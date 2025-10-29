https://ukraina.ru/20251029/polsha-zayavila-o-perekhvate-rossiyskogo-razvedyvatelnogo-il-20--1070838951.html

Польша заявила о перехвате российского разведывательного Ил-20

Польша заявила о перехвате российского разведывательного Ил-20

Российский разведывательный самолет Ил-20 был перехвачен ВВС Польши 28 октября над Балтийским морем. Об этом заявило командование польской армии.

"28 октября 2025 года пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно визуально идентифицировала, перехватила и сопровождала до выхода из зоны своей ответственности российский самолёт, летевший над Балтийским морем", - сообщило в соцсети Оперативное командование вооруженных сил Польши. По версии польской армии, поводом для поднятия в воздух истребителей для перехвата стал полёт российского самолёта без информирования о плане полёта и с выключенным транспондером."Воздушное пространство Польши самолёт не нарушал", - сказано в сообщении польской армии. Минобороны России не комментирует заявление из Варшавы. Ранее прибалтийские члены НАТО жаловались на якобы совершённые ВКС РФ нарушения воздушного пространства. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Все ли карты на руках у Трампа? Какими будут следующие шаги США. Хроника событий на утро 29 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

