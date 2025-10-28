Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине - 28.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251028/nazvany-prichiny-otklyucheniya-elektroenergii-na-sakhaline-1070773231.html
Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине
Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине - 28.10.2025 Украина.ру
Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине
Отключение электроснабжения в ряде районов Сахалинской области произошло из-за срабатывания системы защит, в настоящее время энергетики работают над его восстановлением. Об этом 28 октября сообщили в правительстве региона
2025-10-28T02:14
2025-10-28T02:29
новости
украина.ру
россия
сахалин
электроснабжение
авария
поронайск
холмск
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070773034_0:70:1352:831_1920x0_80_0_0_ae11f5e6dba4291dfe11dc13cfa7d141.jpg
Причиной отключения электроснабжения в ряде районов Сахалинской области стал обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске — "Центральную" и "Южно-Сахалинскую". Уточняется, что повреждённый грозотросс упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы."Сегодня в результате работы системой защит произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до нагрузки собственных нужд. Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район. Причины выясняются. Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков", — сообщало ранее правительство области в своём телеграм-канале.Позже в правительстве региона сообщили, что электроснабжение частично восстановлено и некоторые потребители уже получили электроэнергию."Специалисты Сахалинэнерго собрали в единую схему линии электропередачи, соединяющие Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Данные ЛЭП были отключены в результате срабатывания системы защит. Генерация Южно-Сахалинской ТЭЦ готовится к включению в сеть и набору нагрузки. Часть потребителей уже получила электроэнергию", — говорится в сообщении.По словам губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, он держит ситуацию на личном контроле, непосредственно работу на объектах энергетики координирует заместитель председателя правительства Алексей Римша."К настоящему времени установлено, что объекты генерации работают исправно. Ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства", — написал Лиморенко в своём телеграм-канале.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251027/most-vmesto-beringova-proliva-kak-prevratit-arktiku-iz-linii-razryva-v-liniyu-soedineniya-1070703196.html
россия
сахалин
поронайск
холмск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070773034_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_41299b3632fe2d211e8e56fa6a7c5732.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, сахалин, электроснабжение, авария, поронайск, холмск, энергетика
Новости, Украина.ру, Россия, Сахалин, электроснабжение, авария, Поронайск, Холмск, энергетика

Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине

02:14 28.10.2025 (обновлено: 02:29 28.10.2025)
 
© РИА НовостиЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Отключение электроснабжения в ряде районов Сахалинской области произошло из-за срабатывания системы защит, в настоящее время энергетики работают над его восстановлением. Об этом 28 октября сообщили в правительстве региона
Причиной отключения электроснабжения в ряде районов Сахалинской области стал обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске — "Центральную" и "Южно-Сахалинскую". Уточняется, что повреждённый грозотросс упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы.
"Сегодня в результате работы системой защит произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до нагрузки собственных нужд. Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район. Причины выясняются. Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков", — сообщало ранее правительство области в своём телеграм-канале.
Позже в правительстве региона сообщили, что электроснабжение частично восстановлено и некоторые потребители уже получили электроэнергию.
"Специалисты Сахалинэнерго собрали в единую схему линии электропередачи, соединяющие Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Данные ЛЭП были отключены в результате срабатывания системы защит. Генерация Южно-Сахалинской ТЭЦ готовится к включению в сеть и набору нагрузки. Часть потребителей уже получила электроэнергию", — говорится в сообщении.
По словам губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, он держит ситуацию на личном контроле, непосредственно работу на объектах энергетики координирует заместитель председателя правительства Алексей Римша.
"К настоящему времени установлено, что объекты генерации работают исправно. Ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства", — написал Лиморенко в своём телеграм-канале.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Вчера, 06:20
Мост вместо Берингова пролива. Как превратить Арктику из линии разрыва в линию соединенияИзвестный чикагский радиожурналист Самуэль Трапп обратился в редакцию издания Украина.ру с предложением опубликовать его статью о строительстве тоннеля между Аляской и Чукоткой, который, по мнению автора, может существенно изменить политическую ситуацию в мире.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияСахалинэлектроснабжениеаварияПоронайскХолмскэнергетика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:14Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине
01:55Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
01:22Брянская область под ударом: силы ПВО "гасят" очередную волну БПЛА
00:51Ядерная сделка с США, пилоты F-16 и бои за Красноармейск. Краткие новости за 27 октября
00:06Прорывной рывок: российские войска усиливают наступление на Гуляйпольском направлении
00:02Новая глава Минкульта Украины решила продолжать нападки на УПЦ
00:00Стальное наступление: российские войска наращивают давление на всех направлениях фронта
23:41Момент истины для российско-сербских отношений. Национализирует ли Вучич сербскую дочку "Газпрома"
23:38Туск и международное право
23:26Словакия отказывается финансировать Киев
23:10Россия подтверждает соответствие испытаний "Буревестника". Главные новости к этому часу
23:04Украина оказалась в демографическом тупике, где каждое новое решение лишь ускоряет негативные процессы
22:06Российские войска наступают на Харьковском направлении
21:57Армия призраков: в украинских батальонах остались одни командиры без солдат
21:53Скандал миллиардного масштаба: кастинговое агентство Зеленского стало ведущим производителем дронов
21:42Энергетический коллапс: Украина погружается во тьму с 8 утра до 10 вечера
21:33Запад столкнулся с катастрофическими последствиями разрыва с Россией
21:11Клин сжимается: Российские войска усиливают натиск на Северском направлении
21:04Россия сохраняет готовность к встрече Путина и Трампа. Главные новости к этому часу
21:00Западные беспилотники провалили испытание в зоне СВО
Лента новостейМолния