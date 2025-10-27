Ипотека под 2%, строительный бум и инвестиции: Дудник о будущем Донбасса - 27.10.2025 Украина.ру
Ипотека под 2%, строительный бум и инвестиции: Дудник о будущем Донбасса
Ипотека под 2%, строительный бум и инвестиции: Дудник о будущем Донбасса
И.о. министра имущественных и земельных отношений ДНР Александр Дудник в интервью журналисту Украина.ру Александру Чаленко рассказал, как поддерживают местных производителей и кто инвестирует в развитие республики.
2025-10-27T21:00
2025-10-27T21:00
Также он объяснил, как работает свободная экономическая зона в Донбассе. 00:48 – Кто инвестирует в ДНР; 02:35 – Уникальные ипотечные условия в Донбассе; 04:27 – Строительство в республике; 07:31 – Развитие Мариуполя; 09:04 – Как предпринимателям вкладывать в Донбасс? 11:57 – Свободная экономическая зона ДНР; 14:10 – Что будет с имуществом украинских олигархов в Донбассе? 15:53 – Как в ДНР решат проблему недостроенного жилья? 16:58 – Мариупольский порт.
Ипотека под 2%, строительный бум и инвестиции: Дудник о будущем Донбасса

21:00 27.10.2025
 
И.о. министра имущественных и земельных отношений ДНР Александр Дудник в интервью журналисту Украина.ру Александру Чаленко рассказал, как поддерживают местных производителей и кто инвестирует в развитие республики.
Также он объяснил, как работает свободная экономическая зона в Донбассе.
00:48 – Кто инвестирует в ДНР;
02:35 – Уникальные ипотечные условия в Донбассе;
04:27 – Строительство в республике;
07:31 – Развитие Мариуполя;
09:04 – Как предпринимателям вкладывать в Донбасс?
11:57 – Свободная экономическая зона ДНР;
14:10 – Что будет с имуществом украинских олигархов в Донбассе?
15:53 – Как в ДНР решат проблему недостроенного жилья?
16:58 – Мариупольский порт.
