Польша заявила о перехвате российского разведывательного Ил-20 - 29.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251029/polsha-zayavila-o-perekhvate-rossiyskogo-razvedyvatelnogo-il-20--1070838951.html
Польша заявила о перехвате российского разведывательного Ил-20
Польша заявила о перехвате российского разведывательного Ил-20 - 29.10.2025 Украина.ру
Польша заявила о перехвате российского разведывательного Ил-20
Российский разведывательный самолет Ил-20 был перехвачен ВВС Польши 28 октября над Балтийским морем. Об этом заявило командование польской армии.
2025-10-29T12:34
2025-10-29T13:49
новости
польша
балтийское море
россия
ввс
нато
вкс
происшествия
авиация
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102117/49/1021174942_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b233353507c45c3b9dc084636f0c715.jpg
"28 октября 2025 года пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно визуально идентифицировала, перехватила и сопровождала до выхода из зоны своей ответственности российский самолёт, летевший над Балтийским морем", - сообщило в соцсети Оперативное командование вооруженных сил Польши. По версии польской армии, поводом для поднятия в воздух истребителей для перехвата стал полёт российского самолёта без информирования о плане полёта и с выключенным транспондером."Воздушное пространство Польши самолёт не нарушал", - сказано в сообщении польской армии. Минобороны России не комментирует заявление из Варшавы. Ранее прибалтийские члены НАТО жаловались на якобы совершённые ВКС РФ нарушения воздушного пространства. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Все ли карты на руках у Трампа? Какими будут следующие шаги США. Хроника событий на утро 29 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
польша
балтийское море
россия
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102117/49/1021174942_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d4304bf7cf0199611edd1b33db78d56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, балтийское море, россия, ввс, нато, вкс, происшествия, авиация, прибалтика, миг-29
Новости, Польша, Балтийское море, Россия, ВВС, НАТО, ВКС, происшествия, авиация, Прибалтика, МиГ-29

Польша заявила о перехвате российского разведывательного Ил-20

12:34 29.10.2025 (обновлено: 13:49 29.10.2025)
 
© РИА Новости . Александр Тарасенков / Перейти в фотобанкСамолет Ил-20 с российскими военными на борту потерпел крушение в Сирии
Самолет Ил-20 с российскими военными на борту потерпел крушение в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости . Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российский разведывательный самолет Ил-20 был перехвачен ВВС Польши 28 октября над Балтийским морем. Об этом заявило командование польской армии.
"28 октября 2025 года пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно визуально идентифицировала, перехватила и сопровождала до выхода из зоны своей ответственности российский самолёт, летевший над Балтийским морем", - сообщило в соцсети Оперативное командование вооруженных сил Польши.
По версии польской армии, поводом для поднятия в воздух истребителей для перехвата стал полёт российского самолёта без информирования о плане полёта и с выключенным транспондером.
"Воздушное пространство Польши самолёт не нарушал", - сказано в сообщении польской армии.
Минобороны России не комментирует заявление из Варшавы.
Ранее прибалтийские члены НАТО жаловались на якобы совершённые ВКС РФ нарушения воздушного пространства.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Все ли карты на руках у Трампа? Какими будут следующие шаги США. Хроника событий на утро 29 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаБалтийское мореРоссияВВСНАТОВКСпроисшествияавиацияПрибалтикаМиГ-29
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28В Германии жестоко убили украинского беженца-инвалида
14:18Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зиме
14:16Точные удары по логистике и инфраструктуре ВСУ: российская армия парализует военный потенциал противника
14:02Гладков рассказал о пострадавших от атак ВСУ жителях Белгородской области
13:49Фантазеры! Бывший мэр Одессы высказался о силовиках, подозревающих его в затоплении города
13:45Штурмовая гроза над Красноармейском: войска России зачищают ключевые узлы сопротивления ВСУ
13:43Чтобы спасти жизни и начать мирный процесс. Медведчук — Зеленскому: "Прикажи сложить оружие"
13:31Армия России наступает на Рубцовском направлении
13:22ВСУ попросили пощады в районе Купянска
13:17Премьер-министр Польши дискредитирует Венгрию
13:03В Купянске до тысячи мирных жителей ждут эвакуации
13:00Сговор за океаном, запасной парашют Зеленского, надёжный щит Родины. Хроника событий на 13:00 29 октября
12:52"Укрэнерго" информирует об отключениях электроэнергии в трёх областях
12:44Кремль ответил на слова Трампа о военной мощи США. Важные заявления Пескова
12:42Подразделения ВС РФ прибывают в Покровск
12:34Польша заявила о перехвате российского разведывательного Ил-20
12:17США сокращают войска в Европе, ВС РФ наносит удары в зоне СВО. Новости к этому часу
12:15Выборы на Украине: что, опять?
12:12Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы из-за непогоды
11:52Как Ермак и аналитики Госдепа вставляют палки в колеса мирному урегулированию на Украине
Лента новостейМолния