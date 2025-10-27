Обстановка на Краснолиманском направлении - 27.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251027/obstanovka-na-krasnolimanskom-napravlenii-1070740970.html
Обстановка на Краснолиманском направлении
Обстановка на Краснолиманском направлении - 27.10.2025 Украина.ру
Обстановка на Краснолиманском направлении
Российские военные поступательно продвигаются к Красному Лиману, сообщает 27 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-27T14:28
2025-10-27T14:45
новости
красный лиман
россия
краснолиманское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145337_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_4ef5ba57e18f44f0b93ed19da915e455.jpg
🟥 Подразделения ВС РФ продолжают продвижение на север от Новосёловки, развивая наступление по всей линии соприкосновения. В результате планомерного давления на оборону противника российские силы закрепились на новых позициях и расширили зону контроля, что позволило им улучшить тактическое положение. 🟥 Российские войска развивают успех вдоль железнодорожной ветки в направлении Красного Лимана, используя естественные рельефы местности и лесные массивы для скрытного манёвра. Контроль над этим участком даёт возможность подойти к внешнему оборонительному контуру города, обеспечивая дальнейшее давление на позиции противника. 🟥 В ходе ожесточённых боевых действий российским подразделениям удалось продвинуться к Масляковке, заняв ряд укреплений вдоль северной окраины лесного массива. Противник, действуя малыми группами, предпринимает контратаки, однако под воздействием артиллерии и корректируемых авиаударов его активность постепенно снижается. 🟥 В Ямполе российские подразделения продолжают систематическое давление на оборонительные рубежи противника. Бои ведутся в южной части населённого пункта, где противник пытается удержать позиции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
красный лиман
россия
краснолиманское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cea53ae7851be5481f3a8da70c19e77.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, красный лиман, россия, краснолиманское направление
Новости, Красный Лиман, Россия, Краснолиманское направление

Обстановка на Краснолиманском направлении

14:28 27.10.2025 (обновлено: 14:45 27.10.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные поступательно продвигаются к Красному Лиману, сообщает 27 октября телеграм-канал Украина.ру
🟥 Подразделения ВС РФ продолжают продвижение на север от Новосёловки, развивая наступление по всей линии соприкосновения. В результате планомерного давления на оборону противника российские силы закрепились на новых позициях и расширили зону контроля, что позволило им улучшить тактическое положение.
🟥 Российские войска развивают успех вдоль железнодорожной ветки в направлении Красного Лимана, используя естественные рельефы местности и лесные массивы для скрытного манёвра. Контроль над этим участком даёт возможность подойти к внешнему оборонительному контуру города, обеспечивая дальнейшее давление на позиции противника.
🟥 В ходе ожесточённых боевых действий российским подразделениям удалось продвинуться к Масляковке, заняв ряд укреплений вдоль северной окраины лесного массива. Противник, действуя малыми группами, предпринимает контратаки, однако под воздействием артиллерии и корректируемых авиаударов его активность постепенно снижается.
🟥 В Ямполе российские подразделения продолжают систематическое давление на оборонительные рубежи противника. Бои ведутся в южной части населённого пункта, где противник пытается удержать позиции.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКрасный ЛиманРоссияКраснолиманское направление
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30Конец ядерной сделке: Путин разорвал соглашение с Америкой
15:25Украинские боевики хотят оставить Белгород без воды
15:17Принца гонят в шею. Британская королевская семья оказалась в центре новых секс-скандалов
15:15Не по контракту: грузинские наемники узнали цену украинским обещаниям
15:05Режим ЧС объявлен в Белгородской области. Последствия удара ВСУ по плотине
14:55Песков высказался о налаживании отношений с Вашингтоном
14:41Чего хотят американцы от Трампа? Трапп об изменчивости президента США
14:35"Прозрели": в Германии обнаружили диктаторские замашки Зеленского
14:28Обстановка на Краснолиманском направлении
14:20Барыги светом. Торговцы генераторами на Украине получают сверхприбыль
14:10Мольбы о пощаде: Зеленский опять просит Москву прекратить огонь "просто так"
13:59Ситуация в Покровске становится критической, туда отправили спецназовцев ГУР МОУ
13:46Премьер Польши заявил о праве Киева атаковать российские объекты в Европе
13:45"Сданы в пехоту": украинские пилоты F-16 гибнут в окопах и раскрывают секреты россиянам
13:41В Покровске брошенных ВСУшников призвали остаться живыми свидетелями преступлений их командиров
13:32Дружковское направление: ВСУ контратакуют
13:25Стокгольмский синдром. В Швеции не унимаются с истребителями для Украины
13:15Украина как приговор: The Economist признаёт несостоятельность военной доктрины НАТО
13:13"Первые усилия": Песков раскрыл уровень отношений РФ и США
13:06Почему боевикам ВСУ уже поздно пытаться удержать Херсон и что может остановить новую войну — Линин
Лента новостейМолния