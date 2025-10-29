Горящий Рио и попытка схватить Мадуро. Как Запад дестабилизирует Латинскую Америку - 29.10.2025 Украина.ру
Горящий Рио и попытка схватить Мадуро. Как Запад дестабилизирует Латинскую Америку
Горящий Рио и попытка схватить Мадуро. Как Запад дестабилизирует Латинскую Америку
В бедных кварталах Рио-де-Жанейро проходит масштабная силовая операция против местных преступных группировок. Над знаменитым бразильским городом летают вертолеты и поднимаются клубы дыма, многие улицы перекрыты, а в социальных сетях распространяются ролики, на которых видно, как грузовики вывозят из трущоб мертвые человеческие тела.
2025-10-29T21:26
2025-10-29T21:34
Согласно последним данным, в результате полицейского рейда в фавелы Рио погибли не менее 64 человек, десятки людей получили ранения, а множество бразильцев были арестованы по подозрению в связях с преступным миром.Тысячи полицейских до сих пор держат в оцеплении несколько городских кварталов, в которых звучит стрельба. Но все понимают, что эти выстрелы, прежде всего, направлены в президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Сильва.Крупнейшая в истории Рио-де-Жанейро полицейская операция началась накануне проведения климатического саммита ООН, который начнется уже в начале следующей недели. Подобные крупные международные мероприятия проходят здесь регулярно, поскольку в популярном туристическом центре имеется довольно развитая инфраструктура.За последнее десятилетие Рио принимал Олимпийские игры 2016 года, саммит Большой Двадцатки в 2024 году, а также саммит БРИКС, который состоялся в июле. Но силы правопорядка не пытались зачищать бедные районы – ведь заведомо ясно, что подобные действия неизбежно спровоцируют разгул уличного насилия, от которого пострадает множество невиновных.Полиция каждый раз проводила в фавелах профилактическую работу, чтобы снизить криминальную угрозы для участников саммитов, и в целом это позволяло удерживать преступность под контролем. После Олимпиады в Рио один из британских атлетов признался, что там было не более опасно, чем на окраинах Лондона. А некоторые спортсмены специально покупали экскурсионные туры, чтобы поехать в фавелы на фотосессию, хвастаясь снимками в соцсетях.Однако сейчас в ситуацию вмешалась большая политика. Губернатором штата Рио-де-Жанейро является Клаудио Кастру – представитель Либеральной партии. А эта политическая сила объединяет сторонников бывшего ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару, которого недавно приговорили к длительному тюремному сроку за попытку организовать государственный переворот против победившего на президентских выборах Лулы.Кастру приказал штурмовать фавелы силами местной полиции, не согласовывая свои действия с центральной властью в Бразилиа. Речь идет об умышленной провокации. Потому что кровавая резня в фавелах ставит под угрозу проведение климатического саммита и наносит удар по политическому авторитету бразильского президента, который только что заявил о решении в очередной раз выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в 2026 году."Операция проходит на фоне конфликта между Лулой да Силвой и губернатором Кастру. Лула делает ставку на социальные программы. Его министр юстиции Флавиу Дину критикует крупные полицейские операции и настаивает на инвестициях в образование и инфраструктуру фавел. Кастру занимает противоположную позицию. Секретарь безопасности штата Витор Сантус заявил, что операцию провели силами штата без поддержки федерального правительства, отметив отсутствие бронетехники и федеральных сотрудников. То есть, передали привет Луле", – пишет об этом телеграм-канал Justicia de chancla, который специализируется на проблемах латиноамериканской преступности.Больше того, за наступлением на фавелы могут стоять Соединенные Штаты Америки, которые находятся с Лулой в состоянии открытого политического конфликта.США активно поддерживают болсонаристов и рассчитывают на смену власти в Бразилии. Карлос Болсонару, сын бывшего президента Бразилии, заявил о том, что он намерен побороться за президентский пост. А губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастру тоже имеет большие политические амбиции и явно опирается на поддержку американцев.Как оказалось, недавно он передал в Вашингтон специальный доклад, утверждая, что в фавелах окопались международные террористы, которые ненавидят США и якобы сотрудничают с ливанской организацией "Хизбалла", помогая ей в борьбе против Израиля.Полицейская операция в фавелах была организована губернатором Рио-де-Жанейро под лозунгами борьбы с наркотерроризмом, дословно переписанными из выступлений Дональда Трампа. А теперь Либеральная партия ожидает, что Лула осудит действия Кастру, чтобы обвинить президента Бразилии в поддержке наркоторговцев. Точно так же, как Америка обвиняет в этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Эксперты пишут о том, что за подрывной деятельностью против государств Латинской Америки стоит руководитель Госдепартамента Марко Рубио – неооконсерватор, который известен особенно враждебным отношением к латиноамериканским левым. Лула да Силва заявил: переговоры с властями США не продвинутся, если в них будет участвовать Рубио. Потому что глава Госдепа делает ставку на силу, и бразильцы считают его неспособным к конструктивному и равноправному диалогу.Однако во времена Джозефа Байдена в Вашингтоне тоже работали над устранением неугодных лидеров южноамериканских стран. АгентствоAssociated Press сообщает сейчас о том, что федеральный агент США пытался подкупить в прошлом году личного пилота президента Мадуро – чтобы он помог похитить и схватить венесуэльского лидера. Летчику предлагали большие деньги – но он оказался патриотом, и это позволило предотвратить заговор.Становится понятно, что администрация Трампа следует общей стратегии американского политического истеблишмента, чтобы снова превратить Латинскую Америку в свой "задний двор". Вашингтон будет пытаться сместить руководство Венесуэлы, Никарагуа, Бразилии, Кубы, используя для этого все возможные способы – включая незаконные секретные операции, попытки дестабилизировать внутреннюю обстановку и прямое военное вторжение. А сейчас к этим целям добавились Мексика и Колумбия, поскольку их тоже возглавляют независимые политики с левыми взглядами.Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что вчера США снова убили в Тихом океане четырнадцать колумбийцев, не предоставив никаких фактических доказательств, что эти люди были каким-то образом причастны к торговле наркотиками.Колумбийские рыбаки боятся выходить в море, потому что за время противостояния с Венесуэлой американские войска потопили 14 лодок и лишили жизни 57 человек. Фактически, Пентагон осуществляет в международных водах преступный террор, нарушая действие всех возможных международных законов. Таков "порядок, основанный на правилах", который они пытаются навязать Латинской Америке – и всему остальному миру.О том, как Россия действует в Латинской Америке - в статье Владимира Скачко "Только мешает Тлателолько. Как Москва делает задний двор США пророссийским"
21:26 29.10.2025 (обновлено: 21:34 29.10.2025)
 
В бедных кварталах Рио-де-Жанейро проходит масштабная силовая операция против местных преступных группировок. Над знаменитым бразильским городом летают вертолеты и поднимаются клубы дыма, многие улицы перекрыты, а в социальных сетях распространяются ролики, на которых видно, как грузовики вывозят из трущоб мертвые человеческие тела.
Согласно последним данным, в результате полицейского рейда в фавелы Рио погибли не менее 64 человек, десятки людей получили ранения, а множество бразильцев были арестованы по подозрению в связях с преступным миром.
Тысячи полицейских до сих пор держат в оцеплении несколько городских кварталов, в которых звучит стрельба. Но все понимают, что эти выстрелы, прежде всего, направлены в президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Сильва.
Крупнейшая в истории Рио-де-Жанейро полицейская операция началась накануне проведения климатического саммита ООН, который начнется уже в начале следующей недели. Подобные крупные международные мероприятия проходят здесь регулярно, поскольку в популярном туристическом центре имеется довольно развитая инфраструктура.
За последнее десятилетие Рио принимал Олимпийские игры 2016 года, саммит Большой Двадцатки в 2024 году, а также саммит БРИКС, который состоялся в июле. Но силы правопорядка не пытались зачищать бедные районы – ведь заведомо ясно, что подобные действия неизбежно спровоцируют разгул уличного насилия, от которого пострадает множество невиновных.
Полиция каждый раз проводила в фавелах профилактическую работу, чтобы снизить криминальную угрозы для участников саммитов, и в целом это позволяло удерживать преступность под контролем. После Олимпиады в Рио один из британских атлетов признался, что там было не более опасно, чем на окраинах Лондона. А некоторые спортсмены специально покупали экскурсионные туры, чтобы поехать в фавелы на фотосессию, хвастаясь снимками в соцсетях.
Однако сейчас в ситуацию вмешалась большая политика. Губернатором штата Рио-де-Жанейро является Клаудио Кастру – представитель Либеральной партии. А эта политическая сила объединяет сторонников бывшего ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару, которого недавно приговорили к длительному тюремному сроку за попытку организовать государственный переворот против победившего на президентских выборах Лулы.
Кастру приказал штурмовать фавелы силами местной полиции, не согласовывая свои действия с центральной властью в Бразилиа. Речь идет об умышленной провокации. Потому что кровавая резня в фавелах ставит под угрозу проведение климатического саммита и наносит удар по политическому авторитету бразильского президента, который только что заявил о решении в очередной раз выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в 2026 году.
"Операция проходит на фоне конфликта между Лулой да Силвой и губернатором Кастру. Лула делает ставку на социальные программы. Его министр юстиции Флавиу Дину критикует крупные полицейские операции и настаивает на инвестициях в образование и инфраструктуру фавел. Кастру занимает противоположную позицию. Секретарь безопасности штата Витор Сантус заявил, что операцию провели силами штата без поддержки федерального правительства, отметив отсутствие бронетехники и федеральных сотрудников. То есть, передали привет Луле", – пишет об этом телеграм-канал Justicia de chancla, который специализируется на проблемах латиноамериканской преступности.
Больше того, за наступлением на фавелы могут стоять Соединенные Штаты Америки, которые находятся с Лулой в состоянии открытого политического конфликта.
США активно поддерживают болсонаристов и рассчитывают на смену власти в Бразилии. Карлос Болсонару, сын бывшего президента Бразилии, заявил о том, что он намерен побороться за президентский пост. А губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастру тоже имеет большие политические амбиции и явно опирается на поддержку американцев.
Как оказалось, недавно он передал в Вашингтон специальный доклад, утверждая, что в фавелах окопались международные террористы, которые ненавидят США и якобы сотрудничают с ливанской организацией "Хизбалла", помогая ей в борьбе против Израиля.
Полицейская операция в фавелах была организована губернатором Рио-де-Жанейро под лозунгами борьбы с наркотерроризмом, дословно переписанными из выступлений Дональда Трампа. А теперь Либеральная партия ожидает, что Лула осудит действия Кастру, чтобы обвинить президента Бразилии в поддержке наркоторговцев. Точно так же, как Америка обвиняет в этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Эксперты пишут о том, что за подрывной деятельностью против государств Латинской Америки стоит руководитель Госдепартамента Марко Рубио – неооконсерватор, который известен особенно враждебным отношением к латиноамериканским левым. Лула да Силва заявил: переговоры с властями США не продвинутся, если в них будет участвовать Рубио. Потому что глава Госдепа делает ставку на силу, и бразильцы считают его неспособным к конструктивному и равноправному диалогу.
Однако во времена Джозефа Байдена в Вашингтоне тоже работали над устранением неугодных лидеров южноамериканских стран. АгентствоAssociated Press сообщает сейчас о том, что федеральный агент США пытался подкупить в прошлом году личного пилота президента Мадуро – чтобы он помог похитить и схватить венесуэльского лидера. Летчику предлагали большие деньги – но он оказался патриотом, и это позволило предотвратить заговор.
Становится понятно, что администрация Трампа следует общей стратегии американского политического истеблишмента, чтобы снова превратить Латинскую Америку в свой "задний двор". Вашингтон будет пытаться сместить руководство Венесуэлы, Никарагуа, Бразилии, Кубы, используя для этого все возможные способы – включая незаконные секретные операции, попытки дестабилизировать внутреннюю обстановку и прямое военное вторжение. А сейчас к этим целям добавились Мексика и Колумбия, поскольку их тоже возглавляют независимые политики с левыми взглядами.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что вчера США снова убили в Тихом океане четырнадцать колумбийцев, не предоставив никаких фактических доказательств, что эти люди были каким-то образом причастны к торговле наркотиками.
Колумбийские рыбаки боятся выходить в море, потому что за время противостояния с Венесуэлой американские войска потопили 14 лодок и лишили жизни 57 человек. Фактически, Пентагон осуществляет в международных водах преступный террор, нарушая действие всех возможных международных законов. Таков "порядок, основанный на правилах", который они пытаются навязать Латинской Америке – и всему остальному миру.
О том, как Россия действует в Латинской Америке - в статье Владимира Скачко "Только мешает Тлателолько. Как Москва делает задний двор США пророссийским"
