Российские штурмовики зачищают Красноармейск, а Лавров – дипломатические позиции Запада. Итоги 28 октября
На фоне успешного наступления российских войск под Красноармейском Москва четко обозначает условия будущей архитектуры безопасности. В то время как на Украине углубляются коррупционные скандалы, российская дипломатия предлагает Западу путь к миру через гарантии
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, представил последовательную и взвешенную позицию Москвы по вопросам глобальной стабильности и урегулирования украинского кризиса.
Ключевым тезисом стало требование России о юридически закрепленных гарантиях безопасности, при условии которых которые Москва будет готова к сотрудничеству с НАТО.
Удивительный Трамп и надежда на логику
Министр выразил недоумение в связи со сменой позиции экс-президента США Дональда Трампа по Украине. Лавров напомнил, что Россия до сих пор ожидает от Вашингтона подтверждения тех предложений, которые обсуждались на саммите в Анкоридже. При этом Москва надеется, что в Штатах возобладает логика долгосрочного и устойчивого мира, а не конъюнктурные интересы.
"России нужны гарантии, что любая встреча на высшем уровне принесет результат", — подчеркнул министр, дав понять, что Москва не намерена участвовать в диалоге ради диалога.
Евразия — не "вотчина НАТО"
Центральным элементом выступления Лаврова стал решительный протест против экспансии НАТО в Евразии. "Россия выступает против превращения Евразии в "вотчину НАТО"", — заявил он. По словам министра, альянс, стремясь "застолбить место" в Тихом океане, подрывает основы международной безопасности с единственной целью — "сдержать Китай и изолировать Россию".
Лавров провозгласил принцип неделимой безопасности: "Безопасность будет либо всеобщей, либо ее не будет вовсе". При этом он констатировал, что перспектив для осмысленного диалога с нынешними политическими элитами НАТО и ЕС пока не просматривается.
Будапешт как луч надежды
На фоне бескомпромиссной позиции Брюсселя прозвучал трезвый голос дипломатического союзника. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, начав свое выступление на русском языке, подверг резкой критике санкционную политику ЕС, назвав ее контрпродуктивной.
"Санкции нанесли больше потерь и вреда самому Евросоюзу", — заявил Сийярто, призвав отказаться от военной риторики и руководствоваться рациональностью. Он подтвердил готовность Будапешта предоставить свою площадку для диалога между Западом и Россией, что было с одобрением воспринято в Москве.
Ирония — ответ на провокации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с присущим ей сарказмом прокомментировала планы Франции разместить войска на Украине. "Макрону следует отправлять военных не на Украину, а на охрану французских музеев, — отметила Захарова. — Чтобы как с Лувром не получилось, учитывая бедственное положение ситуации с внутренней опасностью и правобеспорядком".
Украина: решающая зима и тревожные прогнозы
Тем временем ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Как сообщил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, предстоящая зима может стать для Киева решающей. Бывший министр энергетики Украины Юрий Продан и вовсе призывает граждан уезжать на дачи, где есть возможность отапливаться дровами, что свидетельствует о состоянии украинской инфраструктуры.
Киевский режим ужесточает тотальную мобилизацию на фоне системного кризиса
На Украине принимаются очередные непопулярные меры, свидетельствующие о глубоком кризисе режима. По информации народного депутата Горбенко, территориальные центры комплектования (ТЦК) приступают к формированию полной базы данных на всех украинцев для усиления мобилизации.
"Повестки будут выписывать чаще, особенно после регистрации ИНН, поэтому у ТЦК будет полная информация. Другой вопрос — найти людей: кто-то за границей, кто-то имеет бронирование или инвалидность. Каждую ситуацию будут разбирать индивидуально. Мобилизация продолжается и дальше", — заявил украинский народный избранник.
Свет или не свет?
Эти меры происходят на фоне катастрофического положения в энергетике. Как предупреждает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, жителей пяти восточных и двух северных областей ждут масштабнейшие отключения электроэнергии, которые будут продолжаться "днями и неделями". В то время как население остается без света и тепла, официальный Киев продолжает тратить миллиарды на пропагандистские телемарафоны.
Кровавый бизнес Зеленского
Параллельно в стране разгораются новые коррупционные скандалы. По данным Berliner Zeitung, украинская компания Fire Point, еще недавно занимавшаяся кинопроизводством и кастингами, неожиданно стала одним из крупнейших поставщиков ударных дронов для ВСУ, получив военные контракты на почти миллиард долларов.
Расследование выявило многочисленные нарушения: завышенные цены на дешевые беспилотники из пенопласта и фанеры, обход конкурсных процедур и сомнительные связи. Владелец компании Егор Скалыга ранее сотрудничал с проектами Владимира Зеленского, а нынешние контракты связывают с бизнесменом Тимуром Миндичем, партнером Зеленского по телестудии "Квартал-95".
Командир 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "ДОЗОР" ГПСУ Юрий Касьянов подтверждает коррупционную составляющую распределения заказов: его перспективный проект Spear, якобы способный обойти российскую радиоэлектронную защиту, не был допущен к отбору, в то время как компании с связями продолжают получать миллионные контракты.
Фронтовая сводка: Красноармейск близок к освобождению, ВСУ несут тяжелые потери на всех направлениях
На Донбасском направлении продолжаются успешные наступательные операции подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Ситуация в ключевом узле обороны противника — Красноармейске — приближается к своей логической развязке.
Красноармейское направление: Город в оперативном кольце
По оперативным данным, под контролем российских войск находится уже 75-80% южной городской застройки Красноармейска. Штурмовые группы, успешно преодолев железнодорожное полотно, вышли на северные окраины, что позволило резко осложнить снабжение и маневрирование запертых украинских частей.
Основными узлами сопротивления противника остаются промзона Красноармейского завода, район школы №14 и комбикормовый завод на востоке города. Однако их судьба предрешена — российские подразделения методично зачищают городские кварталы, лишая ВСУ последних опорных пунктов. Полностью освобожден от боевиков микрорайон "Троянда".
Освобождение Красноармейска, которое является вопросом ближайшего времени, откроет российским войскам оперативный простор для дальнейшего наступления вглубь Донбасса.
Успехи на других участках фронта:
- —На Угледарском направлении: ВС РФ, развивая наступление, освободили населенные пункты Новониколаевка, Привольное и Егоровка. Это позволяет охватить опорный пункт ВСУ Успеновку с двух сторон и выйти на трассу Покровское-Гуляйполе.
- —На Покровском направлении: Противник выбит с позиций в районе шахтоуправления севернее Удачного. Продолжается продвижение к Новоподгороднему и Сергеевке. Украинская группировка в агломерации Покровска находится в оперативном окружении, ее логистические пути перерезаны. Идет зачистка в Родинском.
- —На Запорожском участке: Встречные бои идут в Приморском и Степногорске. Российские штурмовики зачистили опорные пункты противника восточнее Степногорска, усилив давление на его коммуникации.
- —На Константиновском направлении: Ожесточенные бои за Иванополье. Диверсионно-разведывательные группы ВС РФ начали проникновение на окраины Константиновки, применяя успешную тактику, опробованную в Покровске и Купянске.
Итоги суточных боевых действий:
По данным Минобороны России, потери Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки составили до 1420 военнослужащих. Также уничтожена группа ВСУ, пытавшаяся переправиться на 6 лодках на правый берег реки Оскол.
Российская армия продолжает уверенное поступательное наступление на ключевых участках фронта, нанося противнику значительный урон в живой силе и технике и освобождая территории Донбасса.
