Европа идет на обострение — ей нужна война: Евгений Линин о целях Запада в украинском конфликте

Европейские страны сознательно идут на обострение конфликта на Украине, рассчитывая решить свои экономические проблемы через ведение локальной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин

Эксперт подробно описал методы, которые будет использовать Запад для давления на Россию. "Конечно. Запад будет использовать все силы и средства, чтобы помешать нам использовать весь экономический и военный потенциал России. Будет дестабилизировать ближнее зарубежье. Будет накалять обстановку вокруг Калининграда. Будет Балтику всячески пытаться нам закрыть", — перечислил военный корреспондент.При этом Линин подчеркнул, что Россия готова к подобным вызовам. "Да и Черное море – это не акватория, где мы можем свободно перемещаться. Проблемы есть. Но так или иначе их надо решать по мере поступления", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.

