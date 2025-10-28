https://ukraina.ru/20251028/nazvany-prichiny-otklyucheniya-elektroenergii-na-sakhaline-1070773231.html

Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине

Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине - 28.10.2025 Украина.ру

Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине

Отключение электроснабжения в ряде районов Сахалинской области произошло из-за срабатывания системы защит, в настоящее время энергетики работают над его восстановлением. Об этом 28 октября сообщили в правительстве региона

2025-10-28T02:14

2025-10-28T02:14

2025-10-28T02:29

новости

украина.ру

россия

сахалин

электроснабжение

авария

поронайск

холмск

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070773034_0:70:1352:831_1920x0_80_0_0_ae11f5e6dba4291dfe11dc13cfa7d141.jpg

Причиной отключения электроснабжения в ряде районов Сахалинской области стал обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске — "Центральную" и "Южно-Сахалинскую". Уточняется, что повреждённый грозотросс упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы."Сегодня в результате работы системой защит произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до нагрузки собственных нужд. Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район. Причины выясняются. Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков", — сообщало ранее правительство области в своём телеграм-канале.Позже в правительстве региона сообщили, что электроснабжение частично восстановлено и некоторые потребители уже получили электроэнергию."Специалисты Сахалинэнерго собрали в единую схему линии электропередачи, соединяющие Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Данные ЛЭП были отключены в результате срабатывания системы защит. Генерация Южно-Сахалинской ТЭЦ готовится к включению в сеть и набору нагрузки. Часть потребителей уже получила электроэнергию", — говорится в сообщении.По словам губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, он держит ситуацию на личном контроле, непосредственно работу на объектах энергетики координирует заместитель председателя правительства Алексей Римша."К настоящему времени установлено, что объекты генерации работают исправно. Ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства", — написал Лиморенко в своём телеграм-канале.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251027/most-vmesto-beringova-proliva-kak-prevratit-arktiku-iz-linii-razryva-v-liniyu-soedineniya-1070703196.html

россия

сахалин

поронайск

холмск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, сахалин, электроснабжение, авария, поронайск, холмск, энергетика