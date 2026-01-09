https://ukraina.ru/20260109/novogodnyaya-istoriya-ot-boytsa-s-pozyvnym-gvozd-pomnyu-zaychikov-i-babu-yagu-1073849288.html

Новогодняя история от бойца с позывным "Гвоздь". Помню зайчиков и бабу ягу

Новогодняя история от бойца с позывным "Гвоздь". Помню зайчиков и бабу ягу - 09.01.2026

Новогодняя история от бойца с позывным "Гвоздь". Помню зайчиков и бабу ягу

Боец БАРС-23 с позывным "Гвоздь" родом из села — и вспоминает как его и прочих детей работников совхоза пригласили на праздничную елку. Больше всего ему... Украина.ру, 09.01.2026

Боец БАРС-23 с позывным "Гвоздь" родом из села — и вспоминает как его и прочих детей работников совхоза пригласили на праздничную елку. Больше всего ему запомнился отрицательный герой новогоднего представления — Баба Яга.

