалось договориться по сельскохозяйственным поставкам". Я, конечно, понимаю, что поставки сои на 10-15 миллиардов долларов – это цифра, но в мировом масштабе – это ни о чем.Следовательно, Китай будет продолжать давить. У него есть для этого возможности. Да, есть послабление по редкоземельным металлам, но вопрос в том, насколько это будет продолжаться. Китай нашел слабую точку в американской системе, и будет на эту слабую точку дальше давить.Отмечу также, что помимо встречи Трампа и Си в России прошли учения по новым видам вооружений. То есть мы незримо присутствовали во всей этой истории. Все прекрасно понимаю, что означали эти учения.Позиция США понятна. Они выжимают максимум из того, что могут выжать. Не все у них, мягко говоря, получается. Весь результат поездки Трампа – то, что удалось на перспективу попробовать заполучить денег от Японии и Южной Кореи. Когда они эти 800 миллиардов долларов передадут – большой вопрос.Япония – страна оккупированная. Но обратите внимание на заявление нового премьера Санаэ Такаити. Да, она прыгала от счастья, что Трамп приехал. Но Япония как получала российские энергоресурсы, так и получает. Если у вас вассалы так себя ведут, что уж про остальных говорить?Таким образом, поездка Трампа в Азию прошла если не впустую, то с минимальным результатом.- Вы упомянули испытания "Буревестника" и "Посейдона". Получается, мы Китай под свой ядерный зонтик берем?- Китай давно находится под российским ядерным зонтиком. Где располагаются китайские межконтинентальные ракеты? В провинции Хэйлунцзян, на границе с РФ. Тут все логично. Вопрос в том, как США реагировать на это, потому что речь идет об оружии, с которым они ничего не могут сделать.Что такое "Посейдон"? Это сумасшедшие скорости под водой на глубине в километр. Его обнаружить практически нереально. Что они могут представить в противовес? Трамп заявил, что будет испытывать ядерное оружие. И что? В США есть какие-то новые разработки? Ну взорвут они очередной "Трайдент-2" или "Трайдент-3", которые были разработаны в конце 1980х? Чем вы пугать-то будете?Для США сейчас не лучшее время. Наступает эпоха, когда они осознают себя в новых геополитических условиях, где есть новые центры силы – Китай, Россия, Индия. При этом есть ощущение, что Трамп не хочет это признавать. Я его понимаю. Они привыкли думать, что они царь горы. А результаты? Результат налицо.- То, что Трамп не поднимал тему закупки Китаем российской нефти – это тоже из-за наших новых стратегических штуковин?- Нет в этом дело. "Посейдон" и "Буревестник" — это вопрос к Пентагону. Тут дело в другом. Поставьте себя на место Трампа. Ну обложишь ты Китай всевозможными санкциями за это. И что будет? Ты просто зайдешь на очередной виток эскалации этой торговой войны. А результаты какие? Китай начнет увеличивать пошлины. Китай опять начнет закручивать гайки с редкоземельными металлами, у тебя начнет вставать ВПК. "Внимание, вопрос". Мне что делать в этой ситуации? Продолжать давить: "Не покупайте российскую нефть?".Да, слабым звеном может оказаться Индия, которая еще пытается маневрировать. А куда ей деваться? Где найти такие объемы, которые заместят российскую нефть? Трамп сказал, что договорился с Си, что Китай начнет покупать американскую нефть. "Замечательно". Давайте вспоминать, что с энергетическим балансов в США: 13 миллионов баррелей в сутки они покупают, а 21 миллион тратят.Что им делать? Воевать с Венесуэлой? Да, Трамп ходит вокруг да около. Но похоже, что там возможна максимум ситуация с Ираном. Нанесут какие-то удары, Трамп скажет, что всех победил. Полномасштабное вторжение – это деньги и потери. А у него рейтинг поддержки населения меньше 50%.Да, Трамп пытается эти проблемы компенсировать пиаром. Пиар – штука замечательная, но не решающая проблемы.- С геополитической точки зрения, от чего могут отказаться США, чтобы не потерять все?- США сейчас надо очень аккуратно провести внешнеполитический маневр.Надо признать эти глобальные изменения, спокойно принять полицентрический мир, сосредоточиться на собственной экономике, на равных выстраивать отношение с другими игроками, и на этой базе восстановиться, набраться сил и возвращаться в борьбу за мировое лидерство. Лет за 15-20 это можно реализовать.Если просто продолжать давить на всех подряд, это ничего не даст. Вы пытаетесь делать политико-экономические накаты на Китай – это не срабатывает. С Индией срабатывает, но еле-еле. Что остается? Грабить своих союзников. Трамп грабит Европу. Ограбил на потенциальные 850 миллиардов Японию и Южную Корею. До этого ограбил Ближний Восток. Но союзников грабить долго не получится.Поэтому единственный вариант для Трампа – принять новую геополитическую конструкцию. "Мы одна из лидирующих стран мира. У нас неплохие позиции по ряду вопросов. При этом мы играем в общие правила для всех". Тогда у США есть возможности возродиться и через 15 лет включаться в борьбу за мировое господство.А сейчас они настолько перенапряглись, что не могут тянуть такие масштабы.Угрожать кому-то военным путем? Пусть попробуют. Их авианосец "Джеральд Форд" последние полгода носится по всему миру. То он на Средиземном море, то в Карибском бассейне, то на Дальнем Востоке. Американцы серьезно суетятся. Это говорит о том, что они не могут решать эти проблемы системно.- Прокомментируйте еще, пожалуйста, момент, связанный с Украиной. Трамп высказался в том духе, что "если хотят воевать, пусть воюют", а Си сказал, что США и Китай готовы сотрудничать в этом вопросе.- Трамп рассчитывал, что закрыл вопрос с Ближним Востоком и надавит на Россию с позиции "мир через силу". Какие результаты? На Ближнем Востоке ничего не решено. Вместо того, чтобы лечить болезнь, он ввел немного анальгина, который подействовал лишь несколько часов. То же самое с Россией. Давить можно дальше, но мы реагируем на это уже другими силами.Россия уже конкретно огрызается и показывает, что у нее есть новые инструментарии, которым США не могут противостоять. Мы просто заходим в очередной клинч. Не будут же США устраивать из-за Украины третью мировую?Тут сигнал очень интересный поступил, что США начали уменьшать свои военные базы в Румынии. Они понимают, что в регионе им делать нечего.Что касается Китая, то тут ситуация сложная. У них есть определенные экономические преимущества в противостоянии с США, но китайцы пытаются понять, будут ли американцы усиливать давление на Дальнем Востоке. Если завтра на условиях России будет решен украинский конфликт, когда будет не перемирие, а мир подписан, то Россия, будучи стратегическим партнером Китая, обретет новые силы.Китайцы маневрируют. При этом делают единственную верную вещь – серьезно увеличивают военные возможности. Потому что не исключают ситуации, когда США могут перейти определённые красные линии.- Я бы только дополнил или возразил, что Украина по-прежнему остается занозой, которую мы не можем вытащить.- Она будет занозой до тех пор, пока мы с США не заключим нормальный сепаратный мир, по итогам которого американцы перестанут поставлять вооружение Украине. Тогда этот конфликт очень быстро закончится. Дальше – это уже вопрос договоренностей Москвы и Вашингтона, насколько они готовы заключить соглашение о новой стратегической архитектуре в Европе. Основной же вопрос в этом, а не в том, кто еще пару деревень займет.- До Трампа пока не доходит, что нужно эту архитектуру создавать.- До Трампа это прекрасно доходит. Просто он боится, подписав это соглашение, оказаться в положении проигравшего. Учитывая, что он постоянно рассказывал о том, как Байден убежал из Афганистана. То есть это будет второе стратегическое поражение США за четыре года. И тогда все остальные будут задавать вопросы: "Господа американцы, вы по-прежнему считаете себя мировым лидером?".

https://ukraina.ru/20250829/1067823812.html

https://ukraina.ru/20251030/dmitriy-vydrin-sudba-politicheskoy-evropy-vklyuchaya-ukrainu-v-itoge-svedetsya-k-dialogu-na-dvoikh-1070882030.html

сша

китай

россия

индия

украина

япония

южная корея

европа

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сша, китай, россия, дональд трамп, си цзиньпин, впк, посейдон, "буревестник", ядерное оружие, экономика, санкции, индия, украина, переговоры, япония, южная корея, европа, ближний восток