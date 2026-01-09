Новогодние истории на Украина.ру - 09.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260109/novogodnie-istorii-na-ukrainaru-1073684188.html
Новогодние истории на Украина.ру
Новогодние истории на Украина.ру - 09.01.2026 Украина.ру
Новогодние истории на Украина.ру
Декабрь — старт новогоднего волшебства и чтобы показать вам его в реалиях жизни, мы подготовили ряд новогодних историй: бойцов СВО, политических деятелей и... Украина.ру, 09.01.2026
2026-01-09T11:32
2026-01-09T11:32
видео
украина
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073684045_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2c5aec53b38b15cde44cc7b2aa89711.png
Декабрь — старт новогоднего волшебства и чтобы показать вам его в реалиях жизни, мы подготовили ряд новогодних историй: бойцов СВО, политических деятелей и волонтеров. Смотрите их каждый день в рубрике "Новогодняя История".
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073684045_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6bb9cc6f7a14aef88a4b2cbdf74c0483.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, новый год, видео
Видео, Украина, Новый год

Новогодние истории на Украина.ру

11:32 09.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Декабрь — старт новогоднего волшебства и чтобы показать вам его в реалиях жизни, мы подготовили ряд новогодних историй: бойцов СВО, политических деятелей и волонтеров. Смотрите их каждый день в рубрике "Новогодняя История".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаНовый год
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Паника из-за "Орешника", провалы ВСУ. Хроника событий на 13:00 9 января
11:40Добро не знает расстояний: из Новосибирска – с любовью к тем, кто на передовой
11:34Гончаренко* назвал удар "Орешником" по Львову предупреждением Европе
11:33Новогодняя история от бойца с позывным "Студент". Не уследил за гусем, он сгорел
11:32Новогодние истории на Украина.ру
11:29Новогодняя история от бойца с позывным "Гвоздь". Помню зайчиков и бабу ягу
11:00Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН из-за удара "Орешником" - Сибига
10:30Почти 70 тысяч жителей Черниговской области остались без света. Главные новости к этому часу
09:40Левый берег Киева обесточен, транспорт ходит реже - власти
08:58Ответ на атаку по резиденции Путина. ВС РФ ударили по Украине "Орешником"
08:27Главное за ночь 9 января
08:02Лидер КНДР назвал дружбу с Путиным бесценной
08:00"Ямпольский инцидент": ОГПУ против РККА 1:0
07:43Жители Белгородской области остались без света, тепла и воды после атаки ВСУ
07:28Ублажить Трампа и нейтрализовать Залужного. Что говорят о назначении Буданова* главой офиса президента
07:21ВС РФ ударили "Геранями" и ракетами по Киеву и Львову
07:07Фронтмен пузырящихся штанов. Ирина Верхуша о том, как мода влияла на политику в 2025 году
19:54Европейские санкции провалены: доля российского СПГ в ЕС достигла 76% в 2025 году
18:30Взрывы в Кривом Роге. Главное к этому часу
18:14Польша инициировала процесс экстрадиции российского археолога Бутягина на Украину
Лента новостейМолния