Обстановка на Краснолиманском направлении

Российские военные поступательно продвигаются к Красному Лиману, сообщает 27 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-27T14:28

🟥 Подразделения ВС РФ продолжают продвижение на север от Новосёловки, развивая наступление по всей линии соприкосновения. В результате планомерного давления на оборону противника российские силы закрепились на новых позициях и расширили зону контроля, что позволило им улучшить тактическое положение. 🟥 Российские войска развивают успех вдоль железнодорожной ветки в направлении Красного Лимана, используя естественные рельефы местности и лесные массивы для скрытного манёвра. Контроль над этим участком даёт возможность подойти к внешнему оборонительному контуру города, обеспечивая дальнейшее давление на позиции противника. 🟥 В ходе ожесточённых боевых действий российским подразделениям удалось продвинуться к Масляковке, заняв ряд укреплений вдоль северной окраины лесного массива. Противник, действуя малыми группами, предпринимает контратаки, однако под воздействием артиллерии и корректируемых авиаударов его активность постепенно снижается. 🟥 В Ямполе российские подразделения продолжают систематическое давление на оборонительные рубежи противника. Бои ведутся в южной части населённого пункта, где противник пытается удержать позиции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

