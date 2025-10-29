https://ukraina.ru/20251029/polsha-zayavila-o-perekhvate-rossiyskogo-razvedyvatelnogo-il-20--1070838951.html
Польша заявила о перехвате российского разведывательного Ил-20
Польша заявила о перехвате российского разведывательного Ил-20 - 29.10.2025 Украина.ру
Польша заявила о перехвате российского разведывательного Ил-20
Российский разведывательный самолет Ил-20 был перехвачен ВВС Польши 28 октября над Балтийским морем. Об этом заявило командование польской армии.
2025-10-29T12:34
2025-10-29T12:34
2025-10-29T13:49
новости
польша
балтийское море
россия
ввс
нато
вкс
происшествия
авиация
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102117/49/1021174942_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b233353507c45c3b9dc084636f0c715.jpg
"28 октября 2025 года пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно визуально идентифицировала, перехватила и сопровождала до выхода из зоны своей ответственности российский самолёт, летевший над Балтийским морем", - сообщило в соцсети Оперативное командование вооруженных сил Польши. По версии польской армии, поводом для поднятия в воздух истребителей для перехвата стал полёт российского самолёта без информирования о плане полёта и с выключенным транспондером."Воздушное пространство Польши самолёт не нарушал", - сказано в сообщении польской армии. Минобороны России не комментирует заявление из Варшавы. Ранее прибалтийские члены НАТО жаловались на якобы совершённые ВКС РФ нарушения воздушного пространства. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Все ли карты на руках у Трампа? Какими будут следующие шаги США. Хроника событий на утро 29 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
польша
балтийское море
россия
прибалтика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102117/49/1021174942_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d4304bf7cf0199611edd1b33db78d56.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, балтийское море, россия, ввс, нато, вкс, происшествия, авиация, прибалтика, миг-29
Новости, Польша, Балтийское море, Россия, ВВС, НАТО, ВКС, происшествия, авиация, Прибалтика, МиГ-29
Польша заявила о перехвате российского разведывательного Ил-20
12:34 29.10.2025 (обновлено: 13:49 29.10.2025)
Российский разведывательный самолет Ил-20 был перехвачен ВВС Польши 28 октября над Балтийским морем. Об этом заявило командование польской армии.
"28 октября 2025 года пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно визуально идентифицировала, перехватила и сопровождала до выхода из зоны своей ответственности российский самолёт, летевший над Балтийским морем", - сообщило в соцсети Оперативное командование вооруженных сил Польши.
По версии польской армии, поводом для поднятия в воздух истребителей для перехвата стал полёт российского самолёта без информирования о плане полёта и с выключенным транспондером.
"Воздушное пространство Польши самолёт не нарушал", - сказано в сообщении польской армии.
Минобороны России не комментирует заявление из Варшавы.
Ранее прибалтийские члены НАТО жаловались на якобы совершённые ВКС РФ нарушения воздушного пространства.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.