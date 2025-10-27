https://ukraina.ru/20251027/ipoteka-pod-2-stroitelnyy-bum-i-investitsii-dudnik-o-buduschem-donbassa-1070759279.html

Ипотека под 2%, строительный бум и инвестиции: Дудник о будущем Донбасса

Ипотека под 2%, строительный бум и инвестиции: Дудник о будущем Донбасса - 27.10.2025 Украина.ру

Ипотека под 2%, строительный бум и инвестиции: Дудник о будущем Донбасса

И.о. министра имущественных и земельных отношений ДНР Александр Дудник в интервью журналисту Украина.ру Александру Чаленко рассказал, как поддерживают местных производителей и кто инвестирует в развитие республики.

2025-10-27T21:00

2025-10-27T21:00

2025-10-27T21:00

мариуполь

донецкая народная республика

донбасс

александр чаленко

видео

интервью

восстановление донбасса

русский донбасс

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070758637_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4f4372c85c81d1b46bda1391d91f6ee.png

Также он объяснил, как работает свободная экономическая зона в Донбассе. 00:48 – Кто инвестирует в ДНР; 02:35 – Уникальные ипотечные условия в Донбассе; 04:27 – Строительство в республике; 07:31 – Развитие Мариуполя; 09:04 – Как предпринимателям вкладывать в Донбасс? 11:57 – Свободная экономическая зона ДНР; 14:10 – Что будет с имуществом украинских олигархов в Донбассе? 15:53 – Как в ДНР решат проблему недостроенного жилья? 16:58 – Мариупольский порт.

мариуполь

донецкая народная республика

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мариуполь, донецкая народная республика, донбасс, александр чаленко, видео, интервью, восстановление донбасса, русский донбасс, украина.ру, видео