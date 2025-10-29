Все ли карты на руках у Трампа? Какими будут следующие шаги США. Хроника событий на утро 29 октября

https://ukraina.ru/20251029/vse-li-karty-na-rukakh-u-trampa-kakimi-budut-sleduyuschie-shagi-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-29-oktyabrya-1070831637.html

Президент США Дональд Трамп не теряет уверенности в урегулировании украинского конфликта, приводя в пример мирное разрешение между Израилем и Палестиной. Западные издания одновременно с этим предполагают, какими могут стать следующие шаги Вашингтона, который все пытается найти рычаги давления на Москву

Воздушные силы России в течение ночи нейтрализовали 100 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Так, 46 БПЛА удалось уничтожить над территорией Брянской области, 12 — над территорией Калужской области, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над Краснодарским краем. Еще шесть дронов было ликвидировано над территорией Московского региона, в том числе четыре беспилотника, летевших на Москву.Кроме того, шесть беспилотников уничтожено над территорией Орловской области, четыре — над территорией Ульяновской области, по три — над территориями Республики Крым и Республики Марий Эл. Два дрона ПВО сбила над Ставропольским краем, и по одному — над Курской, Смоленской и Тульской областями.Одновременно с этим в ночь на 29 октября российские военные нанесли серию ударов по объектам на Украине с применением беспилотников-камикадзе "Герань". Целями стали энергетическая и военная инфраструктура в нескольких областях. Наиболее интенсивные удары пришлись на Сумскую область. В течение ночи ВС РФ отработали по объектам в Шостке и Кролевце. По данным украинских каналов, там же применялись и авиационные средства поражения. В Одесской области также были зафиксированы удары. Сообщалось о взрывах, в результате которых в городе Подольск возникли перебои с электроснабжением. Украинские СМИ подтвердили удары по критической инфраструктуре, отметив нарушения в подаче электроэнергии и водоснабжения. Кроме того, не менее трёх прилётов было зафиксировано в Ильичевске. Под удары попали и объекты в Харьковской области. Целями в Чугуеве, по сообщениям местных каналов, стали военные объекты. После прилетов там наблюдались масштабные возгорания, а также было повреждено складское помещение одного из производственных предприятий. Новые санкции против России: США "ищут пути урегулирования украинского конфликта""Единственное, что я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано", — с такой уверенностью выступил президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС. Глава Белого дома признал, что его отношения с российским лидером Владимиром Путиным оказались сложнее, чем он предполагал, но это не отменяет веры в мирное разрешение кризиса. В подтверждение своей позиции Трамп напомнил о недавнем мирном урегулировании между Израилем и Палестиной, которое также, отметил американский президент, долгое время считалось невозможным.Между тем стало известно, что США разрабатывают новые санкционные меры против России, заявил представитель при НАТО. По информации издания Bloomberg, администрация Дональда Трампа намерена усилить давление на Москву, используя широкий набор доступных ей инструментов. "У президента США Дональда Трампа все карты на руках. Санкции против российской нефти — это лишь одна карта", — заявил Мэттью Уитакер. Он добавил, что обсуждал с разведчиком Рэтклиффом множество других вариантов, которые будут применены при необходимости. Фронтовая сводкаТелеграм-канал "Два майора" сообщил, что на Сумском направлении российская авиация работает по лесополосам вглубь области. Противник оказывает ожесточенное сопротивление и доукомплектовывает штурмовые подразделения. На Теткинском и Глушковском участках фронта без изменений. На Харьковском направлении группировка войск "Север" ведёт бои на Хатненском участке фронта, в Волчанске, в районе Тихого, в лесу возле Синельниково. В Купянске ВС России зачищают в городской застройке "карманы", образовавшиеся в ходе штурма города. Отмечается продвижение российских подразделений вдоль железной дороги южнее Степовой Новосёловки. В то же время группировка войск "Восток" продолжает наступление на востоке Днепропетровской и Запорожской областей. ВС РФ ведут бои у Вишневого, расширяется плацдарм на западном берегу реки Янчур в районе Першотравневого и Егоровки. Дальневосточники продвигаются к Красногорскому. За сутки противник шесть раз пытался стабилизировать ситуацию контратаками, отошел, понеся потери в живой силе и автомобильной технике. Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Покровском направлении ВС РФ закрепили контроль над большей частью промзоны и продолжают продвижение в сторону вокзала и южных кварталов Мирнограда. Попытка контратаки со стороны ВСУ в районе Родинского была сорвана. На Угледарском участке наступление ведется в направлении населенных пунктов Зелёный Гай и Весёлый. Активные боевые действия идут в районах Успеновки и Вишнёвого, одновременно штурмовые подразделения ведут бой за Новоалександровку. На Запорожском направлении сохраняется напряженная обстановка, где тяжелые бои отмечаются в Приморском и Малой Токмачке. Продолжается противостояние в районе Новоданиловки. На Краснолиманском направлении российским силам удалось перерезать дорогу, связывающую Красный Лиман с Ямполем. В настоящее время боевые действия ведутся за населенные пункты Дробышево и Яровая. На Херсонском участке артиллерия и беспилотники наносят удары по позициям противника, а разведывательно-диверсионные группы воздействуют на логистику ВСУ. Со стороны противника был зафиксирован обстрел левобережной части Херсонской области, в ходе которого выпущено 60 снарядов.Тем временем политики в Германии и Польше, где проживает самая большая группа украинских беженцев в Евросоюзе, недовольны резким ростом их числа. Подробности в публикации Польша и Германия недовольны притоком украинских мужчин-беженцев - Politico.

