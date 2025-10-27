https://ukraina.ru/20251027/dve-voyny-es-platit-za-rossiyskiy-gaz-ukraina-teryaet-krasnoarmeysk-i-soldat-glavnoe-k-1300-27-1070734520.html

Две войны: ЕС платит за российский газ, Украина теряет Красноармейск. Хроника событий на 13:00 27 октября

Евросоюз остается главным покупателем российского газа, финансируя бюджет РФ. Внутри Украины усугубляется кризис: дезертирство, суды над солдатами и массовый непризыв обученных резервистов. На этом фоне российские войска добились крупного тактического успеха, взяв под контроль большую часть Красноармейска и окружив там крупную группировку ВСУ

На фоне продолжающихся геополитических потрясений в Европе наблюдаются две контрастные тенденции: Евросоюз, несмотря на все заявления о сокращении "зависимости" от Москвы, остается крупнейшим покупателем российского газа, в то время как ключевые европейские столицы наращивают военную поддержку Украины.Как сообщает газета The Guardian, Европейский союз сохраняет за собой статус главного в мире покупателя трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России. Согласно опубликованным данным, на страны ЕС приходится почти половина (50%) российского экспорта СПГ и 35% трубопроводного газа. Среди постоянных покупателей российской энергетической продукции значатся Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Нидерланды. Новые поставки вооружений для УкраиныПараллельно с этим две западноевропейские державы, также являющиеся покупателями российского газа, объявили о новых шагах по военной поддержке Киева. Об этом 27 октября сообщил Владимир Зеленский. Согласно договоренностям, Франция передаст Вооруженным силам Украины дополнительные истребители Mirage, а Великобритания продолжит поставки средств противовоздушной обороны, включая ракеты.Внутрироссийский контекстВ самой России в этот же период внимание общественности было приковано к внутренней повестке. 15 октября президент Владимир Путин подписал новую Концепцию миграционной политики, рассчитанную на 2026–2030 годы. Документ, как отмечается, серьезно пересматривает подходы к регулированию потоков мигрантов. Главным вопросом, однако, остается то, сможет ли правительство успешно реализовать положения новой концепции.Проблемы украинской мобилизации: дезертирство, суды и "косящие" силовикиВ украинском тылу обострились системные проблемы, связанные с мобилизацией и соблюдением воинской дисциплины.В Закарпатской области правоохранители задержали военнослужащего спецподразделения, организовавшего канал нелегальной миграции и контрабанды. По данным следствия, он занимался переправкой мужчин призывного возраста в Румынию, беря с каждого уклониста по 4 тысячи долларов. Параллельно он организовал контрабанду табачных изделий, получая по 100 долларов за каждый ящик.Как выяснилось, задержанный ранее служил в ремонтном подразделении 125-й отдельной бригады теробороны (125 отмбр). По информации местных источников, причиной его дезертирства стал насильственный перевод в штурмовую группу. После побега из части солдат осел в Закарпатье, где развернул незаконную деятельность.Пять лет тюрьмы после леченияВ другом случае военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (80 одшбр) из Ивано-Франковской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы. Мобилизованный в феврале 2023 года, он исполнял обязанности стрелка-помощника гранатометчика в роте охраны. Однако после прохождения лечения в госпитале солдат якобы не вернулся на службу, что и стало основанием для строгого уголовного приговора за "прогул".140 тысяч "ухилянтов в законе"Пока одни несут суровое наказание за якобы уклонение от службы, сотни тысяч потенциальных военнослужащих из числа бывших сотрудников силовых структур избежали мобилизации. Согласно данным, МВД Украины не призвало свыше 140 тысяч пенсионеров ведомства, многие из которых являются трудоспособными и уже прошедшими военную подготовку.Высокопоставленные чины, ответственные за этот процесс, сами избегают ротаций и призыва. В частности, источники указывают на генерала полиции Александра Фацевича, занимающего должность замглавы Нацполиции и руководителя патрульной полиции уже десять лет. Он, как сообщается, курирует вопросы мобилизации среди сотрудников и пенсионеров МВД.Наступление на всех направлениях: российская армия развивает успех в Донбассе и наносит удары по объектам на УкраинеРоссийские войска продолжают наступление на нескольких ключевых участках фронта, добившись значительных тактических успехов под Красноармейском (Покровском) и на южном направлении. Одновременно с этим силами ПВО была отражена масштабная ночная атака беспилотников, а российские ударные БПЛА и авиация нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в глубине украинской территории.Ночной налет: 193 дрона сбито над 13 регионамиВ ночь на 27 октября системы противовоздушной обороны отразили одну из крупнейших за последнее время атак украинских беспилотников. Всего над территорией 13 субъектов России было сбито и нейтрализовано 193 БПЛА. Наиболее интенсивные атаки пришлись на Брянскую область (47 дронов) и центральный регион страны, где над Москвой и Московской областью перехвачено 40 целей.Инцидент в Брянской области имел трагические последствия: один из беспилотников атаковал пассажирский автобус. В результате прямого попадания погиб водитель транспортного средства, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.Красноармейск (Покровск): крупная группировка ВСУ в котлеВ Донбассе российские силы добились стратегически важного успеха. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, большая часть Красноармейска перешла под контроль российской армии. Тяжелое положение своих войск на этом участке фронта признал и Владимир Зеленский, отметивший в своем обращении "сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах".Официальное подтверждение успехам последовало из Кремля, где сообщили о посещении президентом России Владимиром Путиным пункта управления Объединенной группировкой войск. На совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими были подведены промежуточные итоги операции.По словам Валерия Герасимова, на красноармейском направлении в окружении оказалась крупная группировка Вооруженных сил Украины численностью около 5,5 тысяч военнослужащих. Блокированы соединения в составе 31 батальона, включая подразделения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 35-й и 38-й бригад морской пехоты, а также несколько отдельных полков и механизированных бригад.Удары "Гераней" по логистике и объектам в тылуВ ответ на ночные атаки российские беспилотники нанесли удары по объектам на территории Украины. Сообщается о работе "Гераней" по целям в Сумской области, включая Конотоп и Сумы, где возник мощный пожар. Также удары нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Павлограде (Днепропетровская область) и по целям в Харьковской области. Российская авиация нанесла бомбовые удары по позициям противника.Освобождение населенных пунктов на югеНа южном направлении группировка войск "Восток" продолжает наступательную операцию. Подразделениям группировки удалось освободить три населенных пункта: Егоровку в Днепропетровской области, а также Привольное и Новониколаевку в Запорожской области.По данным с фронта, в результате вклинения в глубину обороны противника российские военные взяли под контроль более 18 квадратных километров территории. В ходе боев украинская сторона потеряла свыше двух рот живой силы, а также несколько единиц бронированной и автомобильной техники.Таким образом, оперативная обстановка на линии соприкосновения продолжает динамично меняться в пользу российских войск, которые наращивают давление как на основном направлении в Донбассе, так и на южном фланге.Подробнее о событиях сегодняшнего утра читайте в материале "Выкручивание рук" Белому дому, провалы ВСУ, жалобы Зеленского. Хроника событий на утро 27 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

