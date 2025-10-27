https://ukraina.ru/20251027/printsa-gonyat-v-sheyu-britanskaya-korolevskaya-semya-okazalas-v-tsentre-novykh-seks-skandalov-1070742560.html

Принца гонят в шею. Британская королевская семья оказалась в центре новых секс-скандалов

Британского принца Эндрю, второго сына покойной королевы Елизаветы II, вынудили навсегда отказаться от титулов, и заставляют покинуть дворец, в котором проживает королевская семья Виндзоров.

Эндрю больше не будут титуловать герцогом Йоркским, графом Инвернесским, бароном Киллилийским, и лишат его почетного звания рыцаря королевского Ордена Подвязки. За ним пока остается только титул принца, положенный по рождению.Эта ситуация связана с публикацией новой книги, которая рисует крайне неблаговидный портрет младшего брата короля Карла III. Речь идет о посмертных мемуарах Вирджинии Робертс-Джуффре, напечатанных под названием "Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость".Вирджиния в подробностях рассказала, как американский педофил Джеффри Эпштейн принудил ее заниматься сексом с отпрыском британской королевы. Хотя в то время девушке было всего семнадцать. Это происходило несколько раз – в том числе, на печально известном частном острове, принадлежавшему Эпштейну. Туда свозили несовершеннолетних рабынь со всего мира, устраивая настоящие оргии, после которых жертвы педофилов в буквальном смысле истекали кровью."Эпштейн, Энди, примерно восемь других молодых девушек и я занимались сексом вместе. Все остальные девушки, по-видимому, были моложе восемнадцати лет и не говорили по-английски. Эпштейн смеялся над тем, что они не могли по-настоящему общаться, говоря, что с такими девушками легче всего ладить", – писала Вирджиния, которая сначала попала в подозрительную аварию, а потом неожиданно совершила самоубийство.Многие британцы считают, что смерть Робертс-Джуффре и не менее резонансный суицид повесившегося в тюрьме Эпштейна были подстроены, чтобы не допустить разглашения подобных подробностей. Согласно слитой в сеть переписке, принц Эндрю как минимум пытался использовать свою государственную охрану для сбора компромата против Вирджини. Однако, несмотря на это, девушка успела передать издателям свои мемуары.Еще один автор – британский писатель Эндрю Лоуни – недавно рассказал о том, что принц использовал для охоты на женщин не только Эпштейна. Герцог Йоркский требовал от своих охранников поставлять ему в постель все новых и новых девушек, оплачивая их услуги деньгами, которые, скорее всего, брались из британской казны. Причем, младший брат короля особенно любил танцовщиц и балерин, высматривая их во время представлений в различных театрах.Королевская семья прекрасно понимала, что разоблачение одного из Виндзоров больно ударит по изрядно испорченной репутации королевского дома. Поэтому семейство Карла III приняло решение оперативно отмежеваться от непутевого Эндрю, заставив его сложить с себя герцогский титул. Кроме того, ему приказали съехать из Букингемского дворца в один из старинных шотландских замков, принадлежащий Виндзорам, который якобы славится особенно мрачным видом."Принц замешан в огромном количестве скандалов, включая обвинения в изнасиловании девочек, которых ему подкладывал Джеффри Эпштейн. Похоже, короля ознакомили с содержанием готовящихся к печати мемуаров одной из жертв – вот и решили огородить монаршую семейку от грядущего информационного взрыва. Да, такие уродцы и правят Британией. The Guardian полагает, что Эндрю измазал всю монархию – как будто остальные члены этой семейки извращенцев, начиная с самого нынешнего королька, угробившего свою жену, намного лучше", – говорит об этом политолог Владимир Корнилов.Комментаторы отмечают, что Эндрю наказали чисто для видимости, чтобы попытаться успокоить возмущенных британцев. Он все равно остался бы без титула, поскольку депутат парламента от Йорка Рейчел Маскелл заявила – жители этого города не хотят, чтобы их город ассоциировали с принцем Эндрю, и собираются лишить его герцогского звания через суд.А замок Мэй, куда хотят сослать разжалованного герцога, вовсе не похож на тюрьму. Король Карл всего лишь переводит брата подальше от своих и чужих глаз, в другую фешенебельную резиденцию, вдобавок обещая дать ему солидные отступные для выплаты различных долгов.Британские журналисты умудрились обвинить в нынешних проблемах принца Эндрю коварных врагов Великобритании, которые якобы нарочно подослали ему роковую красавицу из России."Шпионы проникали в его окружение – в частности, высокая, эффектная блондинка, перекрасившая волосы в рыжий цвет, участница российской шпионской сети, действующей в Великобритании. Она соблазнила его в пентхаусе отеля в Найтсбридже", – пишет об этом газета The Daily Mail, буквально пересказывая сюжет одного из фильмов про Джеймса Бонда.Однако британские подданные не верят в эти смехотворные байки. В Англии и других частях Соединенного королевства – в Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии – звучат призывы отправить на свалку истории всех Виндзоров, включая короля Карла III, отобрав в пользу народа доставшиеся ему от государства богатства.В одной только Шотландии, куда отправили сейчас Эндрю, в распоряжении королевской семьи находятся 35 тысяч гектаров земли и более 4,7 тысяч гектаров лесов, половина пляжей, 5800 причалов, а также несколько гаваней. Королю и его родне принадлежит эксклюзивное право ловли лосося и форели в шотландских реках, за которое они получают денежную компенсацию от местных властей. Но еще важнее, что монарх владеет большим куском нефтегазоносного шельфа и имеет эксклюзивные права на золотые и серебренные рудники в разных частях Шотландии.В совокупности все это ежегодно приносит Виндзорам чистую прибыль в 113 миллионов футов. Шотландские националисты всерьез намерены забрать у Короны эти неправедные доходы. А в других составных частях Великобритании, где Карл III тоже владеет разнообразным добром, постепенно растут и укрепляются те же самые настроения.Чтобы отвлечь внимание от негативного резонанса, вызванного публикацией книги покойной Вирджинии Робертс-Джуффре, британский король спешно вылете в Рим, чтобы попиариться на совместной молитве с Папой Львом XIV.Но британские блогеры насмешливо пишут, что у Виндзорской династии слишком много грехов – так просто их не замолишь.Читайте также: Рютте шутить не умеет, Грозев* грезит о ФСБ, Джонсон считает души. Кто удивил нас на прошедшей неделе

