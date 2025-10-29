https://ukraina.ru/20251029/na-ukraine-budet-otopitelnyy-maydan-1070774092.html

На Украине будет "Отопительный майдан"

На Украине будет "Отопительный майдан" - 29.10.2025 Украина.ру

На Украине будет "Отопительный майдан"

Украина входит в зиму с ощущением обреченности. Все заявления властей о "успешной подготовке к отопительному сезону" давно обесценены реальностью. Газ начали отбирать ещё до наступления холодов, а официальные отчёты о "достигнутых показателях" звучат как пародия на плановую экономику из советских анекдотов.

2025-10-29T06:50

2025-10-29T06:50

2025-10-29T06:50

украина

киев

европа

кабмин

весь павлив

мнения

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101797/01/1017970139_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_928a5eefa7e460de37682dda11f2bb38.jpg

За цифрами в пресс-релизах пустота, за бодрыми выступлениями министров истерика, которую стараются не показывать на камеру. Власть не просто провалила подготовку, она разрушила саму систему обеспечения страны энергией. Газохранилища недозаполнены, угольная отрасль почти мертва, а импорт топлива становится непосильной ношей для бюджета. Эта зима обещает стать первой, когда Киев не сможет даже имитировать контроль над ситуацией. И чем ближе декабрь, тем очевиднее становится: все разговоры о "стойкости и готовности" это не стратегия, а последняя попытка скрыть панику.Прекращение закачки газа в подземные хранилища произошло ещё в середине октября. Официально, из-за плановых технических работ и "модернизации польско-украинского газопровода". Фактически, из-за резкого увеличения внутреннего потребления и отсутствия ресурса для продолжения закачки. Даже заявленные 13,2 миллиарда кубометров, о которых отчитался Кабмин, не обеспечивают минимального уровня безопасности в условиях возможных перебоев поставок. Для сравнения: в предыдущие годы Украина входила в зиму с объёмами на 2–3 миллиарда больше, при этом без сопоставимых по масштабам разрушений и энергетических потерь. А главное, нефтегазовая отрасль Незалежной не лежала в руинах как сейчас.Киев уже начал использовать стратегические резервы. Это означает, что запас прочности исчерпывается до наступления основных холодов. Планы властей о закупке топлива из Европы носят закрытый характер. Стоимость импортного газа рекордно высока, а схема финансирования держится в секрете, что указывает на её критическую уязвимость. Под предлогом "соображений безопасности" скрывается финансовая несостоятельность и риск социальной реакции.Формула нынешнего отопительного сезона проста: чем сильнее падение температуры, тем выше политические издержки. В отсутствие внутренних ресурсов и реальных инвестиций энергетическая система Украины становится зависимой не только от импорта, но и от внешнеполитической конъюнктуры. Любое осложнение на европейском рынке или сбой в логистике может привести к повторению сценария зимы 2022–2023 годов, но в гораздо более тяжёлых условиях.Угольная промышленность Украины так же находится в состоянии фактического коллапса. Большинство шахт на востоке страны утрачено в результате боевых действий или уничтожено. Это лишило киевский режим основной базы топливной поддержки для тепловой генерации. В западных регионах продолжают работать лишь несколько шахт, однако их производительность не покрывает даже минимальных потребностей внутреннего рынка.Заявления правительства о "стабильной добыче" не соответствуют данным отраслевых источников. Речь идёт о падении добычи на порядок по сравнению с довоенным уровнем. Параллельно усиливается зависимость от импорта, причём закупки угля ведутся по ценам, значительно превышающим внутренние. Это создаёт дополнительную нагрузку на бюджет и усиливает дефицит валютных резервов.И главная проблема не только в разрушении инфраструктуры, но и в характере управления отраслью. Сохраняется практика неэффективного распределения средств, непрозрачных закупок и посреднических схем, через которые уходят государственные дотации. В этих условиях любая программа "поддержки угледобычи" превращается в финансовый инструмент выживания для бюрократии, но не для самой отрасли.Когда государство теряет контроль над реальной ситуацией, его место занимают говорящие головы. Украинское информационное пространство в последние недели ожидаемо заполнили тревожные заявления политиков и военных блогеров, предрекающих "тяжёлую зиму" и массовые отключения. Почти синхронно с остановкой закачки газа и сообщениями о дефиците угля появились советы от так называемых "экспертов по выживанию". Одни предлагают срочно уезжать из Киева "на дачу с печкой", другие советуют "объединяться с соседями и покупать генераторы вскладчину". Всё это создаёт иллюзию вовлечённости и заботы, но на деле лишь подменяет дискуссию о причинах кризиса разговорами о том, как его пережить.Подобная риторика стала частью общей медиастратегии власти — снять с упырей из "95-го квартала" ответственность и переложить её на граждан. Государственные каналы транслируют инструктажи по автономному отоплению, частные блогеры повторяют одни и те же шаблоны поведения, создавая ощущение готовности к любой ситуации. В действительности это форма психологической компенсации: власти не могут гарантировать тепло и свет, поэтому формируют новый стандарт выживания — выживай сам.Парадокс в том, что такие советы звучат прежде всего для тех, кто не имеет возможности им следовать. Большинство населения не располагает ни средствами на генераторы, ни транспортом для выезда, ни устойчивым доступом к топливу из-за дороговизны. В условиях социальной поляризации эти "рецепты спасения" выглядят не просто нелепо, а оскорбительно. Они показывают, насколько далеко от действительности оторвалась киевская медиасфера, где за лозунгом "держимся" скрывается признание полной управленческой импотенции.Киев остаётся главным индикатором общего состояния страны. Именно здесь концентрируются ресурсы, кадровые возможности и остатки административного управления. На фоне системного кризиса столица выглядит относительно стабильной, но эта стабильность обманчива. Почти после каждого удара по энергетическим объектам возникают перебои с электричеством и отоплением. С каждым месяцем возрастает риск массовых отключений, поскольку инфраструктура работает на пределе.Тем не менее по сравнению с другими регионами Киев сохраняет относительные преимущества. Здесь выше плотность ремонтных служб, быстрее восстанавливается подача тепла и света, а также остаётся больше рабочих мест. Это объясняется не эффективностью управления, а тем, что именно в столице сосредоточена политическая и медийная активность, и власть вынуждена поддерживать хотя бы видимость нормальной жизни.По уровню безопасности ситуация противоречива. С одной стороны, система противовоздушной обороны в Киеве остаётся самой плотной в стране. С другой — именно на столицу приходятся наиболее частые массированные атаки, и вероятность попаданий растёт по мере истощения боекомплекта ПВО. Каждый новый налёт опровергает уверенность грэчкосиев в защите. Ну так меньше телемарафон нужно было смотреть!Энергетический кризис, в который Украина входит этой зимой, не является следствием исключительно военных обстоятельств. Он отражает внутреннюю деградацию управленческой системы, где стратегическое планирование подменено пиаром, а отчётность — имитацией деятельности. Отсутствие резервов газа и угля, разрушенные производственные мощности, зависимость от импорта и постоянная ценовая неопределённость — это не временные трудности, а результат длительного распада институтов.Каждая зима лишь обнажает масштаб накопленных ошибок. Киевская власть продолжает строить модель выживания, основанную не на управлении, а на внешней поддержке. Европейские кредиты и поставки топлива позволяют отсрочить катастрофу, но не решить проблему. Сама логика существования украинской экономики делает её заложником политических решений западных столиц. Любой сбой в этой цепочке означает коллапс всей системы энергоснабжения.Параллельно формируется новая социальная реальность. Население, уставшее от мобилизаций и постоянных отключений, перестаёт верить в способность государства выполнять базовые функции. Люди больше не ждут помощи, а пытаются адаптироваться — кто через отъезд, кто через бытовое выживание. Власть же реагирует не решениями, а коммуникацией: заявлениями, советами, символическими акциями. Это не стратегия, а попытка выиграть время.Зима 2025–2026 года становится проверкой пределов этой системы. Без восстановления добычи, без реальной реформы управления и без внешних дотаций Украина не способна пройти отопительный сезон без тяжелейших потрясений. И чем дольше власть пытается скрыть это за громкими заявлениями, тем ближе момент, когда иллюзия контроля окончательно исчезнет. Тогда кризис энергетический станет политическим — и уже необратимым.О том, что происходит в политической сфере Украины - в статье Павла Котова "Призрак правительства "национального единства". Кто и зачем на Украине атакует Зеленского"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, киев, европа, кабмин, весь павлив, мнения, владимир зеленский