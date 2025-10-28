https://ukraina.ru/20251028/prizrak-pravitelstva-natsionalnogo-edinstva-kto-i-zachem-na-ukraine-atakuet-zelenskogo-1070788994.html

Призрак правительства "национального единства". Кто и зачем на Украине атакует Зеленского

На Украине обостряется борьба между властью и оппозиционными ей группировками, где первую скрипку играют не давно уже примелькавшиеся политики, а контролируемые Западом антикоррупционные структуры

"Династия" ЗеленскогоПосле успешно отбитого кавалерийского наскока Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) летом этого года, конфликт из публичного поля плавно переместился в кабинетную тишь, лишь изредка прорываясь наружу.На днях именно так и произошло. Действующие в негласной связке депутат Верховной Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк и издание "Украинская правда" выкатили материалы, которые так или иначе бьют по близкому окружению Зеленского, а через него и по нему самому.Первым свой информационный залп по Офису президента (ОП) отработала "Укрправда", которой владеет связанный с украинскими "грантоедами" бизнесмен из Чехии Томаш Фиала. Публикация касалась коттеджного поселка "Династия" под Киевом, который строит фирма, аффилированная с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым.История эта не новая и уже освещалась украинскими СМИ. Вкратце суть такова: после прихода Зеленского к власти в поселке Козине началось строительство небольшого, но вполне себе элитного коттеджного городка. Как выяснили журналисты, за работы отвечала фирма, в руководство которой одно время входил Чернышов и его жена. При этом в их декларациях это никак отражено не было.Тему развил Железняк. По его информации, два из четырех больших домов должны достаться самому Чернышову и бизнес-партнеру Зеленского Тимуру Миндичу (о нем ниже). Остается еще два дома – один поменьше и один самый большой. Парламентарий не раскрывает, кто должен стать их владельцами, однако говорит, что ответ на этот вопрос знают в "политических кругах".Предположительно, будущие новоселы – главы ОП Андрей Ермак и сам Зеленский, который займет, разумеется, самый роскошный дворец."В сентябре у застройщика были обыски. И говорят, нашли очень интересные документы. И не только у него. Так что все больше становится понятным, откуда такое желание срочно ликвидировать НАБУ и САП даже после протестов и всех сигналов от партнеров", - прокомментировал Железняк у себя в телеграм-канале.К раскручиваемой кампании вокруг поселка "Династия" подключили еще одного известного на Украине антикоррупционера на грантовом довольствии Виталия Шабунина. Глава Центра противодействия коррупции назвал скандал "Межигорьем Зеленского" по аналогии с резиденцией Виктора Януковича.По его версии, дальнейший накат властей на НАБУ и САП будет осуществляться через взятие под контроль антикоррупционной прокуратуры."Бриллиантовое дело"Чернышов – любимчик и друг Зеленского, чтобы "отмазать" его от подозрений пришлось задействовать максимально возможный административный ресурс. Утративший легитимность президент Украины понимает, что ниточки от скандалов с бывшим вице-премьером неизбежно потянуться к нему самому, поэтому пытается сыграть на опережение.Но воевать с неугодными антикоррупционерами приходится на два фронта. "Порешать" вопросы по Чернышову оказалось мало, под удар угодил другой близкий к Зеленскому человек – Тимур Миндич.Миндич является одним из ближайших бизнес-партнеров Зеленского, который рулит всеми финансовыми процессами в "Квартале 95" и связанных с этой компанией структурах. Возможно, что он не привлек бы к себе столько внимания правоохранительных органов, если бы не головокружение от успехов его патрона Зеленского, избрание президентом которого открыло для предпринимателя практически неограниченные возможности.Дошло до того, что киношных и телевизионных дел мастер полез в оборонку, где за ним неофициально числится компания Fire point, созданная в 2023 году. Эта та самая Fire point, которая сейчас прокручивает в своих недрах миллиарды бюджетных гривен, изготовляя дроны и вешая всем на уши лапшу про ставшую уже притчей во языцех дальнобойную отечественную ракету "Фламинго".Этого ушлому дельцу показалось мало, и он подался в торговлю алмазами. Как сообщает депутат Железняк, в 2014 году, уже после Крыма и начала боевых действий в Донбассе, Миндич создал в РФ компанию New Diamond Technology, которая занималась изготовлением бриллиантов в лабораторных условиях.Отмечается, что Миндич через офшор владел этой фирмой вплоть до прошлого года.Естественно, все это покрывалось подконтрольной Офису президента СБУ, но для НАБУ и САП проделки бизнесмена не остались незамеченными. Как пишут СМИ, кульминацией стала прослушка квартиры Миндича, куда для тайных встреч собирался весь политический бомонд Украины, включая Зеленского. Именно там якобы были записаны т.н. пленки Миндича, то есть некий серьезный компромат на высшее руководство страны.Как раз после появления этой информации Зеленский принял решение действовать и одним махом переподчинить себе НАБУ и САП, но неудачно.Что будет дальшеКоррупция остается одной из главных болевых точек режима Зеленского. От лихого борца за житейскую правду верхом на велосипеде, под личиной которого он шел на выборы 6 лет назад не осталось и следа. Зеленский сегодня – это олицетворение невиданного доселе на Украине уровня воровства и мздоимства, которые пронизывают все сферы жизни общества.Именно в эту точку намерены и дальше бить те, кто хочет порулить сам, кому не хватает мест у госкорыта, кто проводит американскую, а теперь преимущественно европейскую линию на Украине. Это исключительно важный момент: идет борьба за определение того, кто будет дальше доить Украину, кому достанется право выжить из этой загибающейся страны последние соки, кто забьет финальный гвоздь в крышку гроба ее экономики.В этой схватке группе Зеленского оппонирует коалиция из антикоррупционных органов, прикормленных на Западе активистов и части украинского "политикума", главным образом в лице Петра Порошенко* и ориентирующихся на него сил.Для победы им даже не обязательно будет устранять Зеленского как политическую фигуру. Все чаше сегодня говорят о создании правительства "национального единства", то есть де-факто оппозиционного Зеленскому Кабмина, который и будет авторитарно управлять при номинальном президенте всеми процессами в стране. Для этого им нужно сначала расшатать зыбкое монобольшинство "Слуги народа" в парламенте, затем пустить корни в правительстве и в конечном итоге поставить его под контроль.Эта схватка еще далека от завершения, оппонирующие стороны пока придерживают свои основные козыри. У Зеленского – это показания экстрадированного на Украину беглого депутата Рады Федора Христенко, который был в хороших отношениях с ведущими детективами НАБУ, у антикоррупционеров – прослушка Миндича и другие эпизоды, которые могут больно ударить по Офису президента.Окончательно решить вопрос Зеленскому мешает позиция Европы, поэтому ему приходится ждать более удобного момента для удара по НАБУ и САП. Оппозиционеры также предпочитают действовать пока исключительно в инфополе, что, однако, можно расценить как соответствующую артподготовку перед генеральным наступлением.Москве остается только наблюдать за этой усиливающейся бульдожьей дракой под украинским ковром, всякое ослабление и дестабилизация режима Зеленского будет неизбежно сказываться на положении на фронте. При этом что Зе-команда, что ее грантовые соперники – для России это варианты из серии "оба хуже", поэтому надеяться нужно только на себя.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, какое будущее ждет Владимира Зеленского - в материале издания Украина.ру Алексей Зубец: Запад найдет замену Зеленскому, чтобы сэкономить и начать новую войну с Россией.

