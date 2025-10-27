https://ukraina.ru/20251027/obstanovka-na-krasnolimanskom-napravlenii-1070740970.html
Обстановка на Краснолиманском направлении
Обстановка на Краснолиманском направлении - 27.10.2025 Украина.ру
Обстановка на Краснолиманском направлении
Российские военные поступательно продвигаются к Красному Лиману, сообщает 27 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-27T14:28
2025-10-27T14:28
2025-10-27T14:45
красный лиман
россия
краснолиманское направление
красный лиман
россия
краснолиманское направление
новости, красный лиман, россия, краснолиманское направление
Обстановка на Краснолиманском направлении
14:28 27.10.2025 (обновлено: 14:45 27.10.2025)
Российские военные поступательно продвигаются к Красному Лиману, сообщает 27 октября телеграм-канал Украина.ру
🟥 Подразделения ВС РФ продолжают продвижение на север от Новосёловки, развивая наступление по всей линии соприкосновения. В результате планомерного давления на оборону противника российские силы закрепились на новых позициях и расширили зону контроля, что позволило им улучшить тактическое положение.
🟥 Российские войска развивают успех вдоль железнодорожной ветки в направлении Красного Лимана, используя естественные рельефы местности и лесные массивы для скрытного манёвра. Контроль над этим участком даёт возможность подойти к внешнему оборонительному контуру города, обеспечивая дальнейшее давление на позиции противника.
🟥 В ходе ожесточённых боевых действий российским подразделениям удалось продвинуться к Масляковке, заняв ряд укреплений вдоль северной окраины лесного массива. Противник, действуя малыми группами, предпринимает контратаки, однако под воздействием артиллерии и корректируемых авиаударов его активность постепенно снижается.
🟥 В Ямполе российские подразделения продолжают систематическое давление на оборонительные рубежи противника. Бои ведутся в южной части населённого пункта, где противник пытается удержать позиции.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.