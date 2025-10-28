Европа идет на обострение — ей нужна война: Евгений Линин о целях Запада в украинском конфликте - 28.10.2025 Украина.ру
Европа идет на обострение — ей нужна война: Евгений Линин о целях Запада в украинском конфликте
Европейские страны сознательно идут на обострение конфликта на Украине, рассчитывая решить свои экономические проблемы через ведение локальной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
Эксперт подробно описал методы, которые будет использовать Запад для давления на Россию. "Конечно. Запад будет использовать все силы и средства, чтобы помешать нам использовать весь экономический и военный потенциал России. Будет дестабилизировать ближнее зарубежье. Будет накалять обстановку вокруг Калининграда. Будет Балтику всячески пытаться нам закрыть", — перечислил военный корреспондент.При этом Линин подчеркнул, что Россия готова к подобным вызовам. "Да и Черное море – это не акватория, где мы можем свободно перемещаться. Проблемы есть. Но так или иначе их надо решать по мере поступления", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
05:50 28.10.2025
 
Европейские страны сознательно идут на обострение конфликта на Украине, рассчитывая решить свои экономические проблемы через ведение локальной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Европа идет на обострение. Ей нужна война. Но не глобальная с применением ядерного оружия, а локальный конфликт, в котором, как они считают, смогут решить экономические проблемы", — заявил Линин.
Эксперт подробно описал методы, которые будет использовать Запад для давления на Россию.
"Конечно. Запад будет использовать все силы и средства, чтобы помешать нам использовать весь экономический и военный потенциал России. Будет дестабилизировать ближнее зарубежье. Будет накалять обстановку вокруг Калининграда. Будет Балтику всячески пытаться нам закрыть", — перечислил военный корреспондент.
При этом Линин подчеркнул, что Россия готова к подобным вызовам. "Да и Черное море – это не акватория, где мы можем свободно перемещаться. Проблемы есть. Но так или иначе их надо решать по мере поступления", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Конончук интервью - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Вчера, 12:26
Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему ПрибалтикиНа возможное освобождение Прибалтики и возвращение территорий, завоёванных для России Петром Великим, в орбиту российского влияния Китай, который к тому времени будет занят освобождением Тайваня, посмотрит с пониманием.
